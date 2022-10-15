Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

85' Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Чеботару Евгений

84' Оооо... вот это был удар! Ивановски Мирко должен был забить с этой позиции.

84' Ивановски Мирко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

83' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе

80' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Жаир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Г О О О О Л - George Cimpanu забивает ударом с левой ноги!

76' Рогульич Анте бьет со штрафного в створ, но Octavian Valceanu держит все под контролем

75' Иробисо Кристиан Окечукву совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Безумный фол. Иробисо Кристиан Окечукву грубо играет против соперника. Пострадал George Cimpanu

74' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

74' Кэпэцынэ Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Оооо... вот это был удар! Рогульич Анте должен был забить с этой позиции.

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Octavian Valceanu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

66' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Ривалдиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

63' Банку Никусор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Крецу Александру не смог попасть в створ ударом издали

61' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Хужа Мариан Фернандо нанес удар головой, но Гедрюс Арлаускис спокойно отбил мяч.

56' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

54' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

53' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Раул Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

51' George Cimpanu из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.

50' Кэпэцынэ Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' George Cimpanu пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля