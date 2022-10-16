Тур: 14. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Marian Barbu
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаДумитрашку Денис
31' Желтая карточкаAnton Petrea
31' Желтая карточкаMihai Lixandru
49' Желтая карточкаDorinel Oancea
63' Желтая карточкаПопа Даньел
66' Желтая карточкаТриф Разван
75' Желтая карточкаВоробьев Модест
78' Желтая карточкаЭне Корнел
86' Желтая карточкаVlad Pop
1:0
87' ГолОроско Эстебан
90'+5
Ход матча
31'
31'
49'
63'
66'
75'
78'
86'
87'
1:0
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
25
Балаур
Ионуц
24
Vlad
Pop
11
Триф
Разван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Ндом АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Миовени
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.8%
68.8%
12.4%
3 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|3
|0.23
|Попадюк Дору
|3
|0.23
|Негуц Кристиан
|1
|0.08
|Шербан Андрей
|1
|0.08
|Ороско Эстебан
|1
|0.08
|Михаю Андреас
|1
|0.08
|Daniel Celea
|1
|0.08
|Атанасе Космин
|1
|0.08
|Купер Годберг
|1
|0.08
|Шамед Нассер
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузьюк Александру
|2
|0.14
|Красники Блерим
|2
|0.14
|Русу Богдан
|2
|0.14
|Скарлатаче Адриан
|2
|0.14
|Балаур Ионуц
|1
|0.07
|Антал Ливиу
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|4
|0
|Негуц Кристиан
|2
|1
|Воробьев Модест
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Anton Petrea
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|0
|1
|Шамед Нассер
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Попа Даньел
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|5
|1
|Балаур Ионуц
|3
|0
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Daniel Toma
|1
|1
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Mihai Lixandru
|2
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
6
43%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
17%
2
50%
1-15
3
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
23%
3
33%
1-15
3
23%
4
44%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
20
22
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
4
20%
8
36%
31-45
5
25%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
20%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2
УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0
Миовени
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Волунтари - Миовени 3:1 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1
Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 ФКСБ - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 УТА Арад - Миовени 1:0 Миовени - Ботошани 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|10
|6
|10
|28 - 29
|36
|2.
|Вииторул Констанца
|14
|10
|3
|1
|27 - 10
|33
|3.
|Рапид Бухарест
|14
|9
|1
|4
|16 - 9
|28
|4.
|ЧФР Клуж
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|5.
|Германнштадт
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|6.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|20 - 10
|19
|7.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|12 - 13
|17
|8.
|Петролул Плоешти
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|9.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|10.
|Ботошани
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|11.
|УТА Арад
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|12.
|Университатя
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|13.
|ФКСБ
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|15.
|Миовени
|14
|1
|4
|9
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|2
|3
|19 - 14
|29
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|3.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Университатя Крайова
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (2)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4