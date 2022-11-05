Тур: 10.
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаОфори Ричард
1:0
7' ГолКику Франсишку
9' Желтая карточкаСантос Тьяго III
12' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
13' Желтая карточкаСабо Эрик
1:1
14' ПенальтиZacharias Adoni
2:1
41' ПенальтиСабо Эрик
65' Желтая карточкаАнтониу Минас
67' Желтая карточкаХрисостому Андреас
70' Желтая карточкаФелипе Жуан
81' Желтая карточкаУорис Маджид
90'+7
Ход матча
6'
7'
1:0
12'
13'
14'
1:1
41'
2:1
65'
70'
81'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
Анортосис
Неа Саламина
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 4 победы
30 матчей
70%
23.3%
6.7%
21 победа 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
14 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.7%
30%
13.3%
17 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
34
Голов в среднем за матч
1.67
2.27
Среднее время на гол
54
39
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
0.8
0.53
Среднее время на гол
112
168
Всего голов
37
42
Голов в среднем за матч
1.23
1.4
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
Среднее время на гол
72
64
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|3
|0.3
|Байшиньу Марку
|1
|0.1
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.1
|Ароян Вараздат
|1
|0.1
|Кику Франсишку
|1
|0.1
|Хрисостому Андреас
|1
|0.1
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.1
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мигелито
|2
|0.2
|Сантос Тьяго III
|2
|0.2
|Климович Владислав
|1
|0.1
|Фелипе Жуан
|1
|0.1
|Abdelaye Diakite
|1
|0.1
|Diego Dorregaray
|1
|0.1
|Zacharias Adoni
|1 (1)
|0.1
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|4
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Ароян Вараздат
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|5
|0
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Сантос Тьяго III
|3
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|1
|Толемесс Флориан
|2
|0
|Офори Ричард
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Konstrantinos Serghiou
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Кацикас Георгиос
|1
|0
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
|Diego Dorregaray
|1
|0
|Zacharias Adoni
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
1
Анортосис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
4
Анортосис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Пропущено
13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1
Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2
Результаты матчей
Анортосис
Неа Саламина
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
46
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Арис Лимассол
|9
|7
|0
|2
|20 - 7
|21
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|11 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|Аполлон
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|2
|3
|9 - 6
|14
|7.
|Анортосис
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Неа Саламина
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Омония
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|10.
|Кармиотисса
|9
|3
|1
|5
|6 - 15
|10
|11.
|Эносис
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|12.
|Докса Катокопия
|9
|2
|1
|6
|5 - 14
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Акритас Хлоракас
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Омония
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Арис Лимассол
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Кармиотисса
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|0
|4
|2 - 12
|3
|14.
|Докса Катокопия
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|9.
|Кармиотисса
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Омония
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
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|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|4
|Пафос
|Валакари Онни
|4
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Омония
|Кассама Морету
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 3
|Эносис
|Эхманн Марко
|1 3