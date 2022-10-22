Тур: 15. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Феснич Оратиу
1:0
Второй тайм: 64'
0'
20' Желтая карточкаБутян Михай
37' Желтая карточкаБахасса Яссин
47' Желтая карточкаLorenzo Paramatti
1:0
51' ГолБахасса Яссин
53' Желтая карточкаРэуцэ Александру
Ход матча
20'
37'
51'
1:0
53'
Владение мячом
35
Andre
Duarte
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
17
Ганя
Джордже
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paul Raducan
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
14 Sota Mino
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Университатя Крайова
Германнштадт
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.22
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.15
|Сидибе Секу
|3
|0.11
|Янку Габриэль
|2
|0.07
|Густаво Важенин
|2
|0.07
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.07
|Маркович Йован
|2
|0.07
|Аким Влад
|1
|0.04
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.04
|Нистор Дан
|1
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Крецу Александру
|1
|0.04
|Ривалдиньо
|1
|0.04
|Ганя Джордже
|1
|0.04
|Кымпану Георге
|1
|0.04
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.04
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6
|0.43
|Альхассан Баба
|6
|0.43
|Бутян Михай
|1
|0.07
|Стойка Йонуц
|1
|0.07
|Ороиан Александру
|1
|0.07
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Lorenzo Paramatti
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Банку Никусор
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Jeremy Huyghebaert
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ганя Джордже
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|5
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бейян Флориан
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Sota Mino
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
6
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
10%
1
17%
16-30
7
35%
1
17%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
3
15%
2
33%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
15%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
4
31%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Забито
31
15
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
2
6%
1
7%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
9
29%
29%
3
20%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
3
10%
3
20%
76-90
Пропущено
26
13
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
17 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 9
6
23%
2
15%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
6
23%
2
15%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
2
8%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0
Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0
Германнштадт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|27
|11
|6
|10
|29 - 29
|39
|2.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|1
|3
|20 - 11
|25
|5.
|Германнштадт
|0:1
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|6.
|Сепси
|14
|5
|4
|5
|21 - 12
|19
|7.
|Волунтари
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|8.
|ФКСБ
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Петролул Плоешти
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|10.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|11.
|Ботошани
|13
|4
|5
|4
|12 - 18
|17
|12.
|УТА Арад
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|14.
|Университатя
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|15.
|Миовени
|14
|1
|4
|9
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|15
|10
|2
|3
|20 - 14
|32
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|0:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|3.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Университатя Крайова
|1:0
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|5.
|Германнштадт
|0:1
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|Ботошани
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|8.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|9.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|12.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|15
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|8 (2)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|6 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4