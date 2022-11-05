Тур: 15. Стадион: Шюко-Арена.
2:3
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаПритль Мануэль
30' Желтая карточкаЛасм Бриан
45' Вторая желтая карточкаЛасм Бриан
0:1
54' ГолКлемент Филипп
0:2
57' ГолОпоку Аарон
1:2
60' ГолХак Робин
2:2
74' ПенальтиХак Робин
2:3
88' ГолГанслик Даниэль
90' Желтая карточкаДурм Эрик
90' Желтая карточкаХак Робин
90'+6
Ход матча
30'
45'
54'
0:1
57'
0:2
60'
1:2
74'
2:2
88'
2:3
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
10
Ласм
Бриан
23
Серра
Янни
21
Хак
Робин
20
Шад
Доминик
32
Бормут
Робин
37
Дурм
Эрик
16
Нихус
Юлиан
25
Опоку
Аарон
13
Бойд
Терренс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
21 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Шад ДоминикЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Опоку АаронПолузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
История личных встреч
Арминия
Кайзерслаутерн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.6
Среднее время на гол
108
56
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
76
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|7 (2)
|0.47
|Серра Янни
|5
|0.33
|Окугава Масая
|3
|0.2
|Ласм Бриан
|2
|0.13
|Хюсинг Оливер
|1
|0.07
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Гебауэр Кристиан
|0
|0
|Василиадис Себастиан
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
|Якель Фредерик
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|7
|0.47
|Редондо Кенни
|4
|0.27
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.27
|Томяк Борис
|2
|0.13
|Хёршер Филипп
|2
|0.13
|Ганслик Даниэль
|2
|0.13
|Клемент Филипп
|1
|0.07
|Краус Кевин II
|1
|0.07
|Опоку Аарон
|1
|0.07
|Лобингер Лекс-Тигер
|1
|0.07
|Риттер Марлон
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Василиадис Себастиан
|4
|0
|Хак Робин
|4
|0
|Лепиница Иван
|4
|0
|Ласм Бриан
|2
|1
|Ржатковски Марк
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Окугава Масая
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дурм Эрик
|5
|0
|Циммер Жан
|5
|0
|Томяк Борис
|4
|0
|Луте Андреас
|2
|1
|Клемент Филипп
|3
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Нихус Юлиан
|2
|0
|Цук Хендрик
|0
|1
|Риттер Марлон
|1
|0
|Бормут Робин
|1
|0
|Ганслик Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Арминия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
5
Арминия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Кайзерслаутерн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
2
13
Арминия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Кайзерслаутерн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
5
18
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
5
38%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
6
46%
3
38%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
29%
2
15%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
5
38%
76-90
Забито
18
26
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
11%
3
12%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
5
28%
7
27%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
4
22%
9
35%
76-90
Пропущено
27
21
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
15%
3
14%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
2
7%
2
10%
31-45
7
26%
6
29%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
6
22%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Штуттгарт - Арминия 6:0 Ганновер 96 - Арминия 2:0
Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3 Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:4 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 0:2
Результаты матчей
Арминия
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Арминия
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
43
44
25
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
411
96
213
411
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|14
|9
|1
|4
|22 - 15
|28
|3.
|Хайденхайм
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|4.
|Фортуна
|15
|8
|2
|5
|25 - 16
|26
|5.
|Падерборн
|15
|8
|2
|5
|34 - 18
|26
|6.
|Ганновер 96
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|7.
|Кайзерслаутерн
|15
|5
|8
|2
|25 - 22
|23
|8.
|Хольштайн Киль
|15
|6
|5
|4
|29 - 27
|23
|9.
|Ян
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|18
|10.
|Карлсруэ
|15
|5
|2
|8
|22 - 24
|17
|11.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|13.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Санкт-Паули
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|15.
|Нюрнберг
|14
|4
|3
|7
|12 - 21
|15
|16.
|Магдебург
|14
|4
|2
|8
|17 - 28
|14
|17.
|Гройтер Фюрт
|14
|2
|7
|5
|19 - 25
|13
|18.
|Арминия
|15
|3
|2
|10
|18 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|0
|2
|26 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|Ганновер 96
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Санкт-Паули
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|13
|7.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|8.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Гамбург
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|13.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Кайзерслаутерн
|8
|2
|4
|2
|12 - 14
|10
|15.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|16 - 18
|12
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|11.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|12.
|Карлсруэ
|7
|2
|1
|4
|10 - 11
|7
|13.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Гройтер Фюрт
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Арминия
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Арминия
|Хак Робин
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6