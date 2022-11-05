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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
ОФИ
0:0
Перерыв
Ионикос
0'
39' Желтая карточка
Диамантис Апостолос

Ход матча

25'
Бузукис Яннис
Тораль Хон
 
39'
Диамантис Апостолос
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Ионикос
1.90
3.30
4.50
Все Коэффициенты
35
Мандас
Христос
2
Ларссон
Эрик
15
Диамантис
Апостолос
14
Вурос
Праксителис
38
Балояннис
Константинос
23
Переа
Луис
III
29
Мельядо
Мигель
21
Тораль
Хон
5
Диуссе
Ассан
7
Джу
Месаке
9
Герреро
Мигель
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
3
Соуза
Уго
66
Сакик
Эмануэль
75
Фадига
Бандиугу
24
Ромао
Алаиксис
34
Ловера
Максимилиано
92
Себа
Жуниор
91
Элефтериадис
Христос
99
Vasilios
Mantzis
ОФИ
4-2-3-1
Ионикос
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Ионикос

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:3
С
0:0
С
2:1
ГЭ
1:1
ГЭ
2:0
ФЛ
3:1
ФЛ
1:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 2 0.18
Диамантис Апостолос 2 0.18
Нейра Хуан 1 0.09
Диуссе Ассан 1 0.09
Балояннис Константинос 1 0.09
Герреро Мигель 0 0
Ларссон Эрик 0 0
Тораринссон Гудмундур 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 3 0.27
Мендоса Хавьер 2 0.18
Аосман Аяс 1 0.09
Элефтериадис Христос 1 0.09
Ловера Максимилиано 1 0.09
Каньяс Хосе 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Вурос Праксителис 3 0
Балояннис Константинос 3 0
Нуха Дико 2 0
Маринакис Никос 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Диамантис Апостолос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Тораль Хон 1 0
Диуссе Ассан 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Джу Месаке 1 0
Герреро Мигель 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валерианос Йоргос 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Ромао Алаиксис 2 0
Аосман Аяс 2 0
Federico Milo 2 0
Georgios Mygas 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Fabien Antunes 2 0
Vasilios Mantzis 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Элефтериадис Христос 1 0
Каньяс Хосе 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0

Результаты матчей

ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ионикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
ОФИ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ионикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

4
4
ОФИ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ионикос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

16
20
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
3
15%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
3
19%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2
ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1
Ионикос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0
Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0

Результаты матчей

ОФИ
Ионикос

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Ионикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 10 8 0 2 19 - 4 24
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 10 6 2 2 16 - 7 20
5. ПАОК 10 4 4 2 11 - 10 16
6. Арис Салоники 0:0 11 4 3 4 11 - 11 15
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 0:0 11 3 3 5 12 - 13 12
9. Ламия 11 1 6 4 5 - 12 9
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 20 9
11. Астерас 10 1 6 3 9 - 11 9
12. ОФИ 0:0 11 1 5 5 8 - 15 8
13. Левадиакос 10 1 3 6 6 - 14 6
14. Ионикос 0:0 11 0 5 6 8 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
3. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Арис Салоники 0:0 6 3 2 1 8 - 5 11
5. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Ионикос 0:0 5 0 4 1 5 - 8 4
13. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
14. ОФИ 0:0 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 0:0 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 0:0 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 6 0 4 2 7 - 9 4
10. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
11. Атромитос 0:0 5 1 0 4 6 - 8 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 0:0 6 0 1 5 3 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Волос Делетич Милош 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Весь список
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Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Ионикос
1.90
3.30
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 0:0 Ионикос онлайн

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