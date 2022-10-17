Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Сепси

38' Аганович Аднан пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

38' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Колингер Денис получил желтую карточку от судьи

36' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

36' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Г О О О О Л - Матиас Иури забивает с правой ноги!

33' Малеле Сефас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Думитреску Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Думитреску Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Малеле Сефас получил желтую карточку от судьи

29' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Г О О О О О О Л - Чоботарю Денис из команды Сепси с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

27' Аганович Аднан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

27' Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

26' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Сепси

21' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Петрила Клаудиу нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

14' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

13' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.

13' Думитреску Андрес нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.

13' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

12' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Хорошую попытку сделал Малеле Сефас . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Петрила Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Emmanuel Yeboah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' ЧФР Клуж нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

9' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Петрила Клаудиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Roland Niczuly делает важнейший сейв!

8' Петрила Клаудиу бьет со штрафного в створ, но Roland Niczuly держит все под контролем

7' Аганович Аднан получил желтую карточку от судьи

6' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

3' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Малеле Сефас нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

1' Emmanuel Yeboah нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру