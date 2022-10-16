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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 14'
УТА Арад
0'
3' Желтая карточка
Пантя Александру

Ход матча

3'
Пантя Александру
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
УТА Арад
1.54
4.20
7.00
Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
28
Пантя
Александру
98
Кордя
Андрей
18
Эджума
Малком
27
Олару
Дариус
19
Омрани
Билель
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
4
Бенга
Александру
6
Киндриш
Андрей
18
Абейд
Али
14
Антон
Паул
5
Каскини
Баутиста
29
Стахл
Алберт
55
Поп
Рареш
7
Отеле
Филип
17
Постолаки
Вирджилиу
ФКСБ
УТА Арад

История личных встреч

ФКСБ
УТА Арад

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 3 0.25
Дава Джойским 2 0.17
Тамм Йоонас 2 0.17
Эджума Малком 1 0.08
Коман Флоринел 1 0.08
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.08
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Омрани Билель 0 0
Олару Дариус 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 4 0.29
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.29
Каскини Баутиста 2 0.14
Бенга Александру 2 0.14
Отеле Филип 2 0.14
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Коман Флоринел 3 0
Оайдэ Рэзван 3 0
Крецу Валентин 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Тамм Йоонас 1 0
Русу Богдан 1 0
Олару Дариус 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шербан Сорин 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 6 1
Каскини Баутиста 4 0
Киндриш Андрей 4 0
Отеле Филип 4 0
Вукчевич Марко 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Добреску Михай 1 1
Исак Дамьян 1 1
Бенга Александру 2 0
Штяу Раул 2 0
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Уббинк Корнелис 1 0
Абейд Али 1 0
Эрико 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 11
1
9%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
2
20%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

17
13
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
1
6%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
6
35%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

16
15
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
6
38%
2
13%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1
Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2
УТА Арад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2
УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 26 10 6 10 28 - 29 36
2. Вииторул Констанца 14 10 3 1 27 - 10 33
3. Рапид Бухарест 14 9 1 4 16 - 9 28
4. ЧФР Клуж 11 7 1 3 18 - 10 22
5. Германнштадт 13 6 4 3 16 - 12 22
6. Сепси 13 5 4 4 20 - 10 19
7. Волунтари 14 4 5 5 12 - 13 17
8. Петролул Плоешти 14 5 2 7 12 - 17 17
9. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
10. УТА Арад 0:0 14 4 5 5 12 - 16 17
11. Ботошани 13 4 5 4 12 - 18 17
12. ФКСБ 0:0 12 3 6 3 16 - 17 15
13. Университатя 14 3 5 6 9 - 14 14
14. Киндия Тырговиште 13 3 3 7 14 - 19 12
15. Миовени 14 1 4 9 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 9 2 3 19 - 14 29
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. Рапид Бухарест 6 5 1 0 9 - 3 16
4. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 0:0 6 3 2 1 9 - 6 11
9. ФКСБ 0:0 7 2 5 0 11 - 9 11
10. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
13. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
14. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
3. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Университатя Крайова 13 2 4 7 10 - 17 10
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
10. УТА Арад 0:0 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
12. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 7 - 10 5
13. ФКСБ 0:0 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (2)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 13'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 13'
    Олару Дариус ослабляет давление, выбив мяч.
  • 13'
    Киндриш Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 12'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 6'
      УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Угловой
      6'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Киндриш Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: ФКСБ: 48%, УТА Арад: 52%.
    • 5'
      УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      5'
      Пантя Александру возвращается на поле.
    • 5'
      Абейд Али выиграл воздушное противоборство у Кордя Андрей.
    • 5'
      УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      4'
      Вукчевич Марко возвращается на поле.
    • 4'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      4'
      Ох, нехорошо это выглядит. Пантя Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      4'
      Ох, нехорошо это выглядит. Вукчевич Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Желтая карточка
      3'
      Пантя Александру получил желтую карточку от судьи
    • Травма, повреждение
      3'
      Вукчевич Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      3'
      Пантя Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      2'
      Пантя Александру из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Вукчевич Марко пострадал.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Абейд Али из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Кордя Андрей
    • 1'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      УТА Арад начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    УТА Арад
    1.54
    4.20
    7.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ФКСБ 0:0 УТА Арад онлайн

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