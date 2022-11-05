Тур: 11. Стадион: Тумба.
0'
7' Желтая карточкаЛиасос Ангелос
1:0
8' ГолИнгасон Сверрир
2:0
10' ПенальтиШваб Штефан
34' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
49' Желтая карточкаКулиеракис Костас
52' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
57' Желтая карточкаЖивкович Андрия
63' Желтая карточкаСория Карлес
68' Желтая карточкаСастре Хуан
83' Желтая карточкаМорейра Ахмад Мендес
90'+4
Ход матча
8'
1:0
10'
2:0
52'
57'
63'
68'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
26
Данташ
Тьягу
22
Шваб
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
ПАОК
ПАС Янина
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
24 матча
62.5%
8.3%
29.2%
15 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.23
1.82
Среднее время на гол
73
49
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.91
0.85
Среднее время на гол
99
106
Всего голов
26
31
Голов в среднем за матч
1.08
1.29
Тотал матчей
2.5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
Среднее время на гол
83
69
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|4
|0.36
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.27
|Оливейра Нелсон
|2
|0.18
|Брэндон Льямас
|1
|0.09
|Ингасон Сверрир
|1
|0.09
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.09
|Виейринья
|0
|0
|Живкович Андрия
|0
|0
|Дуглас Гомес
|0
|0
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (2)
|0.45
|Claudiu Cristian Balan
|2
|0.18
|Kevin Rosero
|2
|0.18
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.09
|Manssour Fofana
|1
|0.09
|Сория Карлес
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|1
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Данташ Тьягу
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|3
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0
|Цимас Панайотис
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Эррамуспе Родриго
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ПАС Янина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ПАС Янина
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
3
7
ПАОК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
ПАС Янина
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
5
42%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
11
22
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
9%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
3
27%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1
ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2
Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0
Результаты матчей
ПАОК
ПАС Янина
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
ПАОК
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
47
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|10
|0
|0
|20 - 3
|30
|2.
|АЕК
|10
|8
|0
|2
|19 - 4
|24
|3.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|4.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|5.
|ПАОК
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|6.
|Арис Салоники
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Атромитос
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|9.
|Ламия
|11
|1
|6
|4
|5 - 12
|9
|10.
|ПАС Янина
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|11.
|Астерас
|10
|1
|6
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Ионикос
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|ОФИ
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|14.
|Левадиакос
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Атромитос
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|13.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|ПАС Янина
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|14.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|Ионикос
|Vasilios Mantzis
|5 (1)
|Волос
|Делетич Милош
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Астерас
|Костаньо Хосе
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3