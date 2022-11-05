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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Вольфсбергер
0:2
Второй тайм: 74'
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
17' Гол
Окафор Ноа
0:2
42' Гол
Адаму Чуквубике

Ход матча

17'
0:1
Окафор Ноа
(Сучич Лука)
42'
0:2
Адаму Чуквубике
67'
 
Койта Секу
Окафор Ноа
71'
Рёчер Торстен
Барибо Тай
 
71'
Кершбаумер Константин
Тафернер Маттойс
 
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Ред Булл Зальцбург
8.00
5.20
1.41
Все Коэффициенты
1
Бонманн
Хендрик
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
24
Raphael
Schifferl
6
Верачниг
Николас
12
Matteo
Anzolin
30
Тафернер
Маттойс
17
Омич
Эрвин
20
Augustine
Boakye
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
95
Бернардо
Фернандес
31
Павлович
Страхиня
39
Вебер
Максимилиан
21
Сучич
Лука
13
Зайвальд
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
9
Адаму
Чуквубике
30
Сеско
Бенджамин
77
Окафор
Ноа
Вольфсбергер
5-3-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

31 матч

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 24 победы

42 матча

11.9%
28.6%
59.5%
5 побед 12 ничьих 25 побед

Первый тайм

19%
33.3%
47.7%
8 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
9 побед 9 ничьих 24 победы

История матчей

Б
2:1
БЧГ
4:0
БЧГ
1:4
К
1:1
Б
2:0
Б
0:2
БЧГ
1:1
БЧГ
1:2
Б
2:3
Б
1:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
5:2
БЧГ
2:1
БЧГ
3:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:0
КА
0:6
Б
5:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
6:2
Б
1:1
Б
0:2

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

0.86
0.95

Среднее время на гол

104
94

Всего голов

52
41

Голов в среднем за матч

2.6
1.86

Среднее время на гол

34
48

Всего голов

71
60

Голов в среднем за матч

1.69
1.43

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 7 (1) 0.47
Рёчер Торстен 4 0.27
Мэлоун Морис 3 0.2
Яшич Адис 2 0.13
Кершбаумер Константин 2 0.13
Augustine Boakye 2 0.13
Новак Михаэль 1 0.07
Балло Тьерно 1 0.07
Вергос Николаос 1 (1) 0.07
Ляйтгеб Марио 1 0.07
Визингер Дарио 1 0.07
Raphael Schifferl 1 0.07
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 7 0.47
Адаму Чуквубике 7 0.47
Фернандо Педро 4 (1) 0.27
Сеско Бенджамин 4 0.27
Кьергаард Мауриц 2 0.13
Капальдо Николас 2 0.13
Вебер Максимилиан 1 0.07
Соле Умар 1 0.07
Павлович Страхиня 1 0.07
Камери Дийон 1 0.07
Койта Секу 1 0.07
Диарра Юба 1 0.07
Сучич Лука 0 0
Ульмер Андреас 0 0
Дедич Амар 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Шимич Роко 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтгеб Марио 2 0
Рёчер Торстен 2 0
Писингер Симон 2 0
Новак Михаэль 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Кершбаумер Константин 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Мэлоун Морис 1 0
Барибо Тай 1 0
Балло Тьерно 1 0
Яшич Адис 1 0
Raphael Schifferl 1 0
Верачниг Николас 1 0
Омич Эрвин 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 3 1
Сучич Лука 4 0
Соле Умар 3 0
Дедич Амар 3 0
Адаму Чуквубике 1 1
Дьямбу Мамади 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Шимич Роко 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Окафор Ноа 1 0
Диарра Юба 1 0
Капальдо Николас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
1
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ред Булл Зальцбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

11
12
Вольфсбергер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Ред Булл Зальцбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

19
13

Голы по времени матча

Забито

11
18
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
18%
3
17%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Пропущено

19
5
13 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
1
20%
16-30
5
26%
1
20%
31-45
2
11%
2
40%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
1
5%
1
20%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
4
27%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90

Пропущено

14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
2
67%
76-90

Забито

26
30
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
6
23%
5
17%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
2
8%
2
7%
31-45
3
12%
8
27%
46-60
3
12%
6
20%
61-75
8
31%
6
20%
76-90

Пропущено

33
8
21 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 6
6
18%
0
0%
1-15
8
24%
2
25%
16-30
7
21%
1
13%
31-45
6
18%
2
25%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
2
6%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3 Штурм - Вольфсбергер 3:2
Вольфсбергер - Рид 1:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0
Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2

Результаты матчей

Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:3
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
4
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
1
3
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
9
5
5
9
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 15 11 3 1 32 - 8 36
2. Штурм 14 9 4 1 24 - 9 31
3. ЛАСК 14 7 5 2 29 - 19 26
4. Аустрия Клагенфурт 2:1 15 7 2 6 26 - 27 23
5. Аустрия Вена 14 6 4 4 25 - 24 22
6. Сваровски Тироль 14 6 2 6 25 - 26 20
7. Рапид Вена 14 5 3 6 22 - 17 18
8. Аустрия Лустенау 1:1 15 3 6 6 20 - 28 15
9. Альтах 14 4 2 8 19 - 30 14
10. Вольфсбергер 0:2 15 4 2 9 27 - 34 14
11. Рид 1:2 15 3 3 9 11 - 22 12
12. Хартберг 1:1 15 3 2 10 15 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 2:0 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Вена 7 3 2 2 11 - 11 11
5. Аустрия Лустенау 1:1 7 2 3 2 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Рапид Вена 7 2 1 4 10 - 10 7
8. Аустрия Клагенфурт 2:1 7 2 1 4 9 - 13 7
9. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Хартберг 1:1 7 2 1 4 8 - 15 7
11. Рид 1:2 7 2 1 4 7 - 11 7
12. Вольфсбергер 0:2 8 1 1 6 12 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 7 6 0 1 20 - 5 18
2. Аустрия Клагенфурт 2:1 8 5 1 2 17 - 14 16
3. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
4. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Аустрия Вена 7 3 2 2 14 - 13 11
7. Рапид Вена 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вольфсбергер 0:2 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Альтах 7 2 1 4 9 - 16 7
10. Аустрия Лустенау 1:1 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 1:2 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Хартберг 1:1 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 11
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 9
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Адаму Чуквубике бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Окафор Ноа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Ред Булл Зальцбург
8.00
5.20
1.41
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Где смотреть матч Вольфсбергер 0:2 Ред Булл Зальцбург онлайн

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