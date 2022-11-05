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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Атромитос
0:0
Первый тайм: 31'
Арис Салоники
0'
20' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
30' Желтая карточка
Мансини Даниэль

Ход матча

20'
Гонсалес Эдер
 
30'
 
Мансини Даниэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Арис Салоники
3.78
3.30
2.11
Все Коэффициенты
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
30
Куэн
Андреас
6
Гонсалес
Эдер
17
Эрлингмарк
Огюст
10
Ротариу
Дорин
20
Клонаридис
Виктор
7
Робай
Гаэтан
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
18
Мазику
Брэдли
6
Дабо
Брайан
13
Этебо
Огенекаро
7
Мансини
Даниэль
10
Матео
Гарсия
11
Итурбе
Хуан
9
Грэй
Андре
Атромитос
4-3-3
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Арис Салоники

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

26 матчей

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
2:2
С
1:2
К
0:1
К
0:0
С
2:2
С
0:2
С
4:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
2:1
С
0:1
С
0:0
С
0:3
С
1:0
К
1:2
К
1:2
К
1:0
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.55

Среднее время на гол

78
165

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1.08
1.4

Среднее время на гол

83
64

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.12
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

80
86

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 3 0.27
Marios Tzavidas 2 0.18
Робай Гаэтан 2 0.18
Кечрида Вайди 1 0.09
Муньис Хуан 1 0.09
Ротариу Дорин 1 0.09
Фридйонссон Самуэль 1 0.09
Georgios Tzovaras 1 0.09
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Андре 4 0.36
Мансини Даниэль 3 0.27
Пальма Луис 2 0.18
Жервиньо Куасси 1 0.09
М'баката Салем 1 0.09
Гарсия Мануэль II 0 0
Одубаджо Мозес 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 0
Гонсалес Эдер 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Куэн Андреас 3 0
Хациисаяс Димитриос 3 0
Эрлингмарк Огюст 3 0
Муньис Хуан 2 0
Янниотис Андреас 2 0
Кечрида Вайди 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабо Брайан 3 1
Дукуре Шейк III 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Матео Гарсия 1 1
Итурбе Хуан 2 0
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Пальма Луис 0 1
Брабец Якуб 1 0
Одубаджо Мозес 1 0
Хулиан Диас 1 0
Этебо Огенекаро 1 0
Мазику Брэдли 1 0

Результаты матчей

Атромитос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Арис Салоники
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Атромитос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арис Салоники
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
8
Атромитос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Арис Салоники
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

12
11
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0
Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2
Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1

Результаты матчей

Атромитос
Арис Салоники

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 10 8 0 2 19 - 4 24
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 10 6 2 2 16 - 7 20
5. ПАОК 10 4 4 2 11 - 10 16
6. Арис Салоники 0:0 11 4 3 4 11 - 11 15
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 0:0 11 3 3 5 12 - 13 12
9. Ламия 11 1 6 4 5 - 12 9
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 20 9
11. Астерас 10 1 6 3 9 - 11 9
12. ОФИ 0:0 11 1 5 5 8 - 15 8
13. Левадиакос 10 1 3 6 6 - 14 6
14. Ионикос 0:0 11 0 5 6 8 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
3. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Арис Салоники 0:0 6 3 2 1 8 - 5 11
5. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Ионикос 0:0 5 0 4 1 5 - 8 4
13. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
14. ОФИ 0:0 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 0:0 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 0:0 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 6 0 4 2 7 - 9 4
10. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
11. Атромитос 0:0 5 1 0 4 6 - 8 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 0:0 6 0 1 5 3 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Волос Делетич Милош 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Арис Салоники
3.78
3.30
2.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 0:0 Арис Салоники онлайн

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