  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Шахтёр Донецк
3:0
Конец матча
Ингулец
0'
1:0
18' Гол
Крыськив Дмитрий
27' Желтая карточка
Бондарь Валерий
31' Желтая карточка
Ченбай Сергей
39' Желтая карточка
Сакив Тарас
2:0
69' Пенальти
Сикан Даниил
3:0
90' Гол
Сикан Даниил
90'+4
81
Трубин
Анатолий
22
Матвиенко
Николай
4
Кривцов
Сергей
5
Бондарь
Валерий
15
Михайличенко
Богдан
29
Назарина
Егор
27
Очеретько
Олег
17
Джурасек
Невен
16
Крыськив
Дмитрий
8
Судаков
Георгий
2
Траоре
Лассина
13
Кучер
Даниил
55
Ковалёв
Максим
28
Павлов
Виталий
21
Ченбай
Сергей
26
Сидоренко
Владислав
44
Сакив
Тарас
33
Нагиев
Дмитрий
8
Клименко
Владислав
23
Кучеренко
Александр
88
Кухарук
Андрей
5
Запорожец
Евгений
Шахтёр Донецк
Ингулец

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Ингулец

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
4:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 6 (1) 0.67
Мудрик Михаил 4 0.44
Зубков Александр 2 0.22
Михайличенко Богдан 1 0.11
Швед Марьян 1 0.11
Лукас Тэйлор 1 0.11
Траоре Лассина 1 0.11
Джурасек Невен 1 0.11
Крыськив Дмитрий 1 0.11
Конопля Ефим 1 0.11
Бондаренко Артём 1 0.11
Очеретько Олег 1 0.11
Судаков Георгий 0 0
Степаненко Тарас 0 0
Петряк Иван 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Artem Smolyakov 2 0.22
Клименко Владислав 1 0.11
Запорожец Евгений 1 0.11
Козак Александр 1 0.11
Кучеренко Александр 1 0.11
Кравчук Даниил 1 0.11
Сакив Тарас 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Тэйлор 1 1
Мудрик Михаил 1 1
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Петряк Иван 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Траоре Лассина 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ченбай Сергей 3 0
Сакив Тарас 3 0
Artem Smolyakov 1 1
Одарюк Владимир 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Запорожец Евгений 2 0
Клименко Владислав 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Марусич Максим 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Oleksiy Palamarchuk 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ингулец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ингулец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

7
0
Шахтёр Донецк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ингулец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

9
5

Голы по времени матча

Забито

14
5
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
5
56%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

21
7
8 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
3
14%
2
29%
46-60
4
19%
2
29%
61-75
6
29%
2
29%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
40%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1
Ингулец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1
Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Ингулец

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
1
5
2
1.5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
1
8
4
5
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 9 8 1 0 21 - 4 25
2. Шахтёр Донецк 9 7 2 0 21 - 5 23
3. Заря 10 7 1 2 23 - 15 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Колос Ковалёвка 10 4 3 3 9 - 11 15
7. Металлист 10 4 2 4 15 - 18 14
8. Ворскла 11 4 2 5 13 - 14 14
9. Динамо Киев 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Металлист-1925 10 2 4 4 9 - 16 10
11. Минай 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 9 1 3 5 5 - 11 6
14. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
15. Ингулец 9 0 4 5 7 - 14 4
16. Черноморец Од 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Колос Ковалёвка 6 4 2 0 7 - 1 14
3. Днепр-1 5 4 1 0 11 - 2 13
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
9. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 5 2 1 2 4 - 5 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 5 0 1 4 3 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Безбородько Денис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 127
    Шахтёр Донецк 98.4% (125)
    X 1.6% (2)
    Ингулец 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк 3:0 Ингулец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 3:0 Ингулец

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    98.4% (125)
    Ничья
    1.6% (2)
    Ингулец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.55% (54)
    Меньше
    56.45% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    23.39% (29)
    Нет
    76.61% (95)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    48.8% (62)
    3:0 Шахтёр Донецк
    18.1% (23)
    3:1 Шахтёр Донецк
    12.6% (16)
    2:1 Шахтёр Донецк
    9.4% (12)
    1:0 Шахтёр Донецк
    5.5% (7)
    4:0 Шахтёр Донецк
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     