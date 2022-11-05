Тур: 11. Стадион: Арена Львов.
3:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолКрыськив Дмитрий
27' Желтая карточкаБондарь Валерий
31' Желтая карточкаЧенбай Сергей
39' Желтая карточкаСакив Тарас
2:0
69' ПенальтиСикан Даниил
3:0
90' ГолСикан Даниил
90'+4
Ход матча
18'
27'
31'
39'
69'
2:0
90'
3:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
-
34 Петряк ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Ингулец
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|6 (1)
|0.67
|Мудрик Михаил
|4
|0.44
|Зубков Александр
|2
|0.22
|Михайличенко Богдан
|1
|0.11
|Швед Марьян
|1
|0.11
|Лукас Тэйлор
|1
|0.11
|Траоре Лассина
|1
|0.11
|Джурасек Невен
|1
|0.11
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.11
|Конопля Ефим
|1
|0.11
|Бондаренко Артём
|1
|0.11
|Очеретько Олег
|1
|0.11
|Судаков Георгий
|0
|0
|Степаненко Тарас
|0
|0
|Петряк Иван
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Artem Smolyakov
|2
|0.22
|Клименко Владислав
|1
|0.11
|Запорожец Евгений
|1
|0.11
|Козак Александр
|1
|0.11
|Кучеренко Александр
|1
|0.11
|Кравчук Даниил
|1
|0.11
|Сакив Тарас
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Мудрик Михаил
|1
|1
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Траоре Лассина
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Artem Smolyakov
|1
|1
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Запорожец Евгений
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Марусич Максим
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ингулец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
5
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ингулец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
7
0
Шахтёр Донецк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ингулец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
9
5
Голы по времени матча
Забито
14
5
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
21
7
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
3
14%
2
29%
46-60
4
19%
2
29%
61-75
6
29%
2
29%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
40%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1
Ингулец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1
Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Ингулец
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
21
52
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
15
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
18
45
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21 - 4
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|3.
|Заря
|10
|7
|1
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|6.
|Колос Ковалёвка
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|7.
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|8.
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Динамо Киев
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Металлист-1925
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|11.
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|13.
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|15.
|Ингулец
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|16.
|Черноморец Од
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Колос Ковалёвка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Днепр-1
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|Александрия
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (2)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Безбородько Денис
|5
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 3:0 Ингулец
Исход игры
Шахтёр Донецк
98.4% (125)
Ничья
1.6% (2)
Ингулец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (54)
Меньше
56.45% (70)
Обе команды забьют
Да
23.39% (29)
Нет
76.61% (95)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
48.8% (62)
3:0 Шахтёр Донецк
18.1% (23)
3:1 Шахтёр Донецк
12.6% (16)
2:1 Шахтёр Донецк
9.4% (12)
1:0 Шахтёр Донецк
5.5% (7)
4:0 Шахтёр Донецк
1.6% (2)
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