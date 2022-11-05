Тур: 13. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Мариани Маурицио
Ход матча
19'
1:0
23'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
33
Хатебур
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Наполи
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
31 матч
38.7%
19.4%
41.9%
12 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.1%
61.3%
22.6%
5 побед 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.57
1.24
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.21
Среднее время на гол
52
74
Всего голов
51
38
Голов в среднем за матч
1.65
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|6 (1)
|0.46
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|0.31
|Пашалич Марио
|1
|0.08
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.08
|Малиновский Руслан
|1
|0.08
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.08
|Толой Рафаэл
|1
|0.08
|Хатебур Ханс
|1
|0.08
|Демирал Мерих
|1
|0.08
|Скальвини Джорджио
|1
|0.08
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|8
|0.62
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.46
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.23
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.15
|Лосано Ирвинг
|2
|0.15
|Симеоне Джованни
|2
|0.15
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.15
|Зелиньски Пётр
|1
|0.08
|Лоботка Станислав
|1
|0.08
|Жуан Жезус
|1
|0.08
|Оливера Матиас
|1
|0.08
|Распадори Джакомо
|1
|0.08
|Элмас Эльиф
|1
|0.08
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|6
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Демирал Мерих
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Муриэль Луис
|1
|1
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Ндомбеле Танги
|2
|0
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Наполи
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
2
0
Аталанта
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Наполи
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
9
16
Аталанта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Наполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
11
16
Голы по времени матча
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
6
43%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
5
31%
31-45
4
44%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
17
30
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
0
0%
3
10%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
5
29%
29%
8
27%
31-45
7
41%
3
10%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
2
12%
9
30%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эмполи - Аталанта 0:2 Аталанта - Лацио 0:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2
Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4
Наполи
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1
Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0
Результаты матчей
Аталанта
Наполи
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
0:2
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
42
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
66
84
111
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|13
|10
|3
|0
|31 - 10
|33
|2.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|3.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 11
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|7.
|Удинезе
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|8.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|9.
|Торино
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|13.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|2.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Прогнозы на матч Аталанта 1:1 Наполи
Исход игры
Аталанта
7.6% (11)
Ничья
25.7% (37)
Наполи
66.7% (96)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (99)
Меньше
21.43% (27)
Обе команды забьют
Да
91.27% (115)
Нет
8.73% (11)
Популярный счёт
1:2 Наполи
43.1% (62)
1:1 Ничья
11.8% (17)
2:2 Ничья
11.1% (16)
1:3 Наполи
4.9% (7)
0:1 Наполи
4.9% (7)
2:3 Наполи
4.2% (6)
2:1 Аталанта
4.2% (6)
0:2 Наполи
2.1% (3)
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