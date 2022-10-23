Тур: 15. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Radu Petrescu
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Владение мячом
12
Илиев
Пламен
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
93
Тьям
Мамаду
80
Фюлёп
Лоран
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
- Основной состав
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Matei Moraru
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя
ЧФР Клуж
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.27
|Филип Иоан
|1
|0.07
|Бричаг Марьюс
|1
|0.07
|Эли Лопес
|1
|0.07
|Фюлёп Лоран
|1
|0.07
|Пирес Ромарио
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухар Карло
|3
|0.23
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.15
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.15
|Матиас Иури
|2
|0.15
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.15
|Хобан Овидиу
|1
|0.08
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.08
|Петрила Клаудиу
|1
|0.08
|Малеле Сефас
|1 (1)
|0.08
|Камора Мауру
|1
|0.08
|Маня Кристьян
|1
|0.08
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.08
|Бетанкор Хефте
|1
|0.08
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Кипчу Александру
|5
|0
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Denis Ispas
|3
|0
|Илие Флорин
|1
|1
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Пициан Андрей
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Бэлан Адриан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|3
|1
|Камора Мауру
|3
|0
|Дан Петреску
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Малеле Сефас
|2
|0
|Колингер Денис
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
14
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
60%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
8
19
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
2
25%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
38%
7
37%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
4
21%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
6
40%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0
Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|11
|7
|10
|31 - 31
|40
|2.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|0:0
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Германнштадт
|14
|6
|5
|3
|17 - 13
|23
|6.
|Сепси
|14
|5
|4
|5
|21 - 12
|19
|7.
|Ботошани
|14
|4
|6
|4
|12 - 18
|18
|8.
|Волунтари
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|9.
|ФКСБ
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Петролул Плоешти
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|11.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|12.
|УТА Арад
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|13.
|Университатя
|0:0
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|14.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|15.
|Миовени
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|3
|3
|20 - 15
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|УТА Арад
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Университатя
|0:0
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|11.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|2.
|Университатя Крайова
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|4.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|Ботошани
|8
|2
|3
|3
|5 - 12
|9
|8.
|ЧФР Клуж
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Университатя
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|12.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|15
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|8 (2)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6