Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Кордя Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Судья подбегает и показывает Николов Бобан из команды ФКСБ отложенную желтую карточку за фол.

85' Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

84' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Кешерю Клаудиу нанес удар головой, но Stefan Tarnovanu спокойно отбил мяч.

82' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

81' Octavian Popescu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

81' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu

76' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

76' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Компаньо Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет ФКСБ

73' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Оайдэ Рэзван получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Оайдэ Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Mihai Dobrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Тактическая замена. Абейд Али уходит с поля и его заменяет Mihai Dobrescu

69' Тактическая замена. Rares Pop уходит с поля и его заменяет Claudiu Negoescu

69' Кордя Андрей нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

68' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Бенга Александру получил желтую карточку от судьи

66' Оооо... вот это был удар! Коман Флоринел должен был забить с этой позиции.

66' Коман Флоринел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Крецу Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Удар от ворот произведет ФКСБ

65' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Вукчевич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

61' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет ФКСБ

58' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет ФКСБ

53' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Близко! Коман Флоринел нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

51' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

46' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Albert Stahl уходит с поля и его заменяет Жобелло Уэсли