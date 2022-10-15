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Румыния: Суперлига

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Вииторул Констанца
2:0
Конец матча
Университатя
0'
1:0
31' Гол
Питу Алекси
48' Желтая карточка
Пициан Андрей
2:0
51' Гол
Артян Андрей
60' Желтая карточка
Попеску Михай
86' Желтая карточка
Бричаг Марьюс
90'+3
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
80
Питу
Алекси
12
Илиев
Пламен
27
Кипчу
Александру
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
94
Бик
Овидиу
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
2
Влэдою
Штефан
80
Фюлёп
Лоран
10
Хайта
Флориан
Вииторул Констанца
Университатя

История личных встреч

Вииторул Констанца
Университатя

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 5 (2) 0.36
Мунтяну Луис 3 0.21
Грамени Константин 3 0.21
Торже Андрей-Габриэль 3 0.21
Питу Алекси 2 0.14
Артян Андрей 2 0.14
Морар Влад 2 (1) 0.14
Петре Адриан 2 (2) 0.14
Балута Тудор 1 0.07
Касап Карло 1 0.07
Дукуре Кевин Гробры 1 0.07
Сали Энес 1 0.07
Ларие Йонуц 1 (1) 0.07
Неделку Драгош 0 0
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.29
Филип Иоан 1 0.07
Бричаг Марьюс 1 0.07
Эли Лопес 1 0.07
Фюлёп Лоран 1 0.07
Пирес Ромарио 0 0
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Попеску Михай 5 0
Алибек Денис 4 0
Кики Давид 3 0
Неделку Драгош 2 0
Питу Алекси 2 0
Балута Тудор 2 0
Айоани Михай 2 0
Кориню Жереми 0 1
Ларие Йонуц 1 0
Морар Влад 1 0
Младен Себастьян 1 0
Касап Карло 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Сырбу Дан 1 0
Георге Хаджи 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Кипчу Александру 5 0
Хоршия Овидиу 2 1
Бричаг Марьюс 3 0
Denis Ispas 3 0
Илие Флорин 1 1
Пырвулеску Пауль 2 0
Филип Иоан 2 0
Эли Лопес 2 0
Пициан Андрей 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Andrei Gorcea 2 0
Пурече Флориан 1 0
Бэлан Адриан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Симон Габриэл 1 0
Бик Овидиу 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
14%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
60%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
5
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

13
3
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
15%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
23%
1
33%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

27
8
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
4
15%
2
25%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
8
30%
30%
3
38%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
1
4%
2
25%
61-75
7
26%
1
13%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
6
40%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2
Университатя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1
Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 26 9 7 10 26 - 28 34
2. Вииторул Констанца 14 10 3 1 27 - 10 33
3. Рапид Бухарест 14 9 1 4 16 - 9 28
4. ЧФР Клуж 11 7 1 3 18 - 10 22
5. Германнштадт 13 6 4 3 16 - 12 22
6. Сепси 13 5 4 4 20 - 10 19
7. Петролул Плоешти 0:0 14 5 3 6 11 - 15 18
8. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
9. Ботошани 13 4 5 4 12 - 18 17
10. Волунтари 14 4 5 5 12 - 13 17
11. УТА Арад 13 4 4 5 12 - 16 16
12. Университатя 14 3 5 6 9 - 14 14
13. ФКСБ 11 3 5 3 16 - 17 14
14. Киндия Тырговиште 12 2 3 7 13 - 19 9
15. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 14 8 3 3 17 - 13 27
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. Рапид Бухарест 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Петролул Плоешти 0:0 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
13. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
3. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Петролул Плоешти 0:0 7 3 1 3 6 - 7 10
5. Университатя Крайова 0:0 13 2 4 7 10 - 17 10
6. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
10. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
11. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 7 - 10 5
12. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (2)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
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