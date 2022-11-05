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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Атромитос
0:0
Конец матча
Арис Салоники
0'
20' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
30' Желтая карточка
Мансини Даниэль
43' Желтая карточка
Куэн Андреас
56' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
87' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
90' Желтая карточка
Муньис Хуан
90'+7

Ход матча

20'
Гонсалес Эдер
 
30'
 
Мансини Даниэль
43'
Куэн Андреас
 
46'
 
М'баката Салем
Одубаджо Мозес
46'
 
Гарсия Мануэль
Дабо Брайан
56'
 
Фабиано Лейсманн
60'
 
Камашу Рафаэл
Итурбе Хуан
66'
 
Н'Кулу Николя
Брабец Якуб
72'
 
Пальма Луис
Грэй Андре
74'
Кьяртанссон Видар
Клонаридис Виктор
 
87'
 
Гарсия Мануэль
88'
Ойкономидис Янис
Эрлингмарк Огюст
 
88'
Муньис Хуан
Куэн Андреас
 
90'
Муньис Хуан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
30
Куэн
Андреас
6
Гонсалес
Эдер
17
Эрлингмарк
Огюст
10
Ротариу
Дорин
20
Клонаридис
Виктор
7
Робай
Гаэтан
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
18
Мазику
Брэдли
6
Дабо
Брайан
13
Этебо
Огенекаро
7
Мансини
Даниэль
10
Матео
Гарсия
11
Итурбе
Хуан
9
Грэй
Андре
Атромитос
4-3-3
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Арис Салоники

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

26 матчей

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
2:2
С
1:2
К
0:1
К
0:0
С
2:2
С
0:2
С
4:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
2:1
С
0:1
С
0:0
С
0:3
С
1:0
К
1:2
К
1:2
К
1:0
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.55

Среднее время на гол

78
165

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1.08
1.4

Среднее время на гол

83
64

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.12
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

80
86

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 3 0.27
Marios Tzavidas 2 0.18
Робай Гаэтан 2 0.18
Кечрида Вайди 1 0.09
Муньис Хуан 1 0.09
Ротариу Дорин 1 0.09
Фридйонссон Самуэль 1 0.09
Georgios Tzovaras 1 0.09
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Андре 4 0.36
Мансини Даниэль 3 0.27
Пальма Луис 2 0.18
Жервиньо Куасси 1 0.09
М'баката Салем 1 0.09
Гарсия Мануэль II 0 0
Одубаджо Мозес 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 0
Куэн Андреас 4 0
Гонсалес Эдер 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Хациисаяс Димитриос 3 0
Эрлингмарк Огюст 3 0
Муньис Хуан 2 0
Янниотис Андреас 2 0
Кечрида Вайди 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабо Брайан 3 1
Дукуре Шейк III 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Матео Гарсия 1 1
Итурбе Хуан 2 0
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Пальма Луис 0 1
Брабец Якуб 1 0
Одубаджо Мозес 1 0
Хулиан Диас 1 0
Этебо Огенекаро 1 0
Мазику Брэдли 1 0

Результаты матчей

Атромитос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Арис Салоники
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Атромитос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арис Салоники
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
8
Атромитос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Арис Салоники
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

12
11
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
4
33%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Атромитос 2:1 Атромитос - Волос 0:2 Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0
Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2
Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1

Результаты матчей

Атромитос
Арис Салоники

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 10 8 0 2 19 - 4 24
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 10 6 2 2 16 - 7 20
5. ПАОК 2:0 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 11 4 3 4 11 - 11 15
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 11 3 3 5 12 - 13 12
9. Ламия 11 1 6 4 5 - 12 9
10. ПАС Янина 0:2 11 2 3 6 11 - 22 9
11. Астерас 10 1 6 3 9 - 11 9
12. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
13. ОФИ 11 1 4 6 8 - 17 7
14. Левадиакос 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. ПАОК 2:0 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
4. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Арис Салоники 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 9
8. ПАС Янина 0:2 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
13. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 2:0 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 6 0 4 2 7 - 9 4
10. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. ПАС Янина 0:2 6 0 1 5 3 - 13 1
14. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Волос Делетич Милош 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Куэн Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Мансини Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Гонсалес Эдер получил желтую карточку от судьи
Где смотреть матч Атромитос 0:0 Арис Салоники онлайн

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