Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

George Cimpanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

15' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Пашов Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хужа Мариан Фернандо не смог попасть в створ ударом издали

10' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

8' George Cimpanu пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Иван Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Пашов Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Felix Mathaus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру