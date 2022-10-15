Тур: 14. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: George Gaman
2:0
Второй тайм: 66'
0'
1:0
31' ГолПиту Алекси
48' Желтая карточкаПициан Андрей
2:0
51' ГолАртян Андрей
60' Желтая карточкаПопеску Михай
Ход матча
31'
1:0
48'
51'
60'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
12
Илиев
Пламен
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
94
Бик
Овидиу
16
Филип
Иоан
80
Фюлёп
Лоран
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
-
10 Морар ВладНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вииторул Констанца
Университатя
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|5 (2)
|0.36
|Мунтяну Луис
|3
|0.21
|Грамени Константин
|3
|0.21
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.21
|Питу Алекси
|2
|0.14
|Артян Андрей
|2
|0.14
|Морар Влад
|2 (1)
|0.14
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.14
|Балута Тудор
|1
|0.07
|Касап Карло
|1
|0.07
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.07
|Сали Энес
|1
|0.07
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.07
|Неделку Драгош
|0
|0
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.29
|Филип Иоан
|1
|0.07
|Бричаг Марьюс
|1
|0.07
|Эли Лопес
|1
|0.07
|Фюлёп Лоран
|1
|0.07
|Пирес Ромарио
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Алибек Денис
|4
|0
|Попеску Михай
|4
|0
|Кики Давид
|3
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Кипчу Александру
|5
|0
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Denis Ispas
|3
|0
|Илие Флорин
|1
|1
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Пициан Андрей
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Бэлан Адриан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
60%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
4
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
13
3
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
15%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
23%
1
33%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
8
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
16%
2
25%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
7
28%
3
38%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
1
4%
2
25%
61-75
7
28%
1
13%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
5
38%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2
Университатя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|9
|6
|10
|26 - 28
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|2:0
|14
|10
|3
|1
|27 - 10
|33
|3.
|Рапид Бухарест
|14
|9
|1
|4
|16 - 9
|28
|4.
|ЧФР Клуж
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|5.
|Германнштадт
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|6.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|20 - 10
|19
|7.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Петролул Плоешти
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|9.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|10.
|Ботошани
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|11.
|УТА Арад
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|12.
|Университатя
|0:2
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|13.
|ФКСБ
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|3
|7
|13 - 19
|9
|15.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|8
|2
|3
|17 - 13
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|2:0
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Университатя
|0:2
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|3.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Университатя Крайова
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Университатя
|0:2
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (2)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4