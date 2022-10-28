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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 53
ЦСКА Москва 88.7% (47)
X 1.9% (1)
Пари НН 9.4% (5)
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Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Пари НН
9.60
5.25
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Пари НН

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
КPП
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 10 (2) 0.67
Медина Хесус 6 (2) 0.4
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.33
Кучаев Константин 2 0.13
Обляков Иван 1 0.07
Дивеев Игорь 1 0.07
Набабкин Кирилл 1 0.07
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.07
Да Силва Роша Виллиан 1 0.07
Мухин Максим 0 0
Гайич Милан III 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 6 (1) 0.4
Калинский Николай 4 (4) 0.27
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.13
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.13
Стоцкий Дмитрий 1 0.07
Кротов Вячеслав 1 0.07
Гоцук Кирилл 1 0.07
Майга Мамаду 1 0.07
Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 5 0
Зделар Саша 4 0
Барбоза Мойзес Роберто 4 0
Мухин Максим 4 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Ермаков Никита 1 0
Гайич Милан III 1 0
Мендес Виктор 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 6 1
Сулейманов Тимур 4 1
Агапов Илья 4 0
Юлдошев Иброгимхалил 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Жоао Фелисио Мендеш 3 0
Гоцук Кирилл 1 1
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Янсане Момо 2 0
Александров Виктор 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
3
ЦСКА Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пари НН
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
13

Волевые поражения

7
7
ЦСКА Москва
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Пари НН
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
14

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

20
7
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
1
14%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
3
43%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
4
57%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
5
45%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

9
18
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
2
22%
5
28%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
5
28%
61-75
3
33%
1
6%
76-90

Забито

28
18
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
14%
0
0%
1-15
5
18%
2
11%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
5
18%
8
44%
61-75
6
21%
5
28%
76-90

Пропущено

16
27
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
5
31%
3
11%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
3
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2
ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3
Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Пари НН

Точный счет

4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
4
4
3
2.5
2
6
3
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
5
10
4
11
2.5
3
12
3
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 12 3 0 44 - 5 39
2. Спартак Москва Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
3. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
4. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 15 7 3 5 27 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 15 7 1 7 28 - 34 22
9. Сочи Заявка 15 6 3 6 24 - 31 21
10. Урал Заявка 15 5 2 8 17 - 26 17
11. Крылья Советов Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Пари НН Заявка 15 3 4 8 18 - 27 13
13. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
14. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
15. Химки Заявка 15 2 3 10 14 - 34 9
16. Торпедо Москва Заявка 15 1 3 11 7 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
4. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6. Сочи Заявка 7 5 2 0 17 - 7 17
7. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
12. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
13. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Пари НН Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 53
    ЦСКА Москва 88.7% (47)
    X 1.9% (1)
    Пари НН 9.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Пари НН
    9.60
    5.25
    9.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Пари НН

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    88.9% (48)
    Ничья
    1.9% (1)
    Пари НН
    9.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    39.02% (16)
    Нет
    60.98% (25)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    31.5% (17)
    2:1 ЦСКА Москва
    25.9% (14)
    1:0 ЦСКА Москва
    9.3% (5)
    3:0 ЦСКА Москва
    5.6% (3)
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