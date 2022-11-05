Тур: 11. Стадион: Перистери.
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
20'
30'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
30
Куэн
Андреас
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Матео
Гарсия
11
Итурбе
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пардью Алан
История личных встреч
Атромитос
Арис Салоники
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
26 матчей
23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.55
Среднее время на гол
78
165
Всего голов
13
21
Голов в среднем за матч
1.08
1.4
Среднее время на гол
83
64
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.12
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
80
86
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|3
|0.27
|Marios Tzavidas
|2
|0.18
|Робай Гаэтан
|2
|0.18
|Кечрида Вайди
|1
|0.09
|Муньис Хуан
|1
|0.09
|Ротариу Дорин
|1
|0.09
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.09
|Georgios Tzovaras
|1
|0.09
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Андре
|4
|0.36
|Мансини Даниэль
|3
|0.27
|Пальма Луис
|2
|0.18
|Жервиньо Куасси
|1
|0.09
|М'баката Салем
|1
|0.09
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Гонсалес Эдер
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Куэн Андреас
|3
|0
|Хациисаяс Димитриос
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Кечрида Вайди
|2
|0
|Мавроматис Теофанис
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Суарес Дани
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабо Брайан
|3
|1
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Матео Гарсия
|1
|1
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Брабец Якуб
|1
|0
|Одубаджо Мозес
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Этебо Огенекаро
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Арис Салоники
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Атромитос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арис Салоники
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
4
8
Атромитос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Арис Салоники
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
12
11
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0
Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2
Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Результаты матчей
Атромитос
Арис Салоники
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
37
46
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|10
|0
|0
|20 - 3
|30
|2.
|АЕК
|10
|8
|0
|2
|19 - 4
|24
|3.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|4.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|5.
|ПАОК
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|6.
|Арис Салоники
|0:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Атромитос
|0:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|9.
|Ламия
|11
|1
|6
|4
|5 - 12
|9
|10.
|ПАС Янина
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|11.
|Астерас
|10
|1
|6
|3
|9 - 11
|9
|12.
|ОФИ
|0:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|13.
|Левадиакос
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|14.
|Ионикос
|0:0
|11
|0
|5
|6
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Арис Салоники
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|ПАОК
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Атромитос
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Ионикос
|0:0
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|ОФИ
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Арис Салоники
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|11.
|Атромитос
|0:0
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Астерас
|Костаньо Хосе
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3