Тур: 14. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Ковач Иштван
0'
7' Желтая карточкаАганович Аднан
0:1
27' ГолЧоботарю Денис
29' Желтая карточкаМалеле Сефас
1:1
33' ГолМатиас Иури
37' Желтая карточкаКолингер Денис
64' Желтая карточкаДяк Чиприан
68' Желтая карточкаМатей Космин
68' Желтая карточкаМатиас Иури
77' Желтая карточкаБэлаша Михай
2:1
84' ГолМухар Карло
90' Желтая карточкаМухар Карло
90'+5
Ход матча
27'
0:1
29'
33'
1:1
37'
64'
68'
68'
77'
84'
2:1
90'
Владение мячом
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
44
Бэлаша
Михай
13
Матей
Космин
97
Варга
Роланд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
ЧФР Клуж
Сепси
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухар Карло
|3
|0.25
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.17
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.17
|Матиас Иури
|2
|0.17
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.17
|Хобан Овидиу
|1
|0.08
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.08
|Петрила Клаудиу
|1
|0.08
|Малеле Сефас
|1 (1)
|0.08
|Камора Мауру
|1
|0.08
|Маня Кристьян
|1
|0.08
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.08
|Бетанкор Хефте
|1
|0.08
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|5 (2)
|0.36
|Тудорие Александру
|3
|0.21
|Георге Ион
|2 (1)
|0.14
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.14
|Чоботарю Денис
|2
|0.14
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.07
|Ахабар Анасс
|1
|0.07
|Матей Космин
|1 (1)
|0.07
|Митря Богдан
|1
|0.07
|Домашкан Виталий
|1
|0.07
|Шафранко Павол
|1
|0.07
|Паун Николае
|1
|0.07
|Аганович Аднан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|3
|1
|Камора Мауру
|3
|0
|Дан Петреску
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Малеле Сефас
|2
|0
|Колингер Денис
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|4
|1
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Рондон Марио
|3
|0
|Митря Богдан
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Матей Космин
|2
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
21
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
7
37%
2
10%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
11%
6
29%
61-75
4
21%
7
33%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
6
50%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0
Сепси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2
Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|10
|6
|10
|28 - 29
|36
|2.
|Вииторул Констанца
|14
|10
|3
|1
|27 - 10
|33
|3.
|Рапид Бухарест
|14
|9
|1
|4
|16 - 9
|28
|4.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|1
|3
|20 - 11
|25
|5.
|Германнштадт
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|6.
|Сепси
|14
|5
|4
|5
|21 - 12
|19
|7.
|Волунтари
|14
|4
|5
|5
|12 - 13
|17
|8.
|ФКСБ
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Петролул Плоешти
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|10.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|11.
|Ботошани
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|12.
|УТА Арад
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|13.
|Университатя
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|15.
|Миовени
|14
|1
|4
|9
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|2
|3
|19 - 14
|29
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|9.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|3.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Университатя Крайова
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|12.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|15
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (2)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4