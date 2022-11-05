Осимхен сыграл рукой в своей штрафной площади. VAR подтверждает это решение, считая вполне справедливо указать главному арбитру на точку!

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0 Адемола Лукман! Лукман уверенно подошёл к одиннадцати метровой отметки и хлёстким ударом отправил мяч в сетку ворот, голкипер не угадал угол и был бессилен в спасении!

"Аталанта" за счёт своего натиска на ворота соперника добилась положительного результата. "Напали" тем временем всеми силами пытается исправить ситуацию.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1 Виктор Осимхен! "Наполи" разыграл угловой стандарт после чего Зелиньский выполнил подачу в штрафную площадь, где Осимхен высоко выпрыгнув, отправил мяч в сетку ворот после удара головой!

Пашалич нарушил правила, ударив Лосано по ногам сзади, главный арбитр находился рядом и хорошо видел эпизод.

Очередной шанс для "Наполи" появился после фола Копмейнерса против Петра Зелиньский. Главный судья назначил штрафной на левом фланге поля.

Зелиньский выполнил коварную подачу на дальнюю штангу ворот. Замбо-Ангисса как мне казалось пробивал затылком, но мяч полетел выше ворот.

18' Остановка в игре. Связана она с проверкой VAR на предмет пенальти в ворота "Наполи"!

17' "Аталанта" зарабатывает ещё один корнер на правой стороне поля. Копмейнерс выполнил точную отправку мяча на голову Толои, Рафаэл бьёт головой, но его попытка была заблокирована защитником.

15' Эдерсон на правом фланге увидел открывание партнёра и выполнил передачу на ход к чужим воротам, но мяч полетел слишком сильно и Мерет оказался первым на мяче, хорошо сыграв на выходе.

14' Хозяева заработали угловой стандарт на правом фланге поля. Копмейнерс отправил мяч в центральную часть поля, где Замбо-Ангисса сумел выиграть верх у соперника, переправив мяч из-за пределов штрафной.

12' Оливера выполнил длинную диагональ в направление дальней штанги на ворота соперника. Мяч полетел слишком сильно, в итоге покинул пределы поля.

11' Главный судья проверяет свой свисток, фиксируя нарушение правил за игру рукой у - Эдерсона в центре поля.

9' Хатебур был близок к опасному удару из-за пределов штрафной, но его попытку удара предотвратил защитник.