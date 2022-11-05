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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Металлист-1925
1:4
Конец матча
Верес
0'
10' Желтая карточка
Бичек Константин
0:1
10' Пенальти
Клёц Дмитрий
0:2
48' Гол
Лебеденко Александр
55' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
0:3
69' Гол
Кучеров Валерий
1:3
82' Гол
Русин Ростислав
85' Желтая карточка
Курило Игорь
1:4
90' Гол
Сергийчук Михаил
90'+5
1
Сидоренко
Денис
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
23
Шершень
Михаил
8
Мартынюк
Ярослав
11
Ременюк
Андрей
28
Габелок
Артём
6
Вачиберадзе
Бека
21
Бичек
Константин
79
Andrii
Chyruk
47
Когут
Богдан
42
Пасич
Евгений
3
Вовченко
Семён
33
Мирошник
Роман
2
Гагун
Роман
29
Кучеров
Валерий
10
Клёц
Дмитрий
77
Шарай
Владислав
15
Лебеденко
Александр
11
Дахновский
Виталий
9
Шестаков
Михаил
Металлист-1925
Верес

История личных встреч

Металлист-1925
Верес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПД
4:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 3 0.3
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.2
Борячук Андрей 2 0.2
Дмитренко Владислав 1 0.1
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.36
Дахновский Виталий 3 0.27
Кучеров Валерий 2 0.18
Гайдучик Николай 1 0.09
Шарай Станислав 1 0.09
Сергийчук Михаил 1 0.09
Лебеденко Александр 1 0.09
Шестаков Михаил 1 0.09
Вовченко Семён 1 0.09
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 4 1
Курило Игорь 4 0
Бичек Константин 3 0
Капинус Дмитрий 1 1
Борячук Андрей 2 0
Жичиков Максим 1 0
Мозиль Олег 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 1
Дахновский Виталий 5 0
Вовченко Семён 3 0
Мирошник Роман 2 0
Сергийчук Михаил 2 0
Лебеденко Александр 2 0
Шарай Владислав 2 0
Гагун Роман 2 0
Пасич Евгений 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Шарай Станислав 1 0
Курко Василий 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Верес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
1
Металлист-1925
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Верес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
2
Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Верес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
22%
3
20%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Металлист-1925 - Заря 0:3 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2 Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2
Верес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1
Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3

Результаты матчей

Металлист-1925
Верес

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
1
3
4
1.5
1
2
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
4
7
1
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 9 8 1 0 21 - 4 25
2. Шахтёр Донецк 9 7 2 0 21 - 5 23
3. Заря 10 7 1 2 23 - 15 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Колос Ковалёвка 10 4 3 3 9 - 11 15
7. Металлист 10 4 2 4 15 - 18 14
8. Ворскла 11 4 2 5 13 - 14 14
9. Динамо Киев 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Металлист-1925 10 2 4 4 9 - 16 10
11. Минай 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 9 1 3 5 5 - 11 6
14. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
15. Ингулец 9 0 4 5 7 - 14 4
16. Черноморец Од 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Колос Ковалёвка 6 4 2 0 7 - 1 14
3. Днепр-1 5 4 1 0 11 - 2 13
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
9. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 5 2 1 2 4 - 5 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 5 0 1 4 3 - 9 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Безбородько Денис 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Клёц Дмитрий из команды Верес забивает с точки!
    • Желтая карточка
      10'
      Бичек Константин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 127
    Металлист-1925 34.6% (44)
    X 46.5% (59)
    Верес 18.9% (24)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Металлист-1925 1:4 Верес онлайн

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    Прогнозы на матч Металлист-1925 1:4 Верес

    Исход игры
    Металлист-1925
    34.6% (44)
    Ничья
    46.5% (59)
    Верес
    18.9% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.45% (39)
    Меньше
    68.55% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (91)
    Нет
    26.61% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (52)
    2:1 Металлист-1925
    16.5% (21)
    1:0 Металлист-1925
    13.4% (17)
    1:2 Верес
    8.7% (11)
    0:1 Верес
    8.7% (11)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Металлист-1925
    1.6% (2)
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