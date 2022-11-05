Тур: 11. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0'
0:1
58' ПенальтиYevgen Pidlepenets
1:1
72' ГолЧурко Вячеслав
1:2
74' ГолПанасенко Сергей
76' Желтая карточкаКостик Орест
86' Желтая карточкаБражко Владимир
2:2
89' ГолМишнёв Дмитрий
90' Желтая карточкаКартушов Егор
3:2
90' ГолШахов Евгений
90'+4
Ход матча
58'
72'
1:1
74'
76'
86'
89'
2:2
90'
90'
3:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
-
99 Костик ОрестВратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oleg Ratiy
История личных встреч
Заря
Металлист
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
17 матчей
5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
0.89
Среднее время на гол
102
101
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
2.11
2.38
Среднее время на гол
42
37
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.53
1.59
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
58
56
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кирюханцев Игорь
|3
|0.3
|Русин Назарий
|3
|0.3
|Чурко Вячеслав
|2
|0.2
|Безбородько Денис
|2
|0.2
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0.2
|Булеца Сергей
|1
|0.1
|Шахов Евгений
|1
|0.1
|Имереков Максим
|1
|0.1
|Нагнойный Денис
|1
|0.1
|Антюх Денис
|1
|0.1
|Вантух Роман
|1
|0.1
|Алефиренко Даниил
|1
|0.1
|Бражко Владимир
|1
|0.1
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.1
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|6
|0.6
|Yevgen Pidlepenets
|2 (1)
|0.2
|Панасенко Сергей
|2
|0.2
|Каплиенко Александр
|2
|0.2
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.1
|Aleks Chidomere
|1
|0.1
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.1
|Демченко Егор
|0
|0
|Картушов Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Вантух Роман
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каплиенко Александр
|2
|1
|Романюк Юрий
|3
|0
|Прядун Максим
|1
|1
|Танковский Вячеслав
|2
|0
|Ралюченко Андрей
|2
|0
|Демченко Егор
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Bogdan Porokh
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Федорив Виталий
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Коркишко Дмитрий
|1
|0
|Клименчук Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Металлист
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
1
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Металлист
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
11
4
Заря
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Металлист
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
13
5
Голы по времени матча
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
25%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
3
25%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
20
13
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
15%
2
15%
1-15
5
25%
2
15%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
1
8%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Металлист-1925 - Заря 0:3 Верес - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0
Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0
Металлист
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Львов - Металлист 1:1 Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2
Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0
Результаты матчей
Заря
Металлист
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Заря
Металлист
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
32
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
45
54
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21 - 4
|25
|2.
|Заря
|10
|7
|1
|2
|23 - 15
|22
|3.
|Александрия
|4:1
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|4.
|Шахтёр Донецк
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|5.
|Колос Ковалёвка
|1:4
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|6.
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|7.
|Верес
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|8.
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Динамо Киев
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Металлист-1925
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|13.
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|15.
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Черноморец Од
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Колос Ковалёвка
|1:4
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Днепр-1
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|Александрия
|4:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Металлист-1925
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Александрия
|4:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|1:4
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|4 (5)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Верес
|Дахновский Виталий
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
Прогнозы на матч Заря 3:2 Металлист
Исход игры
Заря
81.1% (103)
Ничья
13.4% (17)
Металлист
5.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.47% (67)
Меньше
45.53% (56)
Обе команды забьют
Да
65.04% (80)
Нет
34.96% (43)
Популярный счёт
2:1 Заря
41.7% (53)
2:0 Заря
15.7% (20)
1:0 Заря
15.7% (20)
1:1 Ничья
11% (14)
1:2 Металлист
3.9% (5)
3:1 Заря
3.9% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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