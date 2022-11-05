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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Заря
3:2
Конец матча
Металлист
0'
0:1
58' Пенальти
Yevgen Pidlepenets
1:1
72' Гол
Чурко Вячеслав
1:2
74' Гол
Панасенко Сергей
76' Желтая карточка
Костик Орест
86' Желтая карточка
Бражко Владимир
2:2
89' Гол
Мишнёв Дмитрий
90' Желтая карточка
Картушов Егор
3:2
90' Гол
Шахов Евгений
90'+4
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
44
Батагов
Арсений
32
Имереков
Максим
2
Бутко
Богдан
20
Чурко
Вячеслав
5
Бражко
Владимир
10
Булеца
Сергей
17
Нагнойный
Денис
70
Кирюханцев
Игорь
31
Русин
Назарий
99
Костик
Орест
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
6
Ралюченко
Андрей
26
Каплиенко
Александр
29
Танковский
Вячеслав
12
Yevgen
Pidlepenets
70
Aleks
Chidomere
8
Панасенко
Сергей
11
Картушов
Егор
17
Демченко
Егор
Заря
Металлист

История личных встреч

Заря
Металлист

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

17 матчей

5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
0.89

Среднее время на гол

102
101

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

2.11
2.38

Среднее время на гол

42
37

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.53
1.59

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

58
56

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирюханцев Игорь 3 0.3
Русин Назарий 3 0.3
Чурко Вячеслав 2 0.2
Безбородько Денис 2 0.2
Мишнёв Дмитрий 2 0.2
Булеца Сергей 1 0.1
Шахов Евгений 1 0.1
Имереков Максим 1 0.1
Нагнойный Денис 1 0.1
Антюх Денис 1 0.1
Вантух Роман 1 0.1
Алефиренко Даниил 1 0.1
Бражко Владимир 1 0.1
Назарина Егор 1 (1) 0.1
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Данченко Олег 0 0
Хлань Максим 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 6 0.6
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.2
Панасенко Сергей 2 0.2
Каплиенко Александр 2 0.2
Oleksandr Mizyuk 1 0.1
Aleks Chidomere 1 0.1
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.1
Демченко Егор 0 0
Картушов Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 3 0
Назарина Егор 3 0
Вантух Роман 1 1
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Русин Назарий 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0
Бражко Владимир 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 2 1
Романюк Юрий 3 0
Прядун Максим 1 1
Танковский Вячеслав 2 0
Ралюченко Андрей 2 0
Демченко Егор 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Bogdan Porokh 0 1
Рыбка Александр 1 0
Федорив Виталий 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Клименчук Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Костик Орест 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Металлист
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
1
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Металлист
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

11
4
Заря
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Металлист
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

13
5

Голы по времени матча

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
25%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
3
25%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

20
13
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
15%
2
15%
1-15
5
25%
2
15%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
1
8%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Металлист-1925 - Заря 0:3 Верес - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0
Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0
Металлист
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Львов - Металлист 1:1 Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2
Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0

Результаты матчей

Заря
Металлист

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Заря
Металлист

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
3
3
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
4
5
5
4
2.5
2
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 9 8 1 0 21 - 4 25
2. Заря 10 7 1 2 23 - 15 22
3. Александрия 4:1 9 6 2 1 17 - 9 20
4. Шахтёр Донецк 8 6 2 0 18 - 5 20
5. Колос Ковалёвка 1:4 10 4 3 3 9 - 11 15
6. Металлист 10 4 2 4 15 - 18 14
7. Верес 10 4 2 4 11 - 12 14
8. Ворскла 11 4 2 5 13 - 14 14
9. Динамо Киев 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Металлист-1925 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Минай 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 9 1 3 5 5 - 11 6
14. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
15. Ингулец 8 0 4 4 7 - 11 4
16. Черноморец Од 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Колос Ковалёвка 1:4 6 4 2 0 7 - 1 14
3. Днепр-1 5 4 1 0 11 - 2 13
4. Александрия 4:1 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 7 4 1 2 8 - 7 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4:1 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 5 2 1 2 4 - 5 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 1:4 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 5 0 1 4 3 - 9 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (2)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Верес Пасич Геннадий 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Верес Дахновский Виталий 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Aleks Chidomere уходит с поля. Yevgeniy Ryazantsev выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 127
    Заря 81.1% (103)
    X 13.4% (17)
    Металлист 5.5% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Заря 3:2 Металлист онлайн

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    Прогнозы на матч Заря 3:2 Металлист

    Исход игры
    Заря
    81.1% (103)
    Ничья
    13.4% (17)
    Металлист
    5.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.47% (67)
    Меньше
    45.53% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    65.04% (80)
    Нет
    34.96% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Заря
    41.7% (53)
    2:0 Заря
    15.7% (20)
    1:0 Заря
    15.7% (20)
    1:1 Ничья
    11% (14)
    1:2 Металлист
    3.9% (5)
    3:1 Заря
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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