Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Команда Киндия Тырговиште забила решающий гол в последние минуты игры!

88' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Киндия Тырговиште будет все-таки засчитан.

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

87' ГОООООЛ - Esteban Orozco Киндия Тырговиште забивает ударом головой

86' Vlad Pop получил желтую карточку от судьи

85' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

83' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Триф Разван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Cristian Negut нанес удар головой, но Iustin Popescu спокойно отбил мяч.

80' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

78' Кэпушэ Тибериу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Эне Корнел получает желтую карточку за толчок соперника.

78' Эне Корнел наказан за толчок Cristian Negut

77' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Воробьев Модест совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Удар от ворот произведет Миовени

75' Попадюк Дору не смог попасть в створ ударом издали

73' Удар от ворот произведет Миовени

73' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Daniel Toma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Миовени

69' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Миовени

68' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

66' Триф Разван получил желтую карточку от судьи

65' Красники Блерим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

65' Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Попа Даньел получает желтую карточку за толчок соперника.

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Тактическая замена. Бурлаку Андрей уходит с поля и его заменяет Stefan Blanaru

60' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Шамед Нассер

59' Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Adrian Ionita

59' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Скарлатаче Адриан выиграл воздушное противоборство у Cristian Negut.

58' Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бурлаку Андрей и попал в каркас ворот!

57' Dorinel Oancea из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' О, нет. Из многообещающей позиции Бурлаку Андрей из команды Миовени наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

53' Красники Блерим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Dorinel Oancea из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Миовени

51' Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

51' Андрей Шербан нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Андрей Шербан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

50' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Андрей Шербан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Daniel Celea уходит с поля и его заменяет Болдор Деян