Тур: 12. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
1:0
41' ГолРоден Маркус
59' Желтая карточкаСгарби Филиппо
77' Желтая карточкаКурадо Маркос
87' Желтая карточкаМелькьорри Федерико
90' Желтая карточкаДель Орко Кристиан
90'+5
Ход матча
41'
1:0
59'
77'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Моро ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Фрозиноне
Перуджа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.25
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
72
108
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|4
|0.33
|Моро Лука
|3
|0.25
|Роден Маркус
|2
|0.17
|Касо Джузеппе
|2
|0.17
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.17
|Гарритано Лука
|1
|0.08
|Маццители Лука
|1
|0.08
|Лучиони Фабио
|1
|0.08
|Коне Бенджамин
|1
|0.08
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.25
|Стриццоло Лука
|2
|0.17
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.08
|Луперини Грегорио
|1
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.08
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|0
|Маццители Лука
|4
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Раванелли Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Моро Лука
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Курадо Маркос
|4
|0
|Лизи Франческо
|2
|1
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Санторо Симоне
|2
|1
|Ианнони Эдоардо
|2
|1
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Пас Йеферсон
|3
|0
|Куан Кристиан
|3
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Оливьери Марко
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Перуджа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
1
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Перуджа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
6
1
Фрозиноне
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Перуджа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
12
Волевые поражения
6
2
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
4
40%
76-90
Забито
17
8
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
6
35%
1
13%
76-90
Пропущено
8
19
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
6
32%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
4
50%
3
16%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
1
13%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0
Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0
Перуджа
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0
Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Перуджа
Точный счет
1:0
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Перуджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
66
57
111
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|12
|9
|0
|3
|18 - 7
|27
|2.
|Дженоа
|11
|6
|4
|1
|14 - 8
|22
|3.
|Тернана
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Бари
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|5.
|Парма
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|8.
|Брешия
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Зюйдтироль
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|10.
|Кальяри
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|СПАЛ
|12
|3
|6
|3
|16 - 14
|15
|12.
|Читтаделла
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Палермо
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|14.
|Пиза
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|15.
|Модена
|12
|4
|1
|7
|16 - 17
|13
|16.
|Козенца
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Беневенто
|12
|2
|5
|5
|10 - 13
|11
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|12
|2
|1
|9
|8 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|10.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|15.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|16.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|12.
|Читтаделла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Перуджа
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Парма
|Остерволде Джейден
|1 5