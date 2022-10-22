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Румыния: Суперлига

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Волунтари
0:3
Конец матча
Киндия Тырговиште
0'
0:1
14' Гол
Попадюк Дору
32' Желтая карточка
Попадюк Дору
32' Желтая карточка
Говеа Омар
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Ахматов Расамбек
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Ахматов Расамбек
0:2
68' Гол
Попадюк Дору
74' Желтая карточка
Аким Космин
0:3
82' Гол
Попадюк Дору
90'+6
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
2
Аким
Космин
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
7
Алийи
Насер
22
Раца
Вадим
16
Говеа
Омар
18
Тавареш
Элдер
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
80
Думитрашку
Денис
5
Воробьев
Модест
66
Ахматов
Расамбек
77
Шербан
Андрей
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
19
Попа
Даньел
Волунтари
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Волунтари
Киндия Тырговиште

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
LIQ
1:0
LIQ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 (1) 0.2
Флоря Даниэль 2 (1) 0.13
Домашкан Виталий 2 0.13
Говеа Омар 1 0.07
Лопеш Марселу 1 0.07
Дроппа Лукаш 1 0.07
Матрикарди Патрисио 1 0.07
Аким Космин 1 0.07
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попадюк Дору 6 0.43
Попа Даньел 3 0.21
Негуц Кристиан 1 0.07
Шербан Андрей 1 0.07
Ороско Эстебан 1 0.07
Михаю Андреас 1 0.07
Daniel Celea 1 0.07
Атанасе Космин 1 0.07
Купер Годберг 1 0.07
Шамед Нассер 0 0
Воробьев Модест 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 5 0
Раца Вадим 4 0
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Флоря Даниэль 2 0
Армаш Игорь 2 0
Дроппа Лукаш 2 0
Костин Кристиан 2 0
Алийи Насер 0 1
Немец Адам 1 0
Говеа Омар 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Аким Космин 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попа Михай 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдор Деян 4 0
Ахматов Расамбек 4 0
Негуц Кристиан 2 1
Воробьев Модест 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Попадюк Дору 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Anton Petrea 2 0
Кэпушэ Тибериу 0 1
Шамед Нассер 1 0
Попа Даньел 1 0
Дулка Марко 1 0
Ионицэ Адриан 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
42%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Пропущено

16
20
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
3
19%
5
25%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
6
38%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0
ФКСБ - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 26 10 6 10 28 - 29 36
2. Вииторул Констанца 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 12 8 1 3 20 - 11 25
5. Германнштадт 13 6 4 3 16 - 12 22
6. Сепси 14 5 4 5 21 - 12 19
7. Волунтари 15 4 5 6 12 - 16 17
8. ФКСБ 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Петролул Плоешти 14 5 2 7 12 - 17 17
10. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
11. Ботошани 13 4 5 4 12 - 18 17
12. УТА Арад 14 4 4 6 13 - 18 16
13. Киндия Тырговиште 14 4 3 7 17 - 19 15
14. Университатя 14 3 5 6 9 - 14 14
15. Миовени 14 1 4 9 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 9 2 3 19 - 14 29
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 8 3 2 3 7 - 6 11
9. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
10. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
13. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
14. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 7 4 2 1 14 - 8 14
2. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
3. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Университатя Крайова 13 2 4 7 10 - 17 10
5. Германнштадт 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
9. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
11. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
12. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 15
Вииторул Констанца Алибек Денис 8 (2)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
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Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Миовени Vlad Pop 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
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