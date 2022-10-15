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Румыния: Суперлига

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 26'
Петролул Плоешти
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Петролул Плоешти
1.37
5.01
9.30
Все Коэффициенты
87
Арлаускис
Гедрюс
6
Скречу
Владимир
34
Раул
Силва
3
Митря
Богдан
33
Ханка
Серджу
4
Крецу
Александру
23
Кэпэцынэ
Михай
11
Банку
Никусор
7
Кымпану
Георге
9
Иван
Андрей
10
Баярам
Штефан
31
Вылчану
Октавиан
13
Felix
Mathaus
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
26
Пашов
Георгий
67
Велисар
Михай
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
98
Брату
Марио
Университатя Крайова
Петролул Плоешти

История личных встреч

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
3:1
ВД
2:2
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.23
Иван Андрей 4 (2) 0.15
Сидибе Секу 3 0.12
Янку Габриэль 2 0.08
Густаво Важенин 2 0.08
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.08
Маркович Йован 2 0.08
Аким Влад 1 0.04
Митря Богдан 1 (1) 0.04
Нистор Дан 1 0.04
Папп Пол 1 0.04
Крецу Александру 1 0.04
Ганя Джордже 1 0.04
Ханка Серджу 1 (1) 0.04
Бауса Хуан 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Рогульич Анте 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Банку Никусор 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 3 0.21
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.21
Тамаш Габриэль 2 0.14
Думитриу Лучан 2 0.14
Жаир 1 0.07
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Борца Флорин 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
Асамоа Самуэль 4 0
William Baeten 4 0
Сидибе Секу 2 1
Крецу Александру 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Lorenzo Paramatti 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Jeremy Huyghebaert 2 0
Лазар Давид 2 0
Аким Влад 2 0
Ханка Серджу 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Банку Никусор 2 0
Ганя Джордже 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Гэман Валеричэ 1 0
Нистор Дан 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Скречу Владимир 1 0
Кымпану Георге 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 3 1
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Иробисо Кристиан Окечукву 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Тичу Валентин Константин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Борца Флорин 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
7
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
11%
3
43%
16-30
7
39%
1
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
1
6%
1
14%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
4
31%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
4
50%
76-90

Забито

29
12
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
7%
2
17%
1-15
4
14%
5
42%
16-30
9
31%
1
8%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
7
24%
2
17%
61-75
1
3%
1
8%
76-90

Пропущено

25
14
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 9
6
24%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
3
12%
2
14%
61-75
2
8%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1
Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 26 9 7 10 26 - 28 34
2. Вииторул Констанца 14 10 3 1 27 - 10 33
3. Рапид Бухарест 14 9 1 4 16 - 9 28
4. ЧФР Клуж 11 7 1 3 18 - 10 22
5. Германнштадт 13 6 4 3 16 - 12 22
6. Сепси 13 5 4 4 20 - 10 19
7. Петролул Плоешти 0:0 14 5 3 6 11 - 15 18
8. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
9. Ботошани 13 4 5 4 12 - 18 17
10. Волунтари 14 4 5 5 12 - 13 17
11. УТА Арад 13 4 4 5 12 - 16 16
12. Университатя 14 3 5 6 9 - 14 14
13. ФКСБ 11 3 5 3 16 - 17 14
14. Киндия Тырговиште 12 2 3 7 13 - 19 9
15. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 14 8 3 3 17 - 13 27
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. Рапид Бухарест 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Петролул Плоешти 0:0 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
13. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
3. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Петролул Плоешти 0:0 7 3 1 3 6 - 7 10
5. Университатя Крайова 0:0 13 2 4 7 10 - 17 10
6. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
10. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
11. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 7 - 10 5
12. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (2)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    Петролул Плоешти
    1.37
    5.01
    9.30
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    Где смотреть матч Университатя Крайова 0:0 Петролул Плоешти онлайн

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    Университатя Крайова
    Петролул Плоешти
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