Тур: 15. Стадион: Лавантталь Арена.
0:2
Второй тайм: 74'
Ход матча
17'
0:1
42'
0:2
67'
17
Омич
Эрвин
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
21
Сучич
Лука
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мэлоун МорисНападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
31 матч
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 24 победы
42 матча
11.9%
28.6%
59.5%
5 побед 12 ничьих 25 побед
Первый тайм
19%
33.3%
47.7%
8 побед 14 ничьих 20 побед
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
9 побед 9 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
0.86
0.95
Среднее время на гол
104
94
Всего голов
52
41
Голов в среднем за матч
2.6
1.86
Среднее время на гол
34
48
Всего голов
71
60
Голов в среднем за матч
1.69
1.43
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|7 (1)
|0.47
|Рёчер Торстен
|4
|0.27
|Мэлоун Морис
|3
|0.2
|Яшич Адис
|2
|0.13
|Кершбаумер Константин
|2
|0.13
|Augustine Boakye
|2
|0.13
|Новак Михаэль
|1
|0.07
|Балло Тьерно
|1
|0.07
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.07
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.07
|Визингер Дарио
|1
|0.07
|Raphael Schifferl
|1
|0.07
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|7
|0.47
|Адаму Чуквубике
|7
|0.47
|Фернандо Педро
|4 (1)
|0.27
|Сеско Бенджамин
|4
|0.27
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.13
|Капальдо Николас
|2
|0.13
|Вебер Максимилиан
|1
|0.07
|Соле Умар
|1
|0.07
|Павлович Страхиня
|1
|0.07
|Камери Дийон
|1
|0.07
|Койта Секу
|1
|0.07
|Диарра Юба
|1
|0.07
|Сучич Лука
|0
|0
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
|Верачниг Николас
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сучич Лука
|4
|0
|Соле Умар
|3
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|1
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
8
1
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ред Булл Зальцбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
11
12
Вольфсбергер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Ред Булл Зальцбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
19
13
Голы по времени матча
Забито
11
18
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
18%
3
17%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Пропущено
19
5
13 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
1
20%
16-30
5
26%
1
20%
31-45
2
11%
2
40%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
1
5%
1
20%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
4
27%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90
Пропущено
14
3
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
2
67%
76-90
Забито
26
30
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
6
23%
5
17%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
2
8%
2
7%
31-45
3
12%
8
27%
46-60
3
12%
6
20%
61-75
8
31%
6
20%
76-90
Пропущено
33
8
21 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 6
6
18%
0
0%
1-15
8
24%
2
25%
16-30
7
21%
1
13%
31-45
6
18%
2
25%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
2
6%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 4:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3 Штурм - Вольфсбергер 3:2
Вольфсбергер - Рид 1:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 1:0 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0
Адмира - Ред Булл Зальцбург 1:6 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Динамо Загреб - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 1:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2
Результаты матчей
Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:3
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:3
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
44
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
59
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|15
|11
|3
|1
|32 - 8
|36
|2.
|Штурм
|14
|9
|4
|1
|24 - 9
|31
|3.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|2:1
|15
|7
|2
|6
|26 - 27
|23
|5.
|Аустрия Вена
|14
|6
|4
|4
|25 - 24
|22
|6.
|Сваровски Тироль
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|7.
|Рапид Вена
|14
|5
|3
|6
|22 - 17
|18
|8.
|Аустрия Лустенау
|1:1
|15
|3
|6
|6
|20 - 28
|15
|9.
|Альтах
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|10.
|Вольфсбергер
|0:2
|15
|4
|2
|9
|27 - 34
|14
|11.
|Рид
|1:2
|15
|3
|3
|9
|11 - 22
|12
|12.
|Хартберг
|1:1
|15
|3
|2
|10
|15 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|5.
|Аустрия Лустенау
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Рапид Вена
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|2:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|Хартберг
|1:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|11.
|Рид
|1:2
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|12.
|Вольфсбергер
|0:2
|8
|1
|1
|6
|12 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|2:1
|8
|5
|1
|2
|17 - 14
|16
|3.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|4.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|7.
|Рапид Вена
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вольфсбергер
|0:2
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|1:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|1:2
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Хартберг
|1:1
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|11
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|9
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5