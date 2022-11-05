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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Рид
2:2
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
30' Гол
Шаби Сейфедин
39' Желтая карточка
Верницниг Кристофер
1:1
51' Гол
Пинк Маркус
1:2
73' Гол
Пинк Маркус
76' Желтая карточка
Nicolas Wimmer
2:2
78' Пенальти
Шаби Сейфедин
82' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
90'+4
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
19
Julian
Turi
24
Tin
Plavotic
15
Matthias
Gragger
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
12
Кингсли
Майкл
8
Michael
Martin
9
Шаби
Сейфедин
21
Leo
Mikic
13
Менцель
Филлип
5
Блауэнштайнер
Микаэль
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
19
Andy
Irving
8
Kosmas
Gezos
14
Christopher
Cvetko
24
Верницниг
Кристофер
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
Рид
3-5-2
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Рид
Аустрия Клагенфурт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

16 матчей

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:1
К
2:0
Б
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:3
ВЛ
1:1
ВЛ
0:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
0:1
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.64

Среднее время на гол

72
55

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.31

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
68

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Philipp Pomer 2 0.13
Tin Plavotic 2 0.13
Leo Mikic 2 0.13
Шаби Сейфедин 2 (1) 0.13
Моншайн Кристоф 2 (2) 0.13
Нутц Штефан 1 0.07
Висмейер Юлиан 1 0.07
Michael Martin 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 12 0.8
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.2
Арвайлер Йонас 3 0.2
Ридер Флориан 2 0.13
Andy Irving 2 (2) 0.13
Kosmas Gezos 2 0.13
Christopher Cvetko 1 0.07
Бонна Соломон 1 0.07
Sinan Karweina 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Бенателли Рико 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 3 2
Лакнер Маркус 2 1
David Ungar 2 1
Цигль Марсель 3 0
Michael Martin 3 0
Tin Plavotic 1 1
Моншайн Кристоф 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Нутц Штефан 1 0
Кингсли Майкл 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Wimmer 4 0
Ридер Флориан 4 0
Пинк Маркус 3 0
Верницниг Кристофер 3 0
Бенателли Рико 3 0
Kosmas Gezos 3 0
Thorsten Mahrer 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Andy Irving 2 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Шумахер Тилль 1 0
Sinan Karweina 1 0
Nikola Djoric 1 0

Результаты матчей

Рид
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

6
5
Рид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

4
6
Рид
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
15

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

8
17
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
13%
2
12%
1-15
3
38%
1
6%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
6
35%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
4
36%
4
27%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
4
40%
3
23%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Забито

13
26
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
1
8%
4
15%
1-15
4
31%
1
4%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
31%
8
31%
76-90

Пропущено

21
28
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
19%
6
21%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
4
19%
4
14%
46-60
7
33%
4
14%
61-75
3
14%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Штурм - Рид 2:1 Аустрия Лустенау - Рид 0:0 Хорн - Рид 2:3 Рид - Рапид Вена 1:0
Вольфсбергер - Рид 1:2 Рид - Альтах 2:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 0:1 Дорнбирн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0

Результаты матчей

Рид
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Рид
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
8
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Штурм 14 9 4 1 24 - 9 31
3. ЛАСК 14 7 5 2 29 - 19 26
4. Аустрия Вена 14 6 4 4 25 - 24 22
5. Аустрия Клагенфурт 15 6 3 6 26 - 28 21
6. Сваровски Тироль 14 6 2 6 25 - 26 20
7. Рапид Вена 14 5 3 6 22 - 17 18
8. Аустрия Лустенау 15 3 6 6 20 - 28 15
9. Альтах 14 4 2 8 19 - 30 14
10. Вольфсбергер 15 4 2 9 28 - 34 14
11. Рид 15 3 4 8 12 - 22 13
12. Хартберг 15 3 2 10 15 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Вена 7 3 2 2 11 - 11 11
5. Аустрия Лустенау 7 2 3 2 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Рид 7 2 2 3 8 - 11 8
8. Рапид Вена 7 2 1 4 10 - 10 7
9. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
10. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
11. Хартберг 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Вольфсбергер 8 1 1 6 13 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 20 - 6 18
2. Аустрия Клагенфурт 8 4 2 2 17 - 15 14
3. Сваровски Тироль 8 4 0 4 17 - 13 12
4. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Аустрия Вена 7 3 2 2 14 - 13 11
7. Рапид Вена 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вольфсбергер 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Альтах 7 2 1 4 9 - 16 7
10. Аустрия Лустенау 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 12
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 9
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Верницниг Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Шаби Сейфедин бьет в цель!
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