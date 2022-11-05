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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 10.
Анортосис
2:1
Конец матча
Неа Саламина
0'
6' Желтая карточка
Офори Ричард
1:0
7' Гол
Кику Франсишку
9' Желтая карточка
Сантос Тьяго III
12' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
13' Желтая карточка
Сабо Эрик
1:1
14' Пенальти
Zacharias Adoni
2:1
41' Пенальти
Сабо Эрик
65' Желтая карточка
Антониу Минас
67' Желтая карточка
Хрисостому Андреас
70' Желтая карточка
Фелипе Жуан
81' Желтая карточка
Уорис Маджид
90'+7
Анортосис
Неа Саламина

История личных встреч

Анортосис
Неа Саламина

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 4 победы

30 матчей

70%
23.3%
6.7%
21 победа 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
14 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.7%
30%
13.3%
17 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:2
ПД
2:0
ПД
1:4
К
0:2
К
1:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
0:4

Голы

Всего голов

25
34

Голов в среднем за матч

1.67
2.27

Среднее время на гол

54
39

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

0.8
0.53

Среднее время на гол

112
168

Всего голов

37
42

Голов в среднем за матч

1.23
1.4

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25

Среднее время на гол

72
64

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 3 0.3
Байшиньу Марку 1 0.1
Амбарцумян Оганес 1 0.1
Ароян Вараздат 1 0.1
Кику Франсишку 1 0.1
Хрисостому Андреас 1 0.1
Сабо Эрик 1 (1) 0.1
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мигелито 2 0.2
Сантос Тьяго III 2 0.2
Климович Владислав 1 0.1
Фелипе Жуан 1 0.1
Abdelaye Diakite 1 0.1
Diego Dorregaray 1 0.1
Zacharias Adoni 1 (1) 0.1

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 4 0
Сабо Эрик 2 0
Коррейя Андерсон 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Нинга Казимир 2 0
Панчеон Джейсон 1 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Уорис Маджид 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Ароян Вараздат 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Радонич Деян 1 0
Антониу Минас 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 5 0
Карлитуш Тавареш 3 0
Сантос Тьяго III 3 0
Abdelaye Diakite 1 1
Толемесс Флориан 2 0
Офори Ричард 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Konstrantinos Serghiou 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Кацикас Георгиос 1 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Diego Dorregaray 1 0
Zacharias Adoni 1 0

Результаты матчей

Анортосис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
1
Анортосис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
4
Анортосис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
4
31%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1
Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1
Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2

Результаты матчей

Анортосис
Неа Саламина

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 9 7 2 0 22 - 2 23
2. Арис Лимассол 9 7 0 2 20 - 7 21
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 9 5 1 3 17 - 8 16
5. Аполлон 9 4 3 2 8 - 8 15
6. АЕЛ Лимаcсол 9 4 2 3 9 - 6 14
7. Анортосис 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Неа Саламина 10 4 1 5 9 - 11 13
9. Омония 9 4 0 5 12 - 11 12
10. Кармиотисса 9 3 1 5 6 - 15 10
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 9 2 1 6 5 - 14 7
13. Олимпиакос Никосия 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Акритас Хлоракас 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Омония 4 3 0 1 9 - 4 9
4. Арис Лимассол 5 3 0 2 11 - 6 9
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Неа Саламина 4 2 1 1 4 - 4 7
10. АЕЛ Лимаcсол 4 2 0 2 3 - 3 6
11. Кармиотисса 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Акритас Хлоракас 5 1 0 4 2 - 12 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 4 4 0 0 9 - 1 12
2. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. АЕЛ Лимаcсол 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
9. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
10. Омония 5 1 0 4 3 - 7 3
11. АЕК Ларнака 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 0 4 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
АЕК Ларнака Тричковски Иван 4
Пафос Валакари Онни 4
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Омония Кассама Морету 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Яго Стив 1 3
Эносис Эхманн Марко 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Где смотреть матч Анортосис 2:1 Неа Саламина онлайн

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