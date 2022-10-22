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Румыния: Суперлига

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Университатя Крайова
1:0
Второй тайм: 64'
Германнштадт
0'
20' Желтая карточка
Бутян Михай
37' Желтая карточка
Бахасса Яссин
47' Желтая карточка
Lorenzo Paramatti
1:0
51' Гол
Бахасса Яссин
53' Желтая карточка
Рэуцэ Александру

Ход матча

20'
 
Бутян Михай
37'
Бахасса Яссин
 
47'
Lorenzo Paramatti
 
51'
Бахасса Яссин
1:0
53'
 
Рэуцэ Александру
58'
 
Попеску Кэлин
Ороиан Александру
58'
 
Sota Mino
Рэуцэ Александру

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Германнштадт
2.55
3.09
4.70
Все Коэффициенты
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
3
Lorenzo
Paramatti
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
17
Ганя
Джордже
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
13
Рэуцэ
Александру
29
Ciprian
Biceanu
96
Балауре
Сильвиу
8
Альхассан
Баба
51
Ороиан
Александру
30
Паращив
Даниэль
Университатя Крайова
Германнштадт

История личных встреч

Университатя Крайова
Германнштадт

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.22
Иван Андрей 4 (2) 0.15
Сидибе Секу 3 0.11
Янку Габриэль 2 0.07
Густаво Важенин 2 0.07
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.07
Маркович Йован 2 0.07
Аким Влад 1 0.04
Митря Богдан 1 (1) 0.04
Нистор Дан 1 0.04
Папп Пол 1 0.04
Крецу Александру 1 0.04
Ривалдиньо 1 0.04
Ганя Джордже 1 0.04
Кымпану Георге 1 0.04
Ханка Серджу 1 (1) 0.04
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0
Банку Никусор 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 0.43
Альхассан Баба 6 0.43
Бутян Михай 1 0.07
Стойка Йонуц 1 0.07
Ороиан Александру 1 0.07
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Попеску Кэлин 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
Асамоа Самуэль 4 0
Lorenzo Paramatti 4 0
William Baeten 4 0
Сидибе Секу 2 1
Крецу Александру 3 0
Иван Андрей 3 0
Банку Никусор 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Jeremy Huyghebaert 2 0
Лазар Давид 2 0
Аким Влад 2 0
Ханка Серджу 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Ганя Джордже 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Гэман Валеричэ 1 0
Нистор Дан 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Рогульич Анте 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Скречу Владимир 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 5 0
Бутян Михай 4 0
Альхассан Баба 4 0
Бейян Флориан 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Sota Mino 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Петреску Петришор 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
6
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
10%
1
17%
16-30
7
35%
1
17%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
3
15%
2
33%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
15%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
4
31%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Забито

31
15
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
2
6%
1
7%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
9
29%
29%
3
20%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
3
10%
3
20%
76-90

Пропущено

26
13
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
17 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 9
6
23%
2
15%
1-15
3
12%
2
15%
16-30
6
23%
2
15%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
2
8%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0
Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0
Германнштадт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 27 11 6 10 29 - 29 39
2. Вииторул Констанца 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 12 8 1 3 20 - 11 25
5. Германнштадт 0:1 14 6 4 4 16 - 13 22
6. Сепси 14 5 4 5 21 - 12 19
7. Волунтари 15 4 5 6 12 - 16 17
8. ФКСБ 12 4 5 3 18 - 18 17
9. Петролул Плоешти 14 5 2 7 12 - 17 17
10. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
11. Ботошани 13 4 5 4 12 - 18 17
12. УТА Арад 14 4 4 6 13 - 18 16
13. Киндия Тырговиште 14 4 3 7 17 - 19 15
14. Университатя 14 3 5 6 9 - 14 14
15. Миовени 14 1 4 9 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 15 10 2 3 20 - 14 32
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 0:1 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 8 3 2 3 7 - 6 11
9. УТА Арад 6 3 2 1 9 - 6 11
10. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
11. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Университатя 6 2 2 2 4 - 4 8
13. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
14. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 7 4 2 1 14 - 8 14
2. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
3. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
4. Университатя Крайова 1:0 13 2 4 7 10 - 17 10
5. Германнштадт 0:1 7 2 3 2 6 - 6 9
6. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
7. Ботошани 7 2 2 3 5 - 12 8
8. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
9. ЧФР Клуж 4 2 1 1 5 - 4 7
10. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
11. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
12. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 15
Вииторул Констанца Алибек Денис 8 (2)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 6 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Миовени Vlad Pop 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    Германнштадт
    2.55
    3.09
    4.70
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    Где смотреть матч Университатя Крайова 1:0 Германнштадт онлайн

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    Университатя Крайова
    Германнштадт
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