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Румыния: Суперлига

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Киндия Тырговиште
0:0
Первый тайм: 30'
Миовени
0'
9' Желтая карточка
Думитрашку Денис

Ход матча

9'
Думитрашку Денис
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Миовени
2.25
3.15
4.15
Все Коэффициенты
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
21
Ороско
Эстебан
80
Думитрашку
Денис
5
Воробьев
Модест
66
Ахматов
Расамбек
77
Шербан
Андрей
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
4
Эне
Корнел
26
Dorinel
Oancea
24
Vlad
Pop
5
Mihai
Lixandru
11
Триф
Разван
16
Ionut
Radescu
9
Красники
Блерим
90
Бурлаку
Андрей
Киндия Тырговиште
Миовени

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Миовени

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.8%
68.8%
12.4%
3 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LIQ
1:1
LIQ
2:0
ЛI
1:4
ЛI
0:2
ЛI
2:2
ЛI
3:0
ЛI
2:0
ЛI
0:2
Л2СБП
1:2
Л2СБП
0:0
Л2С2
3:1
Л2С2
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 3 0.23
Попадюк Дору 3 0.23
Негуц Кристиан 1 0.08
Шербан Андрей 1 0.08
Михаю Андреас 1 0.08
Daniel Celea 1 0.08
Атанасе Космин 1 0.08
Купер Годберг 1 0.08
Воробьев Модест 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузьюк Александру 2 0.14
Красники Блерим 2 0.14
Русу Богдан 2 0.14
Скарлатаче Адриан 2 0.14
Балаур Ионуц 1 0.07
Антал Ливиу 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Ionut Radescu 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдор Деян 4 0
Ахматов Расамбек 4 0
Негуц Кристиан 2 1
Думитрашку Денис 3 0
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Воробьев Модест 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Кэпушэ Тибериу 0 1
Шамед Нассер 1 0
Попадюк Дору 1 0
Дулка Марко 1 0
Ионицэ Адриан 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0
Anton Petrea 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 4 1
Балаур Ионуц 3 0
Daniel Toma 1 1
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Stefan Blanaru 1 0
Красники Блерим 1 0
Mihai Lixandru 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
6
46%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
17%
2
50%
1-15
3
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
25%
3
33%
1-15
3
25%
4
44%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

20
21
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
4
20%
8
38%
31-45
5
25%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2
УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0
Миовени
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1
Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 26 10 6 10 28 - 29 36
2. Вииторул Констанца 14 10 3 1 27 - 10 33
3. Рапид Бухарест 14 9 1 4 16 - 9 28
4. ЧФР Клуж 11 7 1 3 18 - 10 22
5. Германнштадт 13 6 4 3 16 - 12 22
6. Сепси 13 5 4 4 20 - 10 19
7. Волунтари 14 4 5 5 12 - 13 17
8. Петролул Плоешти 14 5 2 7 12 - 17 17
9. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
10. Ботошани 13 4 5 4 12 - 18 17
11. УТА Арад 13 4 4 5 12 - 16 16
12. Университатя 14 3 5 6 9 - 14 14
13. ФКСБ 11 3 5 3 16 - 17 14
14. Киндия Тырговиште 0:0 13 2 4 7 13 - 19 10
15. Миовени 0:0 14 1 5 8 9 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 9 2 3 19 - 14 29
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. Рапид Бухарест 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
13. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
14. Киндия Тырговиште 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Миовени 0:0 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
3. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Университатя Крайова 13 2 4 7 10 - 17 10
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
10. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
11. Киндия Тырговиште 0:0 7 1 2 4 7 - 10 5
12. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
13. Миовени 0:0 8 1 2 5 5 - 13 5
14. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (2)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Mihai Lixandru совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    31'
    Безумный фол. Mihai Lixandru грубо играет против соперника. Пострадал Попадюк Дору
  • 31'
    Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    31'
    Рефери не любит споров - именно за это Anton Petrea сейчас получил желтую
  • 30'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    30'
    Ахматов Расамбек наказан за толчок Mihai Lixandru
  • 30'
    Миовени контролирует мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Киндия Тырговиште
    Ничья
    Миовени
    2.25
    3.15
    4.15
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    Где смотреть матч Киндия Тырговиште 0:0 Миовени онлайн

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    Киндия Тырговиште
    Миовени
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