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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
ПАОК
2:0
Конец матча
ПАС Янина
0'
7' Желтая карточка
Лиасос Ангелос
1:0
8' Гол
Ингасон Сверрир
2:0
10' Пенальти
Шваб Штефан
34' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
49' Желтая карточка
Кулиеракис Костас
52' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
57' Желтая карточка
Живкович Андрия
63' Желтая карточка
Сория Карлес
68' Желтая карточка
Састре Хуан
83' Желтая карточка
Морейра Ахмад Мендес
90'+4
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
26
Данташ
Тьягу
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
7
Эль-Каддури
Омар
65
Константелиас
Янис
9
Оливейра
Нелсон
99
Атанасиу
Василис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
11
Kevin
Rosero
80
Лиасос
Ангелос
6
Бильбао
Икер
18
Manssour
Fofana
8
Лолис
Александрос
91
Claudiu
Cristian
Balan
ПАОК
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

История личных встреч

ПАОК
ПАС Янина

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

24 матча

62.5%
8.3%
29.2%
15 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
0:4
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
2:1
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:0
КГ
1:1
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.23
1.82

Среднее время на гол

73
49

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.91
0.85

Среднее время на гол

99
106

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

1.08
1.29

Тотал матчей

2.5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19

Среднее время на гол

83
69

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 4 0.36
Куртич Ясмин 3 (2) 0.27
Оливейра Нелсон 2 0.18
Брэндон Льямас 1 0.09
Ингасон Сверрир 1 0.09
Шваб Штефан 1 (1) 0.09
Виейринья 0 0
Живкович Андрия 0 0
Дуглас Гомес 0 0
Луиш Рафаэл 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (2) 0.45
Claudiu Cristian Balan 2 0.18
Kevin Rosero 2 0.18
Пантелакис Эпаминондас 1 0.09
Manssour Fofana 1 0.09
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 2 1
Оливейра Нелсон 2 0
Живкович Андрия 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Соареш Филипе 2 0
Данташ Тьягу 2 0
Живкович Живко 0 1
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 3 0
Сория Карлес 3 0
Пантелакис Эпаминондас 2 0
Морейра Ахмад Мендес 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Бильбао Икер 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

ПАОК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ПАС Янина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ПАС Янина
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
7
ПАОК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
ПАС Янина
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
5
42%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

11
22
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
9%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
2
18%
5
23%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
3
27%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Астерас 2:2 Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1
ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2
Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0

Результаты матчей

ПАОК
ПАС Янина

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

ПАОК
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 10 8 0 2 19 - 4 24
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 10 6 2 2 16 - 7 20
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 11 4 3 4 11 - 11 15
7. Панетоликос 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Атромитос 11 3 3 5 12 - 13 12
9. Ламия 11 1 6 4 5 - 12 9
10. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
11. Астерас 10 1 6 3 9 - 11 9
12. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
13. ОФИ 11 1 4 6 8 - 17 7
14. Левадиакос 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
4. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Арис Салоники 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 9
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
13. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 6 0 4 2 7 - 9 4
10. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
14. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Ионикос Vasilios Mantzis 5 (1)
Волос Делетич Милош 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Пантелакис Эпаминондас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Шваб Штефан из команды ПАОК забивает с точки!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Ингасон Сверрир бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Angelos Liasos получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ПАОК 2:0 ПАС Янина онлайн

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