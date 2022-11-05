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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Серен Юнайтед
0:0
Первый тайм: 17'
Сент-Трейден
0'
6' Желтая карточка
Тремуле Сандро
17' Желтая карточка

Ход матча

6'
Тремуле Сандро
 
17'
 
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Сент-Трейден
4.50
3.35
1.92
Все Коэффициенты
1
Галье
Тимоти
40
Опаре
Даниэль
99
Мбоу
Мамаду
17
Тремуле
Сандро
21
Самбу
Марсони
14
Гийом
Валентин
6
Кахбах
Матье
18
Поати
Морган
35
Sergio
Conceicao
5
Мвуэ
Стив
7
Вагнер
да
Силва
21
Шмидт
Даниэль
3
Аль-Дахиль
Амин
37
Ляйстнер
Тони
20
Бауэр
Роберт
22
Янсенс
Вольке
77
Бока
Эрик
30
Окадзаки
Синджи
27
Бойя
Франк
44
Брюлс
Кристиан
8
Хаяси
Даити
91
Бруно
Джанни
Серен Юнайтед
3-4-3
Сент-Трейден
3-5-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Сент-Трейден

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
2:0
К
3:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 (4) 0.44
Бернье Антуан 3 0.19
Поати Морган 1 0.06
Сиссоко Самбу 1 0.06
Мбоу Мамаду 1 0.06
Элисор Симон 1 0.06
Кахбах Матье 0 0
Самбу Марсони 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 6 (2) 0.38
Хаяси Даити 3 0.19
Кагава Синдзи 2 (1) 0.13
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.06
Окадзаки Синджи 1 0.06
Ляйстнер Тони 1 0.06
Бойя Франк 1 0.06
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Бока Эрик 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Абдулайе 5 1
Сиссоко Самбу 5 0
Элисор Симон 5 0
Сами Лахссаини 3 0
Тремуле Сандро 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Муандилмаджи Мариус 2 0
Абанда Леруа 2 0
Самбу Марсони 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Мбоу Мамаду 1 0
Кахбах Матье 1 0
Гийом Валентин 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 3 1
Бауэр Роберт 2 1
Конате Мори 2 1
Кагава Синдзи 3 0
Янсенс Вольке 3 0
Хасиока Даики 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Бруно Джанни 2 0
Койта Абубакари 2 0
Бойя Франк 2 0
Окадзаки Синджи 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Jo Coppens 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Бока Эрик 1 0

Результаты матчей

Серен Юнайтед
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
1
Серен Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

10
6
Серен Юнайтед
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сент-Трейден
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

13
7

Голы по времени матча

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

14
8
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
29%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
4
24%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
7
29%
29%
2
13%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2
Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1
Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1

Результаты матчей

Серен Юнайтед
Сент-Трейден

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Серен Юнайтед
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
4
11
2
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 15 11 0 4 28 - 15 33
3. Брюгге 15 10 2 3 32 - 16 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 10 2 3 31 - 19 32
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 15 7 3 5 26 - 18 24
7. АХ Лёвен 0:0 16 6 5 5 24 - 24 23
8. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
9. Сент-Трейден 0:0 16 5 6 5 15 - 17 21
10. Серкль Брюгге 0:0 16 5 5 6 21 - 23 20
11. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
14. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
15. Эйпен 15 4 0 11 17 - 33 12
16. Зульте-Варегем 16 3 3 10 18 - 35 12
17. Серен Юнайтед 0:0 16 3 3 10 15 - 26 12
18. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
6. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
7. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
8. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
9. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
10. Серкль Брюгге 0:0 8 3 4 1 13 - 7 13
11. АХ Лёвен 0:0 7 3 1 3 8 - 11 10
12. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Сент-Трейден 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 0:0 8 0 2 6 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. АХ Лёвен 0:0 9 3 4 2 16 - 13 13
5. Сент-Трейден 0:0 9 3 4 2 8 - 8 13
6. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
7. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 0:0 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
11. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 0:0 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 1 5
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Тремуле Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Сент-Трейден
4.50
3.35
1.92
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Серен Юнайтед
Сент-Трейден
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