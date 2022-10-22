Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

90' Шамед Нассер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Хорошую попытку сделал Adrian Ionita. Удар в створ, но вратарь начеку

88' Adrian Ionita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

87' Рэдуц Михай из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Говеа Омар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Оооо... вот это был удар! Лопеш Марселу должен был забить с этой позиции.

84' Catalin Cabuz делает важнейший сейв!

84' Хорошую попытку сделал Лопеш Марселу . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Мелеке Ульрих из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Adrian Ionita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

79' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Cristian Negut получил травму и заменен. Шамед Нассер выходит на поле.

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Negut получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Adrian Ionita ослабляет давление, выбив мяч.

76' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

76' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

75' Тактическая замена. Cristian Costin уходит с поля и его заменяет Рэдуц Михай

74' Аким Космин получил желтую карточку от судьи

72' Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Adrian Ionita

70' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Mihai Popa ослабляет давление, выбив мяч.

68' Cristian Negut сделал результативную передачу.

68' Г О О О О Л - Попадюк Дору забивает с правой ноги!

68' Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Говеа Омар из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Denis Dumitrascu наказан за толчок Раца Вадим

66' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Говеа Омар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

65' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Аким Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Тавареш Элдер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште в офсайде

60' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Говеа Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Тавареш Элдер получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Тавареш Элдер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Удар от ворот произведет Волунтари

53' После проверки VAR рефери поменял решение - Волунтари не будет бить пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Аким Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Тавареш Элдер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Волунтари

47' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште разыграл угловой с правого угла.

47' Mihai Popa делает важнейший сейв!

47' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Попадюк Дору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тавареш Элдер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.