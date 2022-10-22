Cristian Costin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Говеа Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Esteban Orozco выиграл воздушное противоборство у Домашкан Виталий

18' Удар от ворот произведет Волунтари

18' Denis Dumitrascu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

18' Андрей Шербан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Говеа Омар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Catalin Cabuz делает важнейший сейв!

16' Оооо... вот это был удар! Домашкан Виталий должен был забить с этой позиции.

16' Хорошую попытку сделал Домашкан Виталий . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Немец Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Команда Киндия Тырговиште забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Cristian Negut сделал ключевой пас для гола!

14' Г О О О О Л - Попадюк Дору забивает с левой ноги!

13' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Попа Даньел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Mihai Popa делает важнейший сейв!

12' Оооо... вот это был удар! Попа Даньел должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Андрей Шербан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Попа Даньел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Говеа Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кэпушэ Тибериу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

1' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Волунтари начинает с центра поля