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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Эйпен
0:0
Второй тайм: 76'
Стандард
0'
45' Красная карточка
Синкернагель Филип
66' Красная карточка
Деом Жером
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
28
Rune
Paeshuyse
35
Ламбер
Борис
3
Дэвидсон
Джейсон
17
Битумазала
Натан
8
Петерс
Стеф
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
9
Превляк
Смаил
10
Чарльз-Кук
Риган
16
Бодар
Арно
8
Цимирот
Гойко
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
21
Мелегони
Филиппо
11
Доннум
Арон
26
Раскин
Николас
14
Альсате
Стивен
22
Баликвиша
Вильям
77
Синкернагель
Филип
28
Перица
Стипе
Эйпен
4-4-2
Стандард
3-4-2-1

История личных встреч

Эйпен
Стандард

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
0:4
К
0:1
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛП
2:2
ЛП
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2.29
1.75

Среднее время на гол

39
51

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.4

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
64

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Дри Конан 4 0.25
Петерс Стеф 3 (2) 0.19
Gary Magnee 3 0.19
Чарльз-Кук Риган 2 0.13
Превляк Смаил 2 0.13
Нуху Айзек 1 0.06
Ламбер Борис 1 0.06
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Битумазала Натан 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.27
Драгус Денис 4 0.27
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.2
Синкернагель Филип 3 0.2
Баликвиша Вильям 2 0.13
Перица Стипе 2 0.13
Раскин Николас 1 0.07
Cihan Canak 1 0.07
Эмон Рено 1 0.07
Тапсоба Абдул 1 0.07
Фосси Марлон 1 0.07
Лайфис Константинос 0 0
Альсате Стивен 0 0
Бодар Арно 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мубарак Вакасо 5 1
Петерс Стеф 4 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Джегго Джеймс 4 0
Ламбер Борис 4 0
Gary Magnee 2 1
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Деом Жером 3 0
Jan Kral 3 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Превляк Смаил 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синкернагель Филип 3 2
Амалла Селим 3 1
Девале Жиль 4 0
Драгус Денис 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Доннум Арон 3 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Дюссенн Ноэ 2 0
Раскин Николас 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Бокади Мервей 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Альсате Стивен 1 0
Osher Davida 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0

Результаты матчей

Эйпен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
4
Эйпен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Стандард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

2
11
Эйпен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Стандард
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

5
15

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
5
56%
76-90

Пропущено

13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
31%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Пропущено

20
7
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
15%
1
14%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
2
29%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
6
30%
1
14%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
6%
3
14%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
5
29%
29%
8
38%
76-90

Пропущено

33
18
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
7
21%
2
11%
1-15
7
21%
2
11%
16-30
6
18%
5
28%
31-45
3
9%
3
17%
46-60
2
6%
4
22%
61-75
8
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1
Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2
Стандард
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1
Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3

Результаты матчей

Эйпен
Стандард

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
4:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
7
7
1
14
2.5
3
11
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 15 11 0 4 28 - 15 33
3. Брюгге 15 10 2 3 32 - 16 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 10 2 3 31 - 19 32
5. Стандард 0:0 15 8 2 5 25 - 18 26
6. Гент 15 7 3 5 26 - 18 24
7. Сент-Трейден 16 6 5 5 17 - 18 23
8. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
9. Серкль Брюгге 16 6 4 6 23 - 24 22
10. АХ Лёвен 16 6 4 6 25 - 26 22
11. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
14. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
15. Эйпен 0:0 16 4 1 11 17 - 33 13
16. Зульте-Варегем 16 3 3 10 18 - 35 12
17. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
18. Серен Юнайтед 16 3 2 11 16 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
6. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
7. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
8. Стандард 0:0 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
10. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
11. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
12. АХ Лёвен 7 3 1 3 8 - 11 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
15. Эйпен 0:0 8 2 1 5 8 - 14 7
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Стандард 0:0 8 4 1 3 10 - 10 13
5. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
11. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 0:0 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 10 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 1 5
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    УДАЛЕНИЕ! - Синкернагель Филип увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 43'
    Баликвиша Вильям уходит с поля. Cihan Canak выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Стандард
3.60
3.76
5.00
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