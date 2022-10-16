Андрей Шербан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Dorinel Oancea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

21' Андрей Шербан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

20' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Daniel Celea наказан за толчок Красники Блерим

18' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

17' Бурлаку Андрей наказан за толчок Daniel Celea

16' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште в офсайде

16' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновлен

15' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Попа Даньел пробует нанести удар издали, но Iustin Popescu держит все под контролем

13' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Оооо... вот это был удар! Cristian Negut должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

12' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Cristian Negut наказан за толчок Dorinel Oancea

11' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

11' Попадюк Дору не смог попасть в створ ударом издали

11' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Denis Dumitrascu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Безумный фол. Denis Dumitrascu грубо играет против соперника. Пострадал Dorinel Oancea

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Dorinel Oancea наказан за толчок Андрей Шербан

7' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ionut Radescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Миовени начинает с центра поля