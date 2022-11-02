  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Фаббри Михаэль
Милан
 
Позже
Специя

История личных встреч

Милан
Специя

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:0
К
3:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 5 0.42
Жиру Оливье 4 (1) 0.33
Диас Браим 4 0.33
Ребич Анте 3 0.25
Мессьяс Жуниор 2 0.17
Тео Эрнандес 1 (1) 0.08
Ориги Дивок 1 0.08
Тонали Сандро 1 0.08
Беннасер Исмаэль 1 0.08
Томори Фикайо 1 0.08
Балло-Туре Фоде 1 0.08
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 5 (1) 0.42
Бастони Симоне 2 0.17
Хольм Эмиль 1 0.08
Экдаль Альбин 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 0
Леау Рафаэл 2 1
Тонали Сандро 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ориги Дивок 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Побега Томмазо 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 3 1
Гьяси Эммануэль 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бастони Симоне 3 0
Нзола М'Бала 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Амьен-Аду Кельвен 2 0
Агудело Кевин 2 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Кальдара Маттиа 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Ампаду Этан 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0

Результаты матчей

Милан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Специя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
0
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Специя
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
7
Милан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Специя
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

16
0
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Забито

8
8
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
5
45%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

24
8
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
38%
16-30
2
8%
4
50%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
6
25%
1
13%
61-75
5
21%
0
0%
76-90

Пропущено

14
24
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
2
14%
7
29%
29%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
2
14%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2
Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2
Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3

Результаты матчей

Милан
Специя

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
6 раз 100%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Милан
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
8
4
1.5
4
8
4
8
2.5
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Аталанта Заявка 12 8 3 1 18 - 8 27
3. Милан Заявка 12 8 2 2 25 - 13 26
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
8. Удинезе Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
9. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
10. Салернитана Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
11. Сассуоло Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
12. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
13. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
14. Эмполи Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 12 2 3 7 10 - 22 9
17. Лечче Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
20. Кремонезе Заявка 12 0 5 7 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
14. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
15. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
16. Эмполи Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
14. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.

    Главный судья: Фаббри Михаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Милан 100% (38)
    X 0% (0)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Специя
    15.00
    6.70
    6.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Милан - Специя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Милан - Специя

    Исход игры
    Милан
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (12)
    Меньше
    66.67% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    19.44% (7)
    Нет
    80.56% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    56.4% (22)
    3:1 Милан
    10.3% (4)
    3:0 Милан
    7.7% (3)
    1:0 Милан
    5.1% (2)
    2:1 Милан
    5.1% (2)
    4:0 Милан
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Милан
    Специя
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     