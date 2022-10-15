Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Второй тайм начался

Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

46' Команда Вииторул Констанца играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Хорошую попытку сделал Артян Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Оооо... вот это был удар! Филип Иоан должен был забить с этой позиции.

43' Хорошую попытку сделал Филип Иоан . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Фюлёп Лоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Фюлёп Лоран не смог попасть в створ ударом издали

42' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Университатя

35' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

35' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Г О О О О Л - Питу Алекси забивает с правой ноги!

31' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Питу Алекси пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

28' Питу Алекси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Mihai Aioani ослабляет давление, выбив мяч.

25' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

22' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

21' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Питу Алекси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Фюлёп Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

13' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Илие Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Питу Алекси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Луи Мунтяну наказан за толчок Кипчу Александру

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре