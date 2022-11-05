Тур: 16. Стадион: Ян Брейдель.
2:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаДаланн Йеспер
1:0
36' ГолУэда Аясе
1:1
41' ГолГонсалес Марио
57' Желтая карточкаРикка Федерико
68' Желтая карточкаЛопес Леонардо
68' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
2:1
90' ГолChristiaan Ravych
90'+5
Ход матча
30'
36'
1:0
41'
57'
68'
68'
90'
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясе
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Серкль Брюгге
АХ Лёвен
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
21 матч
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
2.64
1.3
Среднее время на гол
34
69
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
1.86
1.24
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясе
|6
|0.38
|Денкей Кевин
|5
|0.31
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.19
|Гбоо Янн
|2
|0.13
|Попович Борис
|2
|0.13
|Деман Оливье
|1
|0.06
|Сомерс Тибо
|1
|0.06
|Emilio Kehrer
|1
|0.06
|Торрес Луи
|1
|0.06
|Christiaan Ravych
|1
|0.06
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Марселен Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|10 (2)
|0.63
|Мертенс Матье
|3
|0.19
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.19
|Торстейнссон Йон
|3
|0.19
|Nachon Nsingi
|2
|0.13
|Патрис Луи
|1
|0.06
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.06
|Де Норре Каспер
|1
|0.06
|Кийине Софиан
|1
|0.06
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|3
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Марселен Жан
|3
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Деман Оливье
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Мендиль Хамза
|5
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Nachon Nsingi
|1
|1
|Рикка Федерико
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Де Норре Каспер
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
7
Серкль Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
6
8
Серкль Брюгге
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
АХ Лёвен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
5
33%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
4
27%
3
17%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
2
25%
5
36%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
7%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Забито
24
26
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
8%
2
8%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
3
13%
7
27%
61-75
6
25%
6
23%
76-90
Пропущено
23
25
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
7
30%
8
32%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
6
26%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
АХ Лёвен
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
44
34
26
16
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
17
63
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
511
97
313
313
313
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|15
|11
|0
|4
|28 - 15
|33
|3.
|Брюгге
|15
|10
|2
|3
|32 - 16
|32
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|5.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|6.
|Гент
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Сент-Трейден
|16
|6
|5
|5
|17 - 18
|23
|8.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|10.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|11.
|Андерлехт
|14
|6
|1
|7
|26 - 21
|19
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 30
|18
|14.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|15.
|Эйпен
|15
|4
|0
|11
|17 - 33
|12
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|16 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|6.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|7.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|10.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|12.
|АХ Лёвен
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|13.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|11.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|10 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 5
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|1 5
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 5