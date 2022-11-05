Тур: 11. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
0'
39' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
46' Желтая карточкаЭлефтериадис Христос
0:1
56' ГолVasilios Mantzis
57' Желтая карточкаБалояннис Константинос
61' Желтая карточкаФадига Бандиугу
70' Желтая карточкаКаньяс Хосе
81' Желтая карточкаМашаш Зинедин
0:2
84' ГолVasilios Mantzis
84' Желтая карточкаVasilios Mantzis
85' Желтая карточкаGeorgios Mygas
90'+6
Ход матча
56'
61'
70'
81'
84'
0:2
84'
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
21
Тораль
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
ОФИ
Ионикос
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|2
|0.18
|Диамантис Апостолос
|2
|0.18
|Нейра Хуан
|1
|0.09
|Диуссе Ассан
|1
|0.09
|Балояннис Константинос
|1
|0.09
|Герреро Мигель
|0
|0
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|4
|0.36
|Мендоса Хавьер
|2
|0.18
|Аосман Аяс
|1
|0.09
|Ловера Максимилиано
|1
|0.09
|Элефтериадис Христос
|1
|0.09
|Каньяс Хосе
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|4
|1
|Балояннис Константинос
|4
|0
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Диуссе Ассан
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Йоху Самюэль
|1
|0
|Джу Месаке
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Ромао Алаиксис
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|Каньяс Хосе
|2
|0
|Аосман Аяс
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Georgios Mygas
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Vasilios Mantzis
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Машаш Зинедин
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ионикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
ОФИ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ионикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
4
4
ОФИ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ионикос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
16
20
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
3
15%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
3
19%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0 Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2
ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0 ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1
Ионикос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0
Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0
Результаты матчей
ОФИ
Ионикос
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Ионикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|10
|0
|0
|20 - 3
|30
|2.
|АЕК
|10
|8
|0
|2
|19 - 4
|24
|3.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|4.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|5.
|ПАОК
|2:0
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|6.
|Арис Салоники
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Атромитос
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|9.
|Ламия
|11
|1
|6
|4
|5 - 12
|9
|10.
|ПАС Янина
|0:2
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|11.
|Астерас
|10
|1
|6
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Ионикос
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|ОФИ
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|14.
|Левадиакос
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Атромитос
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|ПАС Янина
|0:2
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|2:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|ПАС Янина
|0:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|14.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Астерас
|Костаньо Хосе
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3