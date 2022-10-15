Тур: 14. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Бирсан Марсель
2:1
Конец матча
0'
0:1
58' ГолИробисо Кристиан Окечукву
63' Желтая карточкаБанку Никусор
75' Желтая карточкаИробисо Кристиан Окечукву
1:1
76' ГолКымпану Георге
2:1
90' ГолРивалдиньо
90' Желтая карточкаРивалдиньо
90'+4
Ход матча
58'
63'
76'
1:1
90'
2:1
90'
Владение мячом
34
Раул
Силва
33
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
98
Брату
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
-
33 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 РивалдиньоНападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
-
98 Брату МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Университатя Крайова
Петролул Плоешти
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.23
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.15
|Сидибе Секу
|3
|0.12
|Янку Габриэль
|2
|0.08
|Густаво Важенин
|2
|0.08
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.08
|Маркович Йован
|2
|0.08
|Аким Влад
|1
|0.04
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.04
|Нистор Дан
|1
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Крецу Александру
|1
|0.04
|Ривалдиньо
|1
|0.04
|Ганя Джордже
|1
|0.04
|Кымпану Георге
|1
|0.04
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.04
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.29
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0.21
|Тамаш Габриэль
|2
|0.14
|Думитриу Лучан
|2
|0.14
|Жаир
|1
|0.07
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Банку Никусор
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Lorenzo Paramatti
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ганя Джордже
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
2
10%
3
38%
16-30
7
35%
1
13%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
3
15%
1
13%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
1
8%
5
63%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
4
31%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
4
50%
76-90
Забито
31
13
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
6%
2
15%
1-15
4
13%
5
38%
16-30
9
29%
29%
1
8%
31-45
6
19%
2
15%
46-60
7
23%
2
15%
61-75
3
10%
1
8%
76-90
Пропущено
26
16
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 10
6
23%
2
13%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
23%
2
13%
31-45
6
23%
1
6%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
2
8%
9
56%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1
Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Заря 3:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|10
|6
|10
|28 - 29
|36
|2.
|Вииторул Констанца
|14
|10
|3
|1
|27 - 10
|33
|3.
|Рапид Бухарест
|14
|9
|1
|4
|16 - 9
|28
|4.
|ЧФР Клуж
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|5.
|Германнштадт
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|6.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|20 - 10
|19
|7.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Петролул Плоешти
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|9.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|10.
|Ботошани
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|11.
|УТА Арад
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|12.
|Университатя
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|13.
|ФКСБ
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|3
|7
|13 - 19
|9
|15.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|2
|3
|19 - 14
|29
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|3.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Университатя Крайова
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (2)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4