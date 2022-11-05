Тур: 16. Стадион: Stade du Pairay.
1:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаТремуле Сандро
17' Желтая карточкаМвуэ Стив
44' Вторая желтая карточкаМвуэ Стив
1:0
45' ГолВагнер да Силва
54' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
1:1
77' ГолХаяси Даити
1:2
79' ГолБруно Джанни
83' Желтая карточкаВагнер да Силва
90'+4
Ход матча
17'
44'
45'
1:0
54'
77'
1:1
79'
1:2
83'
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
20
Бауэр
Роберт
77
Бока
Эрик
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
29 Ejaita Ifoni
-
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
16 Matte Smets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Серен Юнайтед
Сент-Трейден
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7 (4)
|0.44
|Бернье Антуан
|3
|0.19
|Поати Морган
|1
|0.06
|Вагнер да Силва
|1
|0.06
|Сиссоко Самбу
|1
|0.06
|Мбоу Мамаду
|1
|0.06
|Элисор Симон
|1
|0.06
|Кахбах Матье
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|6 (2)
|0.38
|Хаяси Даити
|3
|0.19
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.13
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.06
|Окадзаки Синджи
|1
|0.06
|Ляйстнер Тони
|1
|0.06
|Бойя Франк
|1
|0.06
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Абдулайе
|5
|1
|Сиссоко Самбу
|5
|0
|Элисор Симон
|5
|0
|Сами Лахссаини
|3
|0
|Тремуле Сандро
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Мбоу Мамаду
|1
|0
|Кахбах Матье
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|3
|1
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Конате Мори
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Бойя Франк
|2
|0
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Серен Юнайтед
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
1
Серен Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сент-Трейден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
10
6
Серен Юнайтед
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сент-Трейден
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
13
7
Голы по времени матча
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
14
8
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
29%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Пропущено
13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
4
24%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
7
29%
29%
2
13%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2
Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 0:0 Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1
Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1
Результаты матчей
Серен Юнайтед
Сент-Трейден
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Серен Юнайтед
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
26
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
411
411
213
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|15
|11
|0
|4
|28 - 15
|33
|3.
|Брюгге
|15
|10
|2
|3
|32 - 16
|32
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|5.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|6.
|Гент
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Сент-Трейден
|16
|6
|5
|5
|17 - 18
|23
|8.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|10.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|11.
|Андерлехт
|14
|6
|1
|7
|26 - 21
|19
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 30
|18
|14.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|15.
|Эйпен
|15
|4
|0
|11
|17 - 33
|12
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|16 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|6.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|7.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|10.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|12.
|АХ Лёвен
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|13.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|11.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|10 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 5
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|1 5
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 5