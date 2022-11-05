Тур: 16. Стадион: ВЭБ Арена.
0:1
Второй тайм: 68'
0'
11' Желтая карточкаДе Лара Фукс Бруно
35' Желтая карточкаДа Силва Роша Виллиан
60' Желтая карточкаБарбоза Мойзес Роберто
0:1
67' ГолАлександров Виктор
Ход матча
10
Обляков
Иван
28
Медина
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Обляков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Вратарь
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
86 Агапов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Янсане МомоНападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
ЦСКА Москва
Пари НН
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
2
Среднее время на гол
75
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|10 (2)
|0.63
|Медина Хесус
|6 (2)
|0.38
|Карраскаль Хорхе
|5 (2)
|0.31
|Кучаев Константин
|2
|0.13
|Обляков Иван
|1
|0.06
|Дивеев Игорь
|1
|0.06
|Набабкин Кирилл
|1
|0.06
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0.06
|Да Силва Роша Виллиан
|1
|0.06
|Мухин Максим
|0
|0
|Гайич Милан III
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|0.38
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.25
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0.13
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.13
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.06
|Кротов Вячеслав
|1
|0.06
|Гоцук Кирилл
|1
|0.06
|Майга Мамаду
|1
|0.06
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|5
|0
|Зделар Саша
|4
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|4
|0
|Мухин Максим
|4
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Да Силва Роша Виллиан
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Гайич Милан III
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|6
|1
|Сулейманов Тимур
|4
|1
|Агапов Илья
|4
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|4
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|3
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|1
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Янсане Момо
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
3
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пари НН
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
13
Волевые поражения
7
7
ЦСКА Москва
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Пари НН
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
14
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
1
14%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
3
43%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
4
57%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
5
45%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
2
22%
5
28%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
5
28%
61-75
3
33%
1
6%
76-90
Забито
28
18
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
14%
0
0%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
5
18%
8
44%
61-75
6
21%
5
28%
76-90
Пропущено
16
27
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
5
31%
3
11%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
3
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3
Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Пари НН
Точный счет
4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
43
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
96
510
411
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 7
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|4.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|5.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 24
|26
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 24
|25
|8.
|Оренбург
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|28 - 36
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 32
|22
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Пари НН
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Факел
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|21 - 31
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|7 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|31 - 4
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|13 - 14
|9
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|15.
|Пари НН
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|3.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 14
|15
|4.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|Пари НН
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|9.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 26
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|13 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:1 Пари НН
Исход игры
ЦСКА Москва
90.3% (158)
Ничья
2.3% (4)
Пари НН
7.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (64)
Меньше
49.61% (63)
Обе команды забьют
Да
43.31% (55)
Нет
56.69% (72)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
28.6% (50)
2:1 ЦСКА Москва
23.4% (41)
1:0 ЦСКА Москва
7.4% (13)
3:0 ЦСКА Москва
5.1% (9)
3:1 ЦСКА Москва
4% (7)
4:1 ЦСКА Москва
2.9% (5)
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