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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Аталанта
1:1
Первый тайм: 32'
Наполи
0'
1:0
19' Пенальти
Лукман Адемола
1:1
23' Гол
Осимхен Виктор

Ход матча

19'
Лукман Адемола
1:0
23'
1:1
Осимхен Виктор
(Зелиньски Пётр)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 144
Аталанта 7.6% (11)
X 25.7% (37)
Наполи 66.7% (96)
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Аталанта
Ничья
Наполи
3.40
3.80
3.62
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1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
42
Скальвини
Джорджио
33
Хатебур
Ханс
3
Меле
Йоаким
7
Коопмейнерс
Теун
13
Эдерсон
Хонорато
88
Пашалич
Марио
11
Лукман
Адемола
17
Хёйлунн
Расмус
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
3
Ким
Мин-Чжэ
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
7
Элмас
Эльиф
Аталанта
3-4-1-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Аталанта
Наполи

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

31 матч

38.7%
19.4%
41.9%
12 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.1%
61.3%
22.6%
5 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:3
СA
4:2
К
3:1
К
0:0
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
К
1:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
К
3:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.57
1.24

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.21

Среднее время на гол

52
74

Всего голов

51
38

Голов в среднем за матч

1.65
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 6 (1) 0.46
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.31
Пашалич Марио 1 0.08
Муриэль Луис 1 (1) 0.08
Малиновский Руслан 1 0.08
Хёйлунн Расмус 1 0.08
Толой Рафаэл 1 0.08
Хатебур Ханс 1 0.08
Демирал Мерих 1 0.08
Скальвини Джорджио 1 0.08
Соппи Брэндон 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Меле Йоаким 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 8 0.62
Кварацхелия Хвича 6 0.46
Политано Маттео 3 (2) 0.23
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.15
Лосано Ирвинг 2 0.15
Симеоне Джованни 2 0.15
Ким Мин-Чжэ 2 0.15
Зелиньски Пётр 1 0.08
Лоботка Станислав 1 0.08
Жуан Жезус 1 0.08
Оливера Матиас 1 0.08
Распадори Джакомо 1 0.08
Элмас Эльиф 1 0.08
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 6 0
Де Рон Мартен 3 0
Демирал Мерих 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Муриэль Луис 1 1
Толой Рафаэл 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Меле Йоаким 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Ндомбеле Танги 2 0
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Результаты матчей

Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Наполи
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

2
0
Аталанта
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Наполи
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

9
16
Аталанта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Наполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
6
43%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
5
31%
31-45
4
44%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

17
30
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
0
0%
3
10%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
5
29%
29%
8
27%
31-45
7
41%
3
10%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
2
12%
9
30%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2
Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4
Наполи
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1
Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0

Результаты матчей

Аталанта
Наполи

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

0:2
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
8
4
1
11
2.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 13 10 3 0 31 - 10 33
2. Аталанта 1:1 Заявка 13 8 4 1 19 - 9 28
3. Милан Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
8. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
9. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
13. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
14. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Аталанта 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Аталанта 1:1 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Зелиньский выполнил коварную подачу на дальнюю штангу ворот. Замбо-Ангисса как мне казалось пробивал затылком, но мяч полетел выше ворот.
  • Фол, нарушение
    27'
    Очередной шанс для "Наполи" появился после фола Копмейнерса против Петра Зелиньский. Главный судья назначил штрафной на левом фланге поля.
  • Фол, нарушение
    25'
    Пашалич нарушил правила, ударив Лосано по ногам сзади, главный арбитр находился рядом и хорошо видел эпизод.
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1 Виктор Осимхен!
    "Наполи" разыграл угловой стандарт после чего Зелиньский выполнил подачу в штрафную площадь, где Осимхен высоко выпрыгнув, отправил мяч в сетку ворот после удара головой!
  • 22'
    "Аталанта" за счёт своего натиска на ворота соперника добилась положительного результата. "Напали" тем временем всеми силами пытается исправить ситуацию.
  • Пенальти
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0 Адемола Лукман!
    Лукман уверенно подошёл к одиннадцати метровой отметки и хлёстким ударом отправил мяч в сетку ворот, голкипер не угадал угол и был бессилен в спасении!
  • Пенальти!
    19'
    Осимхен сыграл рукой в своей штрафной площади. VAR подтверждает это решение, считая вполне справедливо указать главному арбитру на точку!
  • Видеоповтор
    18'
    Остановка в игре. Связана она с проверкой VAR на предмет пенальти в ворота "Наполи"!
  • Угловой
    17'
    "Аталанта" зарабатывает ещё один корнер на правой стороне поля. Копмейнерс выполнил точную отправку мяча на голову Толои, Рафаэл бьёт головой, но его попытка была заблокирована защитником.
  • 15'
    Эдерсон на правом фланге увидел открывание партнёра и выполнил передачу на ход к чужим воротам, но мяч полетел слишком сильно и Мерет оказался первым на мяче, хорошо сыграв на выходе.
  • Угловой
    14'
    Хозяева заработали угловой стандарт на правом фланге поля. Копмейнерс отправил мяч в центральную часть поля, где Замбо-Ангисса сумел выиграть верх у соперника, переправив мяч из-за пределов штрафной.
  • 12'
    Оливера выполнил длинную диагональ в направление дальней штанги на ворота соперника. Мяч полетел слишком сильно, в итоге покинул пределы поля.
  • Фол, нарушение
    11'
    Главный судья проверяет свой свисток, фиксируя нарушение правил за игру рукой у - Эдерсона в центре поля.
  • 9'
    Хатебур был близок к опасному удару из-за пределов штрафной, но его попытку удара предотвратил защитник.
  • Офсайд
    8'
    Осимхен зацепился за мяч в чужой штрафной после передачи из глубины поля. но острый момент завершить не получилось, линейный поднял флажок.
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    • 6'
      "Аталанта" хорошо закрепилась в чужой зоне и проводит ещё одну попытку забить мяч, но в этот раз мяч был заблокирован Лосано.
    • Опасный момент
      5'
      Лукман прекрасно видит поле и отдаёт передачу своему партнёру на ход, Хойлунн из выгодной позиции выполнил удар по воротам, Мерет спасает свою команду в непростой ситуации!
    • 3'
      Сегодня нет на поле Хвичи Кварацхелии. Буквально вчера у него возникли неприятные ощущения в пояснице и сегодня он отсутствует в заявке. Главный тренер "Наполи" решил подстраховаться и дать лидеру команды отдохнуть.
    • 2'
      Отличная атмосфера на стадионе "Гевисс Стэдиум". Большое количество болельщиков сегодня на стадионе, все они тут для того, чтобы поддержать свою команду.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начинается матч 16-го тура Серии А. "Аталанта" принимает "Наполи". Матч стартовал. Погнали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Аталанта 1:1 Наполи

    Исход игры
    Аталанта
    7.6% (11)
    Ничья
    25.7% (37)
    Наполи
    66.7% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (99)
    Меньше
    21.43% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    91.27% (115)
    Нет
    8.73% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    43.1% (62)
    1:1 Ничья
    11.8% (17)
    2:2 Ничья
    11.1% (16)
    1:3 Наполи
    4.9% (7)
    0:1 Наполи
    4.9% (7)
    2:3 Наполи
    4.2% (6)
    2:1 Аталанта
    4.2% (6)
    0:2 Наполи
    2.1% (3)
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