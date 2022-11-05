Тур: 12. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
27' Желтая карточкаЗом Симон
45' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
1:0
57' ГолIvan Marconi
60' Желтая карточкаОстерволде Джейден
90'+6
Ход матча
27'
45'
57'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 12
-
4 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
14
Бро
Жереми
19
Зом
Симон
24
Юрич
Станко
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
84 Dario Sits
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Палермо
Парма
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|4 (2)
|0.33
|Элия Сальваторе
|3
|0.25
|Nicolo Valente
|2
|0.17
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.08
|Ivan Marconi
|1
|0.08
|Сегре Джакопо
|1
|0.08
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.33
|Ман Деннис
|3 (1)
|0.25
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.17
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.17
|Дель Прато Энрико
|2
|0.17
|Эстевес Науэль
|1
|0.08
|Валенти Лаутаро
|1
|0.08
|Остерволде Джейден
|1
|0.08
|Васкес Франко
|0
|0
|Камара Дрисса
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|4
|1
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Nicolo Valente
|2
|1
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Гомес Клаудио
|1
|0
|Деветак Младен
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Юрич Станко
|6
|0
|Antoine Hainaut
|3
|1
|Васкес Франко
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Зом Симон
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Парма
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
3
Палермо
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
3
8
Палермо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Парма
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
4
10
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
75%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
38%
5
31%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Модена - Палермо 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0
Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2
Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0
Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1
Результаты матчей
Палермо
Парма
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Палермо
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
42
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
48
66
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|12
|9
|0
|3
|18 - 7
|27
|2.
|Дженоа
|11
|6
|4
|1
|14 - 8
|22
|3.
|Тернана
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Бари
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|5.
|Парма
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|8.
|Брешия
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Зюйдтироль
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|10.
|Кальяри
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|СПАЛ
|12
|3
|6
|3
|16 - 14
|15
|12.
|Читтаделла
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Палермо
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|14.
|Пиза
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|15.
|Модена
|12
|4
|1
|7
|16 - 17
|13
|16.
|Козенца
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Беневенто
|12
|2
|5
|5
|10 - 13
|11
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|12
|2
|1
|9
|8 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|10.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|15.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|16.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|12.
|Читтаделла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Перуджа
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Парма
|Остерволде Джейден
|1 5