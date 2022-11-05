Тур: 13. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Фаббри Микаэль
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
27
Ориги
Дивок
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
28 Тиау МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Милан
Специя
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|5
|0.42
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.33
|Диас Браим
|4
|0.33
|Ребич Анте
|3
|0.25
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.17
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.08
|Ориги Дивок
|1
|0.08
|Тонали Сандро
|1
|0.08
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.08
|Томори Фикайо
|1
|0.08
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.08
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|5 (1)
|0.42
|Бастони Симоне
|2
|0.17
|Хольм Эмиль
|1
|0.08
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|4
|0
|Леау Рафаэл
|2
|1
|Тонали Сандро
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|3
|1
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бастони Симоне
|3
|0
|Нзола М'Бала
|3
|0
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|2
|0
|Агудело Кевин
|2
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Результаты матчей
Милан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Специя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
0
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Специя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
7
Милан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Специя
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
16
0
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Забито
8
8
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
5
45%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
24
8
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
38%
16-30
2
8%
4
50%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
6
25%
1
13%
61-75
5
21%
0
0%
76-90
Пропущено
14
24
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
2
14%
7
29%
29%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
2
14%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1
Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2
Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3
Результаты матчей
Милан
Специя
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
6 раз 100%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Милан
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
66
84
48
48
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|Аталанта
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|3.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 13
|26
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 11
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|7.
|Удинезе
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|8.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|9.
|Торино
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|13.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|15.
|Монца
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 21
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Прогнозы на матч Милан - Специя
Исход игры
Милан
99.2% (130)
Ничья
0.8% (1)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.1% (46)
Меньше
62.9% (78)
Обе команды забьют
Да
24.19% (30)
Нет
75.81% (94)
Популярный счёт
2:0 Милан
55% (72)
2:1 Милан
11.5% (15)
3:0 Милан
9.9% (13)
3:1 Милан
9.2% (12)
1:0 Милан
4.6% (6)
4:0 Милан
2.3% (3)
4:1 Милан
1.5% (2)
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