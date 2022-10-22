Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Petrisor Petrescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Calin Popescu не смог попасть в створ ударом издали

86' Petrisor Petrescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Ох, нехорошо это выглядит. Lorenzo Paramatti получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Lorenzo Paramatti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Petrisor Petrescu нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Calin Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Тактическая замена. Балауре Сильвиу уходит с поля и его заменяет Petrisor Petrescu

81' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Кицу Аурелиан

79' Yassine Bahassa пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

79' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Ганя Джордже наказан за толчок Ionut Stoica

78' Асамоа Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Calin Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Calin Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Асамоа Самуэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Ганя Джордже нанес удар головой, но Карло Летица спокойно отбил мяч.

65' Бейян Флориан получил желтую карточку от судьи

64' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Andre Duarte нанес удар головой, но Карло Летица спокойно отбил мяч.

63' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

63' Сидибе Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Тактическая замена. Ороиан Александру уходит с поля и его заменяет Calin Popescu

58' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Сидибе Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновлен

53' Рэуцэ Александру получает желтую карточку за толчок соперника.

53' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

52' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Г О О О О Л - Yassine Bahassa забивает ударом с правой ноги!

51' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Шанс! Ionut Stoica из команды Германнштадт пробил головой, но мимо

48' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Lorenzo Paramatti получает желтую карточку за толчок соперника.

47' Удар от ворот произведет Германнштадт

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Ганя Джордже создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля