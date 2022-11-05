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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
ЦСКА Москва
0:1
Второй тайм: 68'
Пари НН
0'
11' Желтая карточка
Де Лара Фукс Бруно
35' Желтая карточка
Да Силва Роша Виллиан
60' Желтая карточка
Барбоза Мойзес Роберто
0:1
67' Гол
Александров Виктор

Ход матча

11'
Де Лара Фукс Бруно
 
35'
Да Силва Роша Виллиан
 
46'
Ермаков Никита
Мендес Виктор
 
46'
Барбоза Мойзес Роберто
Обляков Иван
 
55'
 
Шильцов Константин
Кротов Вячеслав
60'
Барбоза Мойзес Роберто
 
62'
 
Масоэро Лукас Габриэль
Каккоев Никита
67'
0:1
Александров Виктор
Прогнозы 175
ЦСКА Москва 90.3% (158)
X 2.3% (4)
Пари НН 7.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ЦСКА Москва
Ничья
Пари НН
12.50
5.05
9.60
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35
Акинфеев
Игорь
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
4
Да
Силва
Роша
Виллиан
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
28
Медина
Хесус
8
Карраскаль
Хорхе
9
Чалов
Фёдор
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
2
Александров
Виктор
86
Агапов
Илья
44
Корнюшин
Даниил
6
Юлдошев
Иброгимхалил
14
Михайлов
Ярослав
8
Майга
Мамаду
9
Кротов
Вячеслав
10
Жоао
Фелисио
Мендеш
93
Сулейманов
Тимур
ЦСКА Москва
3-4-2-1
Пари НН
3-4-2-1

История личных встреч

ЦСКА Москва
Пари НН

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
КPП
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 10 (2) 0.63
Медина Хесус 6 (2) 0.38
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.31
Кучаев Константин 2 0.13
Обляков Иван 1 0.06
Дивеев Игорь 1 0.06
Набабкин Кирилл 1 0.06
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.06
Да Силва Роша Виллиан 1 0.06
Мухин Максим 0 0
Гайич Милан III 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 6 (1) 0.38
Калинский Николай 4 (4) 0.25
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.13
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.13
Стоцкий Дмитрий 1 0.06
Кротов Вячеслав 1 0.06
Гоцук Кирилл 1 0.06
Майга Мамаду 1 0.06
Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 5 0
Зделар Саша 4 0
Барбоза Мойзес Роберто 4 0
Мухин Максим 4 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Да Силва Роша Виллиан 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Гайич Милан III 1 0
Мендес Виктор 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 6 1
Сулейманов Тимур 4 1
Агапов Илья 4 0
Юлдошев Иброгимхалил 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Жоао Фелисио Мендеш 3 0
Гоцук Кирилл 1 1
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Янсане Момо 2 0
Александров Виктор 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
3
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пари НН
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
13

Волевые поражения

7
7
ЦСКА Москва
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Пари НН
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
14

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

20
7
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
1
14%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
3
43%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
4
57%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
5
45%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

9
18
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
2
22%
5
28%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
5
28%
61-75
3
33%
1
6%
76-90

Забито

28
18
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
14%
0
0%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
5
18%
8
44%
61-75
6
21%
5
28%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
5
31%
3
11%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
3
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3
Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Пари НН

Точный счет

4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
4
4
3
2.5
2
6
3
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
5
10
4
11
2.5
3
12
3
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
4. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 16 8 2 6 25 - 24 26
6. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Урал Заявка 15 5 2 8 17 - 26 17
11. Крылья Советов Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Пари НН 1:0 Заявка 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Факел Заявка 16 1 10 5 21 - 31 13
14. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва Заявка 15 1 3 11 7 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
4. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
5. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
6. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
7. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН 1:0 Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ахмат Заявка 8 5 0 3 16 - 14 15
4. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Пари НН 1:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
9. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
10. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    70'
    Карраскаля сбил Александров в полукружии своей штрафной площади. Не исключено, что будет даже пенальти. VAR проверит. В любом случае нарушитель заслужил жёлтую карточку.
  • 69'
    Примечательно, что "Пари НН забил гол после первого же своего удара в этом матче. ЦСКА будет непросто теперь взломать ещё более насыщенные оборонительные редуты соперника.
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Виктор Александров!!!
    Подача углового пошла на дальнюю штангу, где Александров выиграл позиционную борьбу у опекуна и в падении головой пробил точно в цель.
  • Угловой
    67'
    Гости перешли в позиционную атаку, заработав аут на правом фланге, после чего также угловой был заработан.
  • 66'
    61 на 39 - такова сейчас статистика по владению мячом во втором тайме. Имеет преимущество "армейский" коллектив, но воплотить его в голы не может.
  • 65'
    Фукс с правого фланга выполнил подачу на дальний край штрафной площади на Мойзеса, который головой выполнял скидку в центр, но Нигматуллин чётко сыграл на перехвате.
  • Замена
    64'
    Вторая замена в составе "Пари НН": вместо Никиты Каккоева на поле вышел Лукас Масоэро.
  • 63'
    Нет, после подачи стандартного положение от Михайлова борьбу в воздухе сумели выиграть защитники ЦСКА. В контратаку у хозяев поля убежать не получилось.
  • Угловой
    62'
    Свой второй угловой в матче заработали гости на левом фланге. Удастся ли им наконец-то нанести первый удар по воротам в этот вечер?
  • Желтая карточка
    61'
    Мойзес теперь, будучи с мячом на левом фланге атаки, отмахнулся от Корнюшина, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.
  • 60'
    Карраскаль пытался на левом фланге обострить игру за счёт дриблинга - полез он в обыгрыш на двух соперников, но те достаточно спокойно его обезмячили.
  • 59'
    "Пари НН" продолжает в середине поля навязывать вязкую борьбу, сбивая игровой ритм. Похоже, волжане вполне были бы удовлетворены здесь ничейным результатом.
  • 58'
    Вероятность победы ЦСКА у букмекеров понизилась до 53%. На ничью дают 37%, а на победу "Пари НН" - 10%.
  • Замена
    57'
    Первая замена в составе "Пари НН": вместо Вячеслава Кротова встречу продолжает Константин Шильцов.
  • 56'
    Фукс по правому флангу разгонял атаку ЦСКА, но выполнил пас в центр совсем плохой, фактически подарив мяч сопернику.
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    • 55'
      Болельщики на трибунах подняли свист, продолжая своё недовольство тем, что они наблюдают сейчас на поле. Голами, по-прежнему, не пахнет совсем.
    • 54'
      Отдали сейчас "армейцы" мяч сопернику, спокойно наблюдая, как те пасуются поперёк поля в центральной зоне.
    • 52'
      Рискованная сейчас скидка головой была на Нигматуллина, но Чалов всё-таки немного не дотянулся в шпагате, чтобы сработать на перехвате и наказать соперника.
    • Угловой
      51'
      Угловой на левом фланге в новой атаке заработали хозяева поля. Медина выполнил подачу в район дальней штанги, откуда в борьбе головой удалось пробить Роше, но получилось точно в руки Нигматуллину.
    • 50'
      С левого фланга диагональная подача следовала в штрафную площадь гостей, но слишком сильно и высоко мяч летел, в итоге просто покинув пределы поля.
    • 49'
      Волжане снова работают в высоком прессинге, мешая ЦСКА нормально начинать свои атаки. Команда Владимира Федотова всё ещё не пытается подключить максимальные скорости.
    • 48'
      В первом тайме "Пари НН" не нанёс ни одного удара в сторону ворот ЦСКА. "Армейцы" нанесли 3 удара, один из которых пришёлся в створ ворот. Очень унылая игра пока что.
    • Замена
      47'
      Двойная замена произошла в составе ЦСКА в перерыве: вместо Ивана Облякова и Виктора Мойзеса на поле вышли Мойзес и Никита Ермаков.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! ЦСКА и "Пари НН" пока что на голы не наиграли.
    • Фол, нарушение
      45'
      Зайнутдинов сорвал контратаку гостей, задержав руками Милсона, но по какой-то причине не получил жёлтую карточку.
    • 45'
      Уставшими выглядят команды к грядущему перерыву. Рисковать здесь точно никто не будет.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • 44'
      Флангом наконец-то атаку провела одна из команд, а именно - ЦСКА. Но после подачи в центр Нигматуллин очень уверенно забрал игровой снаряд.
    • Травма, повреждение
      42'
      Ну и ну. Мясорубка продолжается. Роша и Сулейманов теперь сошлись в стыке и нуждаются в медицинской помощи. Где же футбол?
    • 41'
      Многовато пауз в концовке первого тайма возникает. Похоже, что до конца первого тайма мы с вами голов так и не увидим.
    • Травма, повреждение
      40'
      Новый стык в середине поля произошёл, по итогам которого Зделар и Михайлов оказались в нокдауне. Снова эскуплапам предстоит продемонстрировать свою квалификацию.
    • Травма, повреждение
      39'
      У Милсона снова какие-то проблемы возникли. Приходится сейчас медикам забинтовывать ему локоть.
    • 38'
      Михайлов со штрафного удара выполнял резкую подачу в штрафную площадку, но борьбу в воздухе удалось выиграть игрокам ЦСКА.
    • Травма, повреждение
      37'
      Досталось Милсону в этом стыке, поэтому в помощь парню пришлось приглашать медицинскую бригаду.
    • Желтая карточка
      36'
      Милсон на левом фланге классно обыграл соперника, после чего пытался ворваться на левый край штрафной площади, но его на бедро успел поймать Роша. Жёлтая карточка показана.
    • 35'
      "Пари НН" продолжает пытаться действовать максимально цепко против своих соперников, не оставляя тем времени на обдумывание своих наступательных действий.
    • 34'
      Подача в гущу футболистов последовала со стандарта, где выше всех выпрыгнул Роша, но его удар головой получился слишком неточным.
    • Угловой
      33'
      Стараются сейчас усиливать давление "армейцы", заработав теперь угловой на левом фланге. Большими силами хозяева отправились к чужим владениям.
    • Угловой
      32'
      Угловой на правом фланге удалось заработать ЦСКА. Разыграли мяч хозяева накоротке, после чего Обляков забросил мяч в штрафную площадку, но там Нигматуллин кулаком сыграл на выходе. С подбора пробивал Фукс, но очень неточно получилось.
    • 31'
      Практически незаметен на поле Карраскаль. Блистал он в начале сезона, но ближе к зимнему перерыву как-то начал сникать.
    • 30'
      Букмекеры всё ещё видят ЦСКА большим фаворитом этой встречи, но по игре пока что никакого преимущество москвичей мы фактически не видим.
    • 29'
      Гайич забежал по правому флангу, получил передачу, после чего простреливал в штрафную площадку, но там нижегородские защитники на месте.
    • 28'
      Совсем пока что не пахнет забитыми голами в этой встрече. Владимир Федотов у кромки поля выглядит чрезвычайно недовольным и суровым.
    • 26'
      Левым флангом в атаку ЦСКА подключился Зайнутдинов, но не преуспел там - после покдката соперника мяч именно от ноги казахстанца ушёл за лицевую линию.
    • 25'
      49 на 51 - пока что минимальное преимущество у нижегородцев по владению мячом в процентном соотношении в этом матче.
    • Офсайд
      24'
      Продолжают гости активно работать в прессинге, отбирая мяч, но атака "Пари НН" правым флангом закончилась фиксацией офсайда у Кротова.
    • 23'
      Ещё одна прострельная передача справа следовала в штрафную площадку хозяев поля, но после небольшого рикошета игровой снаряд оказался в руках Акинфеева.
    • Видеоповтор
      22'
      Уверенно ЦСКА отбился после подачи углового. На первый взгляд показалось, что Облякову мяч попал в руку, но на повторе стало понятно, что это было плечо.
    • Угловой
      21'
      После прострела с правого фланга в своей штрафной площади снова запаниковал Зайнутдинов, выбив мяч на угловой, хотя никого из соперников рядом с ним не было.
    • 20'
      "Пари НН" не позволяет надолго зажать себя на одной трети поля, включившись сейчас в командный прессинг на чужой половине поля.
    • Угловой
      19'
      Медина с левого фланга с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, но она была отбита волжанами. Роша пробивал после этого с разворота со средней дистанции, но весьма неточно получилось.
    • Фол, нарушение
      18'
      Майга в глубине поля нарушил правила против Карраскаля. Со стандарта у ЦСКА пошла подача в штрафную площадку, где Корнюшин не лучшим образом сыграл, отбив мяч на угловой.
    • Видеоповтор
      17'
      Возмущались в предыдущем эпизоде "армейцы", что сыграл рукой в своей штрафной площади один из защитников "Пари НН", но видеоассистенты судьи ничего такого не усмотрели.
    • Угловой
      16'
      После подачи углового с левого фланга мяч застрял в штрафной площади "Пари НН", но в конце концов игрокам гостей удалось вынести мяч подальше.
    • Опасный момент
      15'
      Свой первый угловой на правом фланге заработали москвичи. Подача на дальний угол вратарской площади прошла на свободного Фукса, который пробивал в ближний угол, но Нигматуллин успел переместиться в рамке и совершить спасение.
    • 14'
      Не удаётся в последние несколько минут у "армейцев" зацепиться за контроль мяча. Начала команда Владимира Федотова подключать высокий командный прессинг.
    • 13'
      Из глубины поля со стандартного положения подача последовала к правой штанге у гостей, но Акинфеев сработал там кулаками на выходе.
    • Желтая карточка
      12'
      Фукс, который впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе, получил жёлтую карточку за блокировку в центре поля.
    • Опасный момент
      11'
      Пожар разгорелся сейчас во вратарской площади хозяев после прострела с левого фланга. Акинфеев хотел накрыть мяч, но игровой снаряд в итоге вынес подальше Зайнутдинов.
    • 10'
      Активно у кромки поля ведёт себя Михаил Галактионов, постоянно подсказывая своим подопечным, кому и какую зону надо держать в той или иной ситуации.
    • 9'
      Неспешно пасуются поперёк поля в центральной зоне игроки ЦСКА. Пока что особых попыток подхода к воротам Нигматуллина мы попросту не видим.
    • Травма, повреждение
      8'
      Обляков просто выбил мяч за боковую линию, так как повреждение получил Корнюшин, которому надо оказать помощь.
    • 7'
      Сегодняшний день преподнёс нам уже несколько неожиданных результатов. Интересно, сможет ли "Пари НН" здесь преподнести сенсацию и не позволить ЦСКА вплотную приблизиться к "Спартаку".
    • Угловой
      6'
      Первый угловой на правом фланге сумели заработать гости. Подача последовала на дальний край штрафной площади на Александрова, но тот не сумел обработать мяч.
    • 5'
      В целом темп игры на первых минутах достаточно посредственный, несмотря на то, что стартовый сумбур продолжает ощущаться.
    • 4'
      Левым флангом свою первую атаку провели "армейцы", откуда следовала подача на дальний край штрафной площади, но слишком сильно мяч летел - Гайичу не удалось сохранить его в пределах поля.
    • 3'
      Традиционно для нынешнего сезона немного болельщиков на трибунах. Нет и активных фанатов, которые отказались от походов на стадион из-за введения Fan ID.
    • Фол, нарушение
      2'
      Нижегородцы сразу пошли в агрессивный высокий командный прессинг, но он закончился фиксацией нарушения правил за опасную игру.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Да Силва Роша Виллиан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Бруно Фукс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:1 Пари НН

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    90.3% (158)
    Ничья
    2.3% (4)
    Пари НН
    7.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.39% (64)
    Меньше
    49.61% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    43.31% (55)
    Нет
    56.69% (72)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    28.6% (50)
    2:1 ЦСКА Москва
    23.4% (41)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.4% (13)
    3:0 ЦСКА Москва
    5.1% (9)
    3:1 ЦСКА Москва
    4% (7)
    4:1 ЦСКА Москва
    2.9% (5)
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    Пари НН
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