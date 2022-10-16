Тур: 14. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Marian Barbu
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
25
Балаур
Ионуц
24
Vlad
Pop
11
Триф
Разван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Ндом АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Миовени
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.8%
68.8%
12.4%
3 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|3
|0.23
|Попадюк Дору
|3
|0.23
|Негуц Кристиан
|1
|0.08
|Шербан Андрей
|1
|0.08
|Михаю Андреас
|1
|0.08
|Daniel Celea
|1
|0.08
|Атанасе Космин
|1
|0.08
|Купер Годберг
|1
|0.08
|Воробьев Модест
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузьюк Александру
|2
|0.14
|Красники Блерим
|2
|0.14
|Русу Богдан
|2
|0.14
|Скарлатаче Адриан
|2
|0.14
|Балаур Ионуц
|1
|0.07
|Антал Ливиу
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|4
|0
|Негуц Кристиан
|2
|1
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Воробьев Модест
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|0
|1
|Шамед Нассер
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|4
|1
|Балаур Ионуц
|3
|0
|Daniel Toma
|1
|1
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
|Mihai Lixandru
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
6
46%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
17%
2
50%
1-15
3
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
25%
3
33%
1-15
3
25%
4
44%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
20
21
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
4
20%
8
38%
31-45
5
25%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
20%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2
УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0
Миовени
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1
Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|10
|6
|10
|28 - 29
|36
|2.
|Вииторул Констанца
|14
|10
|3
|1
|27 - 10
|33
|3.
|Рапид Бухарест
|14
|9
|1
|4
|16 - 9
|28
|4.
|ЧФР Клуж
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|5.
|Германнштадт
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|6.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|20 - 10
|19
|7.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Петролул Плоешти
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|9.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|10.
|Ботошани
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|11.
|УТА Арад
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|12.
|Университатя
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|13.
|ФКСБ
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|15.
|Миовени
|0:0
|14
|1
|5
|8
|9 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|2
|3
|19 - 14
|29
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Миовени
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|3.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Университатя Крайова
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|13.
|Миовени
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|14.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
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|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (2)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4