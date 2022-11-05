Фукс с правого фланга выполнил подачу на дальний край штрафной площади на Мойзеса, который головой выполнял скидку в центр, но Нигматуллин чётко сыграл на перехвате.

61 на 39 - такова сейчас статистика по владению мячом во втором тайме. Имеет преимущество "армейский" коллектив, но воплотить его в голы не может.

Гости перешли в позиционную атаку, заработав аут на правом фланге, после чего также угловой был заработан.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Виктор Александров!!! Подача углового пошла на дальнюю штангу, где Александров выиграл позиционную борьбу у опекуна и в падении головой пробил точно в цель.

Примечательно, что "Пари НН забил гол после первого же своего удара в этом матче. ЦСКА будет непросто теперь взломать ещё более насыщенные оборонительные редуты соперника.

Карраскаля сбил Александров в полукружии своей штрафной площади. Не исключено, что будет даже пенальти. VAR проверит. В любом случае нарушитель заслужил жёлтую карточку.

Фукс по правому флангу разгонял атаку ЦСКА, но выполнил пас в центр совсем плохой, фактически подарив мяч сопернику.

Вероятность победы ЦСКА у букмекеров понизилась до 53%. На ничью дают 37%, а на победу "Пари НН" - 10%.

"Пари НН" продолжает в середине поля навязывать вязкую борьбу, сбивая игровой ритм. Похоже, волжане вполне были бы удовлетворены здесь ничейным результатом.

Карраскаль пытался на левом фланге обострить игру за счёт дриблинга - полез он в обыгрыш на двух соперников, но те достаточно спокойно его обезмячили.

Мойзес теперь, будучи с мячом на левом фланге атаки, отмахнулся от Корнюшина, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.

Свой второй угловой в матче заработали гости на левом фланге. Удастся ли им наконец-то нанести первый удар по воротам в этот вечер?

Нет, после подачи стандартного положение от Михайлова борьбу в воздухе сумели выиграть защитники ЦСКА. В контратаку у хозяев поля убежать не получилось.

Двойная замена произошла в составе ЦСКА в перерыве: вместо Ивана Облякова и Виктора Мойзеса на поле вышли Мойзес и Никита Ермаков.

В первом тайме "Пари НН" не нанёс ни одного удара в сторону ворот ЦСКА. "Армейцы" нанесли 3 удара, один из которых пришёлся в створ ворот. Очень унылая игра пока что.

Волжане снова работают в высоком прессинге, мешая ЦСКА нормально начинать свои атаки. Команда Владимира Федотова всё ещё не пытается подключить максимальные скорости.

С левого фланга диагональная подача следовала в штрафную площадь гостей, но слишком сильно и высоко мяч летел, в итоге просто покинув пределы поля.

Угловой на левом фланге в новой атаке заработали хозяева поля. Медина выполнил подачу в район дальней штанги, откуда в борьбе головой удалось пробить Роше, но получилось точно в руки Нигматуллину.

Рискованная сейчас скидка головой была на Нигматуллина, но Чалов всё-таки немного не дотянулся в шпагате, чтобы сработать на перехвате и наказать соперника.

Отдали сейчас "армейцы" мяч сопернику, спокойно наблюдая, как те пасуются поперёк поля в центральной зоне.

Болельщики на трибунах подняли свист, продолжая своё недовольство тем, что они наблюдают сейчас на поле. Голами, по-прежнему, не пахнет совсем.

Первый тайм окончен! ЦСКА и "Пари НН" пока что на голы не наиграли.

45' Зайнутдинов сорвал контратаку гостей, задержав руками Милсона, но по какой-то причине не получил жёлтую карточку.

45' Уставшими выглядят команды к грядущему перерыву. Рисковать здесь точно никто не будет.

45' 3 минуты компенсировано.

44' Флангом наконец-то атаку провела одна из команд, а именно - ЦСКА. Но после подачи в центр Нигматуллин очень уверенно забрал игровой снаряд.

42' Ну и ну. Мясорубка продолжается. Роша и Сулейманов теперь сошлись в стыке и нуждаются в медицинской помощи. Где же футбол?

41' Многовато пауз в концовке первого тайма возникает. Похоже, что до конца первого тайма мы с вами голов так и не увидим.

40' Новый стык в середине поля произошёл, по итогам которого Зделар и Михайлов оказались в нокдауне. Снова эскуплапам предстоит продемонстрировать свою квалификацию.

39' У Милсона снова какие-то проблемы возникли. Приходится сейчас медикам забинтовывать ему локоть.

38' Михайлов со штрафного удара выполнял резкую подачу в штрафную площадку, но борьбу в воздухе удалось выиграть игрокам ЦСКА.

37' Досталось Милсону в этом стыке, поэтому в помощь парню пришлось приглашать медицинскую бригаду.

36' Милсон на левом фланге классно обыграл соперника, после чего пытался ворваться на левый край штрафной площади, но его на бедро успел поймать Роша. Жёлтая карточка показана.

35' "Пари НН" продолжает пытаться действовать максимально цепко против своих соперников, не оставляя тем времени на обдумывание своих наступательных действий.

34' Подача в гущу футболистов последовала со стандарта, где выше всех выпрыгнул Роша, но его удар головой получился слишком неточным.

33' Стараются сейчас усиливать давление "армейцы", заработав теперь угловой на левом фланге. Большими силами хозяева отправились к чужим владениям.

32' Угловой на правом фланге удалось заработать ЦСКА. Разыграли мяч хозяева накоротке, после чего Обляков забросил мяч в штрафную площадку, но там Нигматуллин кулаком сыграл на выходе. С подбора пробивал Фукс, но очень неточно получилось.

31' Практически незаметен на поле Карраскаль. Блистал он в начале сезона, но ближе к зимнему перерыву как-то начал сникать.

30' Букмекеры всё ещё видят ЦСКА большим фаворитом этой встречи, но по игре пока что никакого преимущество москвичей мы фактически не видим.

29' Гайич забежал по правому флангу, получил передачу, после чего простреливал в штрафную площадку, но там нижегородские защитники на месте.

28' Совсем пока что не пахнет забитыми голами в этой встрече. Владимир Федотов у кромки поля выглядит чрезвычайно недовольным и суровым.

26' Левым флангом в атаку ЦСКА подключился Зайнутдинов, но не преуспел там - после покдката соперника мяч именно от ноги казахстанца ушёл за лицевую линию.

25' 49 на 51 - пока что минимальное преимущество у нижегородцев по владению мячом в процентном соотношении в этом матче.

24' Продолжают гости активно работать в прессинге, отбирая мяч, но атака "Пари НН" правым флангом закончилась фиксацией офсайда у Кротова.

23' Ещё одна прострельная передача справа следовала в штрафную площадку хозяев поля, но после небольшого рикошета игровой снаряд оказался в руках Акинфеева.

22' Уверенно ЦСКА отбился после подачи углового. На первый взгляд показалось, что Облякову мяч попал в руку, но на повторе стало понятно, что это было плечо.

21' После прострела с правого фланга в своей штрафной площади снова запаниковал Зайнутдинов, выбив мяч на угловой, хотя никого из соперников рядом с ним не было.

20' "Пари НН" не позволяет надолго зажать себя на одной трети поля, включившись сейчас в командный прессинг на чужой половине поля.

19' Медина с левого фланга с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, но она была отбита волжанами. Роша пробивал после этого с разворота со средней дистанции, но весьма неточно получилось.

18' Майга в глубине поля нарушил правила против Карраскаля. Со стандарта у ЦСКА пошла подача в штрафную площадку, где Корнюшин не лучшим образом сыграл, отбив мяч на угловой.

17' Возмущались в предыдущем эпизоде "армейцы", что сыграл рукой в своей штрафной площади один из защитников "Пари НН", но видеоассистенты судьи ничего такого не усмотрели.

16' После подачи углового с левого фланга мяч застрял в штрафной площади "Пари НН", но в конце концов игрокам гостей удалось вынести мяч подальше.

15' Свой первый угловой на правом фланге заработали москвичи. Подача на дальний угол вратарской площади прошла на свободного Фукса, который пробивал в ближний угол, но Нигматуллин успел переместиться в рамке и совершить спасение.

14' Не удаётся в последние несколько минут у "армейцев" зацепиться за контроль мяча. Начала команда Владимира Федотова подключать высокий командный прессинг.

13' Из глубины поля со стандартного положения подача последовала к правой штанге у гостей, но Акинфеев сработал там кулаками на выходе.

12' Фукс, который впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе, получил жёлтую карточку за блокировку в центре поля.

11' Пожар разгорелся сейчас во вратарской площади хозяев после прострела с левого фланга. Акинфеев хотел накрыть мяч, но игровой снаряд в итоге вынес подальше Зайнутдинов.

10' Активно у кромки поля ведёт себя Михаил Галактионов, постоянно подсказывая своим подопечным, кому и какую зону надо держать в той или иной ситуации.

9' Неспешно пасуются поперёк поля в центральной зоне игроки ЦСКА. Пока что особых попыток подхода к воротам Нигматуллина мы попросту не видим.

8' Обляков просто выбил мяч за боковую линию, так как повреждение получил Корнюшин, которому надо оказать помощь.

7' Сегодняшний день преподнёс нам уже несколько неожиданных результатов. Интересно, сможет ли "Пари НН" здесь преподнести сенсацию и не позволить ЦСКА вплотную приблизиться к "Спартаку".

6' Первый угловой на правом фланге сумели заработать гости. Подача последовала на дальний край штрафной площади на Александрова, но тот не сумел обработать мяч.

5' В целом темп игры на первых минутах достаточно посредственный, несмотря на то, что стартовый сумбур продолжает ощущаться.

4' Левым флангом свою первую атаку провели "армейцы", откуда следовала подача на дальний край штрафной площади, но слишком сильно мяч летел - Гайичу не удалось сохранить его в пределах поля.

3' Традиционно для нынешнего сезона немного болельщиков на трибунах. Нет и активных фанатов, которые отказались от походов на стадион из-за введения Fan ID.

2' Нижегородцы сразу пошли в агрессивный высокий командный прессинг, но он закончился фиксацией нарушения правил за опасную игру.