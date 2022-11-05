Тур: 15. Стадион: Josko Arena.
2:2
Конец матча
0'
1:0
30' ГолШаби Сейфедин
39' Желтая карточкаВерницниг Кристофер
1:1
51' ГолПинк Маркус
1:2
73' ГолПинк Маркус
76' Желтая карточкаNicolas Wimmer
2:2
78' ПенальтиШаби Сейфедин
82' Желтая карточкаThorsten Mahrer
90'+4
Ход матча
30'
1:0
51'
1:1
73'
1:2
76'
78'
2:2
82'
66
David
Ungar
19
Julian
Turi
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
-
19 Julian TuriЗащитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Leo MikicНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Рид
Аустрия Клагенфурт
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
16 матчей
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.6
Среднее время на гол
72
150
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.25
1.64
Среднее время на гол
72
55
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.31
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
68
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Philipp Pomer
|2
|0.13
|Tin Plavotic
|2
|0.13
|Leo Mikic
|2
|0.13
|Шаби Сейфедин
|2 (1)
|0.13
|Моншайн Кристоф
|2 (2)
|0.13
|Нутц Штефан
|1
|0.07
|Висмейер Юлиан
|1
|0.07
|Michael Martin
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|12
|0.8
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.2
|Арвайлер Йонас
|3
|0.2
|Ридер Флориан
|2
|0.13
|Andy Irving
|2 (2)
|0.13
|Kosmas Gezos
|2
|0.13
|Christopher Cvetko
|1
|0.07
|Бонна Соломон
|1
|0.07
|Sinan Karweina
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|3
|2
|Лакнер Маркус
|2
|1
|David Ungar
|2
|1
|Цигль Марсель
|3
|0
|Michael Martin
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|Моншайн Кристоф
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Кингсли Майкл
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Wimmer
|4
|0
|Ридер Флориан
|4
|0
|Пинк Маркус
|3
|0
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Kosmas Gezos
|3
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Andy Irving
|2
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Шумахер Тилль
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
|Nikola Djoric
|1
|0
Результаты матчей
Рид
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
6
5
Рид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
4
6
Рид
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
15
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
8
17
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
13%
2
12%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
6
35%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
4
36%
4
27%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
4
40%
3
23%
61-75
2
20%
5
38%
76-90
Забито
13
26
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
8%
4
15%
1-15
4
31%
1
4%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
31%
8
31%
76-90
Пропущено
21
28
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
19%
6
21%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
4
19%
4
14%
46-60
7
33%
4
14%
61-75
3
14%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Штурм - Рид 2:1 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Хорн - Рид 2:3 Рид - Рапид Вена 1:0
Вольфсбергер - Рид 1:2 Рид - Альтах 2:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1 Дорнбирн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0
Результаты матчей
Рид
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Рид
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
312
87
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Штурм
|14
|9
|4
|1
|24 - 9
|31
|3.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|4.
|Аустрия Вена
|14
|6
|4
|4
|25 - 24
|22
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|15
|6
|3
|6
|26 - 28
|21
|6.
|Сваровски Тироль
|14
|6
|2
|6
|25 - 26
|20
|7.
|Рапид Вена
|14
|5
|3
|6
|22 - 17
|18
|8.
|Аустрия Лустенау
|15
|3
|6
|6
|20 - 28
|15
|9.
|Альтах
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|10.
|Вольфсбергер
|15
|4
|2
|9
|28 - 34
|14
|11.
|Рид
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|12.
|Хартберг
|15
|3
|2
|10
|15 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|5.
|Аустрия Лустенау
|7
|2
|3
|2
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Рид
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|8.
|Рапид Вена
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|11.
|Хартберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|20 - 6
|18
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|4
|2
|2
|17 - 15
|14
|3.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|4.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|7.
|Рапид Вена
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|12
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|9
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5