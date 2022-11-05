Тур: 16. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
16'
1:0
27
Бейтс
Дэвид
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
25
Бостин
Луи
31
Lukas
Willen
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
10 Маледе ЙонасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сормо БентЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
История личных встреч
Мехелен
Зульте-Варегем
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.89
1.67
Среднее время на гол
47
54
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
1.22
2.11
Среднее время на гол
73
42
Всего голов
28
34
Голов в среднем за матч
1.56
1.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
47
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|5
|0.33
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.27
|Нгой Жульен
|3 (1)
|0.2
|Уолш Сэнди
|2
|0.13
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.13
|Пейре Тибо
|2
|0.13
|Milan Robberechts
|2
|0.13
|Да Крус Алессио
|1
|0.07
|Воутерс Дрис
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|4
|0.27
|Фадера Алию
|2
|0.13
|Гано Зиньо
|2 (1)
|0.13
|Nicolas Rommens
|1
|0.07
|Лопес Борха
|1
|0.07
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.07
|Оффор Чинонсо
|1
|0.07
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.07
|Stan Braem
|1
|0.07
|Moudou Tambedou
|1
|0.07
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Novatus Disma
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болинголи-Мбомбо Боли
|4
|0
|Да Крус Алессио
|2
|1
|Верстрате Биргер
|1
|1
|Бейтс Дэвид
|1
|1
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Ван Хоренбек Алек
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|5
|1
|Сиссако Абдулайе
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Moudou Tambedou
|4
|0
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Лопес Борха
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|Nicolas Rommens
|2
|0
|Lukas Willen
|2
|0
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Зульте-Варегем
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
3
Мехелен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Зульте-Варегем
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
22
Волевые поражения
4
5
Мехелен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Зульте-Варегем
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
23
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
3
50%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
3
23%
3
30%
46-60
5
38%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
4
44%
76-90
Пропущено
15
24
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
8%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
3
20%
6
25%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
4
27%
8
33%
76-90
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
9%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
5
23%
5
33%
76-90
Пропущено
28
34
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
4%
4
12%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
5
18%
5
15%
31-45
6
21%
9
26%
46-60
8
29%
5
15%
61-75
5
18%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Генк - Мехелен 3:1 Мехелен - Эйпен 2:1 Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0
Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1
Результаты матчей
Мехелен
Зульте-Варегем
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Зульте-Варегем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
35
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
69
411
312
213
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|15
|11
|0
|4
|28 - 15
|33
|3.
|Брюгге
|15
|10
|2
|3
|32 - 16
|32
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|5.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|6.
|Гент
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|8.
|АХ Лёвен
|15
|6
|4
|5
|24 - 24
|22
|9.
|Мехелен
|1:0
|16
|6
|2
|8
|23 - 28
|20
|10.
|Сент-Трейден
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|11.
|Андерлехт
|14
|6
|1
|7
|26 - 21
|19
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|14.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|15.
|Эйпен
|15
|4
|0
|11
|17 - 33
|12
|16.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|17.
|Зульте-Варегем
|0:1
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Мехелен
|1:0
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|6.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|7.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|10.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|12.
|АХ Лёвен
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|13.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|0:1
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|0
|1
|6
|2 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|5.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|6.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|7.
|Сент-Трейден
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|11.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|0:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|1:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 5
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5