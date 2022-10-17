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Румыния: Суперлига

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
ЧФР Клуж
2:1
Конец матча
Сепси
0'
7' Желтая карточка
Аганович Аднан
0:1
27' Гол
Чоботарю Денис
29' Желтая карточка
Малеле Сефас
1:1
33' Гол
Матиас Иури
37' Желтая карточка
Колингер Денис
64' Желтая карточка
Дяк Чиприан
68' Желтая карточка
Матей Космин
68' Желтая карточка
Матиас Иури
77' Желтая карточка
Бэлаша Михай
2:1
84' Гол
Мухар Карло
90' Желтая карточка
Мухар Карло
90'+5
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
33
Колингер
Денис
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
15
Йебоа
Эммануэль
9
Малеле
Сефас
11
Петрила
Клаудиу
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
45
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
20
Думитреску
Андрес
11
Штефэнеску
Мариус
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
77
Аганович
Аднан
97
Варга
Роланд
9
Тудорие
Александру
ЧФР Клуж
Сепси

История личных встреч

ЧФР Клуж
Сепси

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухар Карло 3 0.25
Дяк Чиприан 2 (1) 0.17
Йебоа Эммануэль 2 0.17
Матиас Иури 2 0.17
Дебелюх Габриэл 2 0.17
Хобан Овидиу 1 0.08
Боатенг Бисмарк 1 0.08
Петрила Клаудиу 1 0.08
Малеле Сефас 1 (1) 0.08
Камора Мауру 1 0.08
Маня Кристьян 1 0.08
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.08
Бетанкор Хефте 1 0.08
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 5 (2) 0.36
Тудорие Александру 3 0.21
Георге Ион 2 (1) 0.14
Головфка Кэтэлин 2 0.14
Чоботарю Денис 2 0.14
Штефэнеску Мариус 1 0.07
Ахабар Анасс 1 0.07
Матей Космин 1 (1) 0.07
Митря Богдан 1 0.07
Домашкан Виталий 1 0.07
Шафранко Павол 1 0.07
Паун Николае 1 0.07
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 3 1
Камора Мауру 3 0
Дан Петреску 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Малеле Сефас 2 0
Колингер Денис 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Хобан Овидиу 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Браун Кристофер 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Бурка Андрей 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 4 1
Ниняй Бранислав 4 0
Аганович Аднан 3 0
Рондон Марио 3 0
Митря Богдан 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Матей Космин 2 0
Бэлаша Михай 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Димитров Радослав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
21
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
7
37%
2
10%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
2
11%
6
29%
61-75
4
21%
7
33%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
6
50%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Интер Эскальдес 3:0
Сепси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2
Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 26 10 6 10 28 - 29 36
2. Вииторул Констанца 14 10 3 1 27 - 10 33
3. Рапид Бухарест 14 9 1 4 16 - 9 28
4. ЧФР Клуж 12 8 1 3 20 - 11 25
5. Германнштадт 13 6 4 3 16 - 12 22
6. Сепси 14 5 4 5 21 - 12 19
7. Волунтари 14 4 5 5 12 - 13 17
8. ФКСБ 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Петролул Плоешти 14 5 2 7 12 - 17 17
10. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
11. Ботошани 13 4 5 4 12 - 18 17
12. УТА Арад 14 4 4 6 13 - 18 16
13. Университатя 14 3 5 6 9 - 14 14
14. Киндия Тырговиште 13 3 3 7 14 - 19 12
15. Миовени 14 1 4 9 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 9 2 3 19 - 14 29
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 6 5 1 0 9 - 3 16
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
9. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
10. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
13. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
14. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 4 1 1 13 - 7 13
2. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
3. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Университатя Крайова 13 2 4 7 10 - 17 10
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
10. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
11. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 7 - 10 5
12. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 15
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (2)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ЧФР Клуж вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 48%, Сепси: 52%.
  • 95'
    Оооо... вот это был удар! Рондон Марио должен был забить с этой позиции.
  • 95'
    Рондон Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Думитреску Андрес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Боатенг Бисмарк ошибается в защите.
  • 94'
    Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 93'
    Ахабар Анасс из команды Сепси наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 93'
    Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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