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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Палермо
1:0
Конец матча
Парма
0'
27' Желтая карточка
Зом Симон
45' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
1:0
57' Гол
Ivan Marconi
60' Желтая карточка
Остерволде Джейден
90'+6

Ход матча

27'
 
Зом Симон
45'
Неделчару Ионуц
 
57'
Ivan Marconi
(Nicolo Valente)
1:0
60'
 
Остерволде Джейден
62'
 
Dario Sits
Тутино Дженнаро
62'
 
Камара Дрисса
Юрич Станко
62'
 
Бенедычак Адриан
Зом Симон
75'
 
Загаритис Василиос
Бонни Анж-Йоан
75'
Видо Лука
Ди Мариано Франческо
 
75'
Бетелла Давиде
Nicolo Valente
 
87'
Солери Эдоардо
Брунори Маттео
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 12
  • 4 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
34
Деветак
Младен
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
14
Бро
Жереми
30
Nicolo
Valente
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
40
Корви
Эдоардо
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
8
Эстевес
Науэль
19
Зом
Симон
24
Юрич
Станко
10
Васкес
Франко
13
Бонни
Анж-Йоан
11
Тутино
Дженнаро
Палермо
4-3-3
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Палермо
Парма

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
3:2
СB
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:1
К
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.33
Элия Сальваторе 3 0.25
Nicolo Valente 2 0.17
Ди Мариано Франческо 1 0.08
Ivan Marconi 1 0.08
Сегре Джакопо 1 0.08
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Матею Алеш 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.33
Ман Деннис 3 (1) 0.25
Михэйлэ Валентин 2 0.17
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.17
Дель Прато Энрико 2 0.17
Эстевес Науэль 1 0.08
Валенти Лаутаро 1 0.08
Остерволде Джейден 1 0.08
Васкес Франко 0 0
Камара Дрисса 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 4 1
Бетелла Давиде 3 1
Nicolo Valente 2 1
Неделчару Ионуц 3 0
Матею Алеш 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Бро Жереми 1 0
Гомес Клаудио 1 0
Деветак Младен 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 5 1
Юрич Станко 6 0
Antoine Hainaut 3 1
Васкес Франко 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Кулибали Войо 3 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Зом Симон 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Болог Ботонд 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0

Результаты матчей

Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Парма
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
3
Палермо
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

3
8
Палермо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Парма
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

4
10
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
75%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
38%
5
31%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0
Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2
Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0
Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1

Результаты матчей

Палермо
Парма

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Палермо
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
2
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 12 9 0 3 18 - 7 27
2. Дженоа 11 6 4 1 14 - 8 22
3. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
5. Парма 12 5 4 3 16 - 12 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Палермо 12 4 3 5 12 - 15 15
14. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
15. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
16. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
17. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 12 2 1 9 8 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
10. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
15. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
11. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
12. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 6 1 0 5 4 - 9 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
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Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Парма Остерволде Джейден 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Неделчару Ионуц получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Зом Симон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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