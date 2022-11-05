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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Фрозиноне
1:0
Конец матча
Перуджа
0'
1:0
41' Гол
Роден Маркус
59' Желтая карточка
Сгарби Филиппо
77' Желтая карточка
Курадо Маркос
87' Желтая карточка
Мелькьорри Федерико
90' Желтая карточка
Дель Орко Кристиан
90'+5
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
29
Коттали
Маттео
11
Болока
Даниэль
36
Маццители
Лука
16
Гарритано
Лука
7
Роден
Маркус
24
Моро
Лука
10
Касо
Джузеппе
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
33
Бегетто
Андреа
13
Луперини
Грегорио
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
41
Стриццоло
Лука
20
Ди
Серио
Джузеппе
Фрозиноне
4-3-3
Перуджа
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Перуджа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
3:0
СB
0:0
СB
1:0
СB
3:1
СB
1:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
0:1
ППД
1:0
ППД
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

72
108

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 4 0.33
Моро Лука 3 0.25
Роден Маркус 2 0.17
Касо Джузеппе 2 0.17
Боррелли Дженнаро 2 0.17
Гарритано Лука 1 0.08
Маццители Лука 1 0.08
Лучиони Фабио 1 0.08
Коне Бенджамин 1 0.08
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.25
Стриццоло Лука 2 0.17
Ди Кармине Самуэль 1 0.08
Луперини Грегорио 1 0.08
Ди Серио Джузеппе 1 0.08
Касасола Тиаго 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Курадо Маркос 0 0
Сгарби Филиппо 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 0
Маццители Лука 4 0
Коттали Маттео 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Фработта Джанлука 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Гарритано Лука 2 0
Раванелли Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Роден Маркус 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Моро Лука 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Турати Стефано 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелькьорри Федерико 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Курадо Маркос 4 0
Лизи Франческо 2 1
Сгарби Филиппо 2 1
Санторо Симоне 2 1
Ианнони Эдоардо 2 1
Касасола Тиаго 3 0
Пас Йеферсон 3 0
Куан Кристиан 3 0
Бартоломей Паоло 2 0
Оливьери Марко 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Перуджа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
1
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Перуджа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

6
1
Фрозиноне
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Перуджа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
12

Волевые поражения

6
2

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
6
35%
1
13%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
6
32%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
4
50%
3
16%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
1
13%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0
Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0
Перуджа
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0
Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Перуджа

Точный счет

1:0
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Перуджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 12 9 0 3 18 - 7 27
2. Дженоа 11 6 4 1 14 - 8 22
3. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
5. Парма 12 5 4 3 16 - 12 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Палермо 12 4 3 5 12 - 15 15
14. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
15. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
16. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
17. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 12 2 1 9 8 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
10. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
15. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
11. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
12. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 6 1 0 5 4 - 9 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Парма Остерволде Джейден 1 5
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Роден Маркус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фрозиноне 1:0 Перуджа онлайн

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