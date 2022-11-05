Тур: 16. Стадион: Kehrwegstadion.
Ход матча
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
28
Перица
Стипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Алло ТеддиЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кристоффер Андерсен
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Osher Davida
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Эйпен
Стандард
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
6.7%
26.7%
66.6%
1 победа 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
2.29
1.75
Среднее время на гол
39
51
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.4
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
64
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Дри Конан
|4
|0.25
|Петерс Стеф
|3 (2)
|0.19
|Gary Magnee
|3
|0.19
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.13
|Превляк Смаил
|2
|0.13
|Нуху Айзек
|1
|0.06
|Ламбер Борис
|1
|0.06
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.27
|Драгус Денис
|4
|0.27
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.2
|Синкернагель Филип
|3
|0.2
|Баликвиша Вильям
|2
|0.13
|Перица Стипе
|2
|0.13
|Раскин Николас
|1
|0.07
|Cihan Canak
|1
|0.07
|Эмон Рено
|1
|0.07
|Тапсоба Абдул
|1
|0.07
|Фосси Марлон
|1
|0.07
|Лайфис Константинос
|0
|0
|Альсате Стивен
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мубарак Вакасо
|5
|1
|Петерс Стеф
|4
|1
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Gary Magnee
|2
|1
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синкернагель Филип
|3
|2
|Амалла Селим
|3
|1
|Девале Жиль
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Раскин Николас
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Альсате Стивен
|1
|0
|Osher Davida
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Стандард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
4
Эйпен
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Стандард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
2
11
Эйпен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Стандард
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
5
15
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
5
56%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
31%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Пропущено
20
7
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
15%
1
14%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
2
29%
31-45
2
10%
2
29%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
6
30%
1
14%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
6%
3
14%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
5
29%
29%
8
38%
76-90
Пропущено
33
18
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
7
21%
2
11%
1-15
7
21%
2
11%
16-30
6
18%
5
28%
31-45
3
9%
3
17%
46-60
2
6%
4
22%
61-75
8
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Андерлехт - Эйпен 4:2 Мехелен - Эйпен 2:1 Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1
Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2
Стандард
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1
Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Результаты матчей
Эйпен
Стандард
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
4:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
43
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
411
77
114
311
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|15
|11
|0
|4
|28 - 15
|33
|3.
|Брюгге
|15
|10
|2
|3
|32 - 16
|32
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|5.
|Стандард
|0:0
|15
|8
|2
|5
|25 - 18
|26
|6.
|Гент
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|7.
|Сент-Трейден
|16
|6
|5
|5
|17 - 18
|23
|8.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|10.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|11.
|Андерлехт
|14
|6
|1
|7
|26 - 21
|19
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 30
|18
|14.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|15.
|Эйпен
|0:0
|16
|4
|1
|11
|17 - 33
|13
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|16 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|6.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|7.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|8.
|Стандард
|0:0
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|10.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|12.
|АХ Лёвен
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|13.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эйпен
|0:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Стандард
|0:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|5.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|11.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|0:0
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|10 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 5
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|1 5
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 5