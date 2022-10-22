Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Г О О О О Л - Yassine Bahassa забивает ударом с правой ноги!

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Университатя Крайова имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [69] минут(а)

45' Yassine Bahassa из команды Университатя Крайова перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Германнштадт

43' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Университатя Крайова пробьет пенальти!

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

41' Аким Влад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Германнштадт

39' Удар от ворот произведет Германнштадт

38' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Yassine Bahassa получает желтую карточку за неспортивное поведение

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ганя Джордже выиграл воздушное противоборство у Ionut Stoica.

30' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Ганя Джордже

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Рэуцэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Германнштадт

24' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Lorenzo Paramatti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Рэуцэ Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Бутян Михай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Бауса Хуан пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

19' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Аким Влад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Бауса Хуан

16' Оооо... вот это был удар! Ороиан Александру должен был забить с этой позиции.

16' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Аким Влад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

12' Аким Влад создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Radu Alexandru Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Балауре Сильвиу не смог попасть в створ ударом издали

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Radu Alexandru Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру