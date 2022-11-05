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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Арминия
2:3
Второй тайм: 90+'
Кайзерслаутерн
0'
6' Желтая карточка
Притль Мануэль
30' Желтая карточка
Ласм Бриан
45' Вторая желтая карточка
Ласм Бриан
0:1
54' Гол
Клемент Филипп
0:2
57' Гол
Опоку Аарон
1:2
61' Гол
Хак Робин
2:2
72' Пенальти
Хак Робин
2:3
88' Гол
Ганслик Даниэль
90' Желтая карточка
Дурм Эрик

Ход матча

6'
Притль Мануэль
 
30'
Ласм Бриан
 
45'
Ласм Бриан
 
54'
0:1
Клемент Филипп
(Редондо Кенни)
57'
0:2
Опоку Аарон
61'
Хак Робин
1:2
61'
Лепиница Иван
Притль Мануэль
 
66'
 
Ганслик Даниэль
Клемент Филипп
66'
 
Вундерлих Мике
Опоку Аарон
72'
Хак Робин
2:2
74'
 
Хёршер Филипп
Редондо Кенни
80'
Клос Фабиан
Серра Янни
 
84'
 
Чифтчи Хикмет
Нихус Юлиан
84'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Шад Доминик
88'
2:3
Ганслик Даниэль
89'
Якель Фредерик
Ржатковски Марк
 
89'
Гебауэр Кристиан
Клюнтер Лукас
 
90'
 
Дурм Эрик

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Кайзерслаутерн
2.95
3.38
2.40
Все Коэффициенты
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
3
Рамос
Гильерме
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
11
Окугава
Масая
19
Притль
Мануэль
16
Ржатковски
Марк
10
Ласм
Бриан
23
Серра
Янни
21
Хак
Робин
1
Луте
Андреас
20
Шад
Доминик
32
Бормут
Робин
2
Томяк
Борис
37
Дурм
Эрик
7
Риттер
Марлон
16
Нихус
Юлиан
11
Редондо
Кенни
10
Клемент
Филипп
25
Опоку
Аарон
13
Бойд
Терренс
Арминия
4-3-3
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Арминия
Кайзерслаутерн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
3:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:3
К
3:0
Б2
1:2
Б2
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.6

Среднее время на гол

108
56

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
76

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 7 (2) 0.47
Серра Янни 5 0.33
Окугава Масая 3 0.2
Ласм Бриан 2 0.13
Хюсинг Оливер 1 0.07
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Гебауэр Кристиан 0 0
Василиадис Себастиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 7 0.47
Редондо Кенни 4 0.27
Вундерлих Мике 4 (2) 0.27
Томяк Борис 2 0.13
Хёршер Филипп 2 0.13
Клемент Филипп 1 0.07
Краус Кевин II 1 0.07
Опоку Аарон 1 0.07
Ганслик Даниэль 1 0.07
Лобингер Лекс-Тигер 1 0.07
Риттер Марлон 0 0
Дурм Эрик 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василиадис Себастиан 4 0
Лепиница Иван 4 0
Ласм Бриан 2 1
Ржатковски Марк 3 0
Хак Робин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Окугава Масая 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Притль Мануэль 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Андраде Андреас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Белло Джордж 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Циммер Жан 5 0
Дурм Эрик 4 0
Томяк Борис 4 0
Луте Андреас 2 1
Клемент Филипп 3 0
Лобингер Лекс-Тигер 3 0
Бойд Терренс 2 0
Нихус Юлиан 2 0
Цук Хендрик 0 1
Риттер Марлон 1 0
Бормут Робин 1 0
Ганслик Даниэль 1 0

Результаты матчей

Арминия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
5
Арминия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Кайзерслаутерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

2
13
Арминия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Кайзерслаутерн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

3
18

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
29%
2
15%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
5
38%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
13%
3
13%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
4
25%
5
22%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
25%
8
35%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
17%
3
16%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
5
21%
5
26%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Штуттгарт - Арминия 6:0 Ганновер 96 - Арминия 2:0
Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:4 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 0:2

Результаты матчей

Арминия
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Арминия
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
3
1.5
4
4
2
4
2.5
2
6
2
4
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
8
6
2
12
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 14 9 1 4 22 - 15 28
3. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
4. Фортуна 15 8 2 5 25 - 16 26
5. Падерборн 15 8 2 5 34 - 18 26
6. Ганновер 96 15 7 3 5 22 - 17 24
7. Кайзерслаутерн 3:2 15 5 8 2 25 - 22 23
8. Хольштайн Киль 15 6 5 4 29 - 27 23
9. Ян 14 5 3 6 14 - 21 18
10. Карлсруэ 15 5 2 8 22 - 24 17
11. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
12. Айнтрахт Бр 14 4 5 5 17 - 23 17
13. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
14. Санкт-Паули 15 3 6 6 19 - 21 15
15. Нюрнберг 14 4 3 7 12 - 21 15
16. Магдебург 14 4 2 8 17 - 28 14
17. Гройтер Фюрт 14 2 7 5 19 - 25 13
18. Арминия 2:3 15 3 2 10 18 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 0 2 26 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
5. Ганновер 96 7 4 2 1 10 - 6 14
6. Санкт-Паули 7 3 4 0 13 - 6 13
7. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
8. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Гамбург 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
14. Кайзерслаутерн 3:2 8 2 4 2 12 - 14 10
15. Арминия 2:3 7 3 0 4 13 - 13 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 3:2 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 8 3 3 2 16 - 18 12
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
11. Магдебург 7 2 1 4 11 - 16 7
12. Карлсруэ 7 2 1 4 10 - 11 7
13. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Гройтер Фюрт 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Арминия 2:3 8 0 2 6 5 - 14 2
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Арминия Хак Робин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Ласм Бриан получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      30'
      Ласм Бриан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Притль Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Арминия
    Ничья
    Кайзерслаутерн
    2.95
    3.38
    2.40
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