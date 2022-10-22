Тур: 15. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Попа Каталин
0:3
Конец матча
0'
0:1
14' ГолПопадюк Дору
32' Желтая карточкаПопадюк Дору
32' Желтая карточкаГовеа Омар
0:2
68' ГолПопадюк Дору
74' Желтая карточкаАким Космин
0:3
82' ГолПопадюк Дору
90'+6
Ход матча
14'
0:1
32'
32'
50'
50'
68'
0:2
74'
82'
0:3
Владение мячом
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
16
Говеа
Омар
77
Немец
Адам
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
16 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петря Антон
История личных встреч
Волунтари
Киндия Тырговиште
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3 (1)
|0.2
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.13
|Домашкан Виталий
|2
|0.13
|Говеа Омар
|1
|0.07
|Лопеш Марселу
|1
|0.07
|Дроппа Лукаш
|1
|0.07
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.07
|Аким Космин
|1
|0.07
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|6
|0.43
|Попа Даньел
|3
|0.21
|Негуц Кристиан
|1
|0.07
|Шербан Андрей
|1
|0.07
|Ороско Эстебан
|1
|0.07
|Михаю Андреас
|1
|0.07
|Daniel Celea
|1
|0.07
|Атанасе Космин
|1
|0.07
|Купер Годберг
|1
|0.07
|Шамед Нассер
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|5
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Армаш Игорь
|2
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Алийи Насер
|0
|1
|Немец Адам
|1
|0
|Говеа Омар
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|4
|0
|Негуц Кристиан
|2
|1
|Воробьев Модест
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Попадюк Дору
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Anton Petrea
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|0
|1
|Шамед Нассер
|1
|0
|Попа Даньел
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
42%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
25%
3
19%
76-90
Пропущено
16
20
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
3
19%
5
25%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
6
38%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0
ФКСБ - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|10
|6
|10
|28 - 29
|36
|2.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|1
|3
|20 - 11
|25
|5.
|Германнштадт
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|6.
|Сепси
|14
|5
|4
|5
|21 - 12
|19
|7.
|Волунтари
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|8.
|ФКСБ
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Петролул Плоешти
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|10.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|11.
|Ботошани
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|12.
|УТА Арад
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|14.
|Университатя
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|15.
|Миовени
|14
|1
|4
|9
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|2
|3
|19 - 14
|29
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|3.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Университатя Крайова
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|9.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|12.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|15
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|8 (2)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|6 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4