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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
30' Желтая карточка
Даланн Йеспер
1:0
36' Гол
Уэда Аясе
1:1
41' Гол
Гонсалес Марио
57' Желтая карточка
Рикка Федерико
68' Желтая карточка
Лопес Леонардо
68' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
2:1
90' Гол
Christiaan Ravych
90'+5
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясе
9
Денкей
Кевин
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
15
Уэдраого
Дилан
14
Рикка
Федерико
11
Аль-Тамари
Мусса
6
Дом
Джорен
24
Де
Норре
Каспер
13
Кийине
Софиан
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
10
Хольцхаузер
Рафаэль
Серкль Брюгге
3-4-1-2
АХ Лёвен
3-4-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
АХ Лёвен

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

21 матч

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
3:0
К
2:3
ПДА
2:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:0
ПДБ
0:3
ПДБ
7:1
ПДБП
0:0
ПДБП
1:0
ПДБВЭ
1:0
ПДБВЭ
1:0
ПДБПЭ
2:0
ВД
2:4
ТМК
0:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
3:2

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.64
1.3

Среднее время на гол

34
69

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

1.86
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясе 6 0.38
Денкей Кевин 5 0.31
Хотич Дино 3 (1) 0.19
Гбоо Янн 2 0.13
Попович Борис 2 0.13
Деман Оливье 1 0.06
Сомерс Тибо 1 0.06
Emilio Kehrer 1 0.06
Торрес Луи 1 0.06
Christiaan Ravych 1 0.06
Лопес Леонардо 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Марселен Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 10 (2) 0.63
Мертенс Матье 3 0.19
Аль-Тамари Мусса 3 0.19
Торстейнссон Йон 3 0.19
Nachon Nsingi 2 0.13
Патрис Луи 1 0.06
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.06
Де Норре Каспер 1 0.06
Кийине Софиан 1 0.06
Малинов Кристиян 0 0
Мендиль Хамза 0 0
Уэдраого Дилан 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 3 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Марселен Жан 3 0
Сомерс Тибо 3 0
Лопес Леонардо 2 0
Даланн Йеспер 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Деман Оливье 2 0
Декостере Роббе 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Хотич Дино 1 0
Маецки Радослав 1 0
Уэда Аясе 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Денкей Кевин 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 0
Мендиль Хамза 5 0
Мертенс Матье 4 0
Торстейнссон Йон 4 0
Патрис Луи 4 0
Nachon Nsingi 1 1
Рикка Федерико 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Де Норре Каспер 1 0
Кийине Софиан 1 0
Mandela Keita 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
7
Серкль Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

6
8
Серкль Брюгге
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
АХ Лёвен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
5
33%
3
17%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
4
27%
3
17%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
2
25%
5
36%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
7%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Забито

24
26
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
8%
2
8%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
3
13%
7
27%
61-75
6
25%
6
23%
76-90

Пропущено

23
25
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
7
30%
8
32%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
4
17%
4
16%
61-75
6
26%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Гент 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
АХ Лёвен

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
3
4
2
6
2.5
1
6
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
6
3
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
9
7
3
13
2.5
3
13
3
13
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 15 11 0 4 28 - 15 33
3. Брюгге 15 10 2 3 32 - 16 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 10 2 3 31 - 19 32
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 15 7 3 5 26 - 18 24
7. Сент-Трейден 16 6 5 5 17 - 18 23
8. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
9. Серкль Брюгге 16 6 4 6 23 - 24 22
10. АХ Лёвен 16 6 4 6 25 - 26 22
11. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
14. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
15. Эйпен 15 4 0 11 17 - 33 12
16. Зульте-Варегем 16 3 3 10 18 - 35 12
17. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
18. Серен Юнайтед 16 3 2 11 16 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
6. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
7. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
8. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
10. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
11. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
12. АХ Лёвен 7 3 1 3 8 - 11 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
6. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
11. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 10 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 1 5
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Уэдраого Дилан уходит с поля. Mandela Keita выходит вместо него
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Гонсалес Марио бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Уэда Аясе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Даланн Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 2:1 АХ Лёвен онлайн

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