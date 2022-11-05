Тур: 11. Стадион: Олимпийский (Киев).
1:4
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаБичек Константин
0:1
10' ПенальтиКлёц Дмитрий
0:2
48' ГолЛебеденко Александр
55' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
0:3
69' ГолКучеров Валерий
1:3
82' ГолРусин Ростислав
85' Желтая карточкаКурило Игорь
1:4
90' ГолСергийчук Михаил
90'+5
Ход матча
10'
10'
0:1
48'
55'
69'
82'
1:3
85'
90'
17
Курило
Игорь
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Дудик АртёмНападающий
-
19 Зубков ИльяНападающий
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Металлист-1925
Верес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
270
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|3
|0.3
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.2
|Борячук Андрей
|2
|0.2
|Дмитренко Владислав
|1
|0.1
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.36
|Дахновский Виталий
|3
|0.27
|Кучеров Валерий
|2
|0.18
|Гайдучик Николай
|1
|0.09
|Шарай Станислав
|1
|0.09
|Сергийчук Михаил
|1
|0.09
|Лебеденко Александр
|1
|0.09
|Шестаков Михаил
|1
|0.09
|Вовченко Семён
|1
|0.09
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|4
|1
|Курило Игорь
|4
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Капинус Дмитрий
|1
|1
|Борячук Андрей
|2
|0
|Жичиков Максим
|1
|0
|Мозиль Олег
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|4
|1
|Дахновский Виталий
|5
|0
|Вовченко Семён
|3
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|0
|Лебеденко Александр
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Гагун Роман
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Шарай Станислав
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Верес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
1
Металлист-1925
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Верес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
2
Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Верес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
22%
3
20%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
3
33%
4
27%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Заря 0:3 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2
Верес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1
Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3
Результаты матчей
Металлист-1925
Верес
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
21
34
12
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
83
37
47
19
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|9
|8
|1
|0
|21 - 4
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|3.
|Заря
|10
|7
|1
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|6.
|Колос Ковалёвка
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|7.
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|8.
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Динамо Киев
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Металлист-1925
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|11.
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|13.
|Кривбасс
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|15.
|Ингулец
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|16.
|Черноморец Од
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Колос Ковалёвка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Днепр-1
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|Александрия
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Динамо Киев
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|Кривбасс
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Львов
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заря
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Александрия
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Минай
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|6 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (2)
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Безбородько Денис
|5
Прогнозы на матч Металлист-1925 1:4 Верес
Исход игры
Металлист-1925
34.6% (44)
Ничья
46.5% (59)
Верес
18.9% (24)
Тотал 2.5
Больше
31.45% (39)
Меньше
68.55% (85)
Обе команды забьют
Да
73.39% (91)
Нет
26.61% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (52)
2:1 Металлист-1925
16.5% (21)
1:0 Металлист-1925
13.4% (17)
1:2 Верес
8.7% (11)
0:1 Верес
8.7% (11)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:0 Металлист-1925
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!