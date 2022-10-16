Тур: 14. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Колтеску Себастьян
0'
3' Желтая карточкаПантя Александру
1:0
16' ГолОлару Дариус
45' Желтая карточкаКаскини Баутиста
67' Желтая карточкаБенга Александру
86' Желтая карточкаНиколов Бобан
2:0
88' ПенальтиКомпаньо Андреа
90' Желтая карточкаКордя Андрей
2:1
90' ГолКешерю Клаудиу
90'+5
Ход матча
16'
1:0
45'
67'
86'
88'
2:0
90'
90'
2:1
Владение мячом
16
Тамм
Йоонас
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
14
Антон
Паул
29
Стахл
Алберт
55
Поп
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
22 Раду БобокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ФКСБ
УТА Арад
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|3
|0.25
|Дава Джойским
|2
|0.17
|Тамм Йоонас
|2
|0.17
|Эджума Малком
|1
|0.08
|Коман Флоринел
|1
|0.08
|Олару Дариус
|1
|0.08
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.08
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Омрани Билель
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|4
|0.29
|Постолаки Вирджилиу
|4 (1)
|0.29
|Каскини Баутиста
|2
|0.14
|Бенга Александру
|2
|0.14
|Отеле Филип
|2
|0.14
|Кешерю Клаудиу
|1
|0.07
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Батха Идриз
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Оайдэ Рэзван
|3
|0
|Крецу Валентин
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|6
|1
|Каскини Баутиста
|5
|0
|Киндриш Андрей
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Бенга Александру
|3
|0
|Вукчевич Марко
|3
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Добреску Михай
|1
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Штяу Раул
|2
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|Абейд Али
|1
|0
|Эрико
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 11
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
2
17%
1-15
3
30%
3
25%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
7
5
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
1
5%
4
29%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
6
32%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
17
17
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
6
35%
3
18%
16-30
4
24%
5
29%
29%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1
Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2
УТА Арад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2
УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|10
|6
|10
|28 - 29
|36
|2.
|Вииторул Констанца
|14
|10
|3
|1
|27 - 10
|33
|3.
|Рапид Бухарест
|14
|9
|1
|4
|16 - 9
|28
|4.
|ЧФР Клуж
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|5.
|Германнштадт
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|6.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|20 - 10
|19
|7.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|12 - 13
|17
|8.
|ФКСБ
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Петролул Плоешти
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|10.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|11.
|Ботошани
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|12.
|УТА Арад
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|13.
|Университатя
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|15.
|Миовени
|14
|1
|4
|9
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|2
|3
|19 - 14
|29
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|9.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|3.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Университатя Крайова
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
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|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|15
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (2)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4