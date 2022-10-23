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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Radu Petrescu
Университатя
0:0
Первый тайм: 18'
ЧФР Клуж
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя
Ничья
ЧФР Клуж
5.20
3.05
2.10
Все Коэффициенты
12
Илиев
Пламен
2
Влэдою
Штефан
17
Пициан
Андрей
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
98
Симон
Габриэл
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
30
Хоршия
Овидиу
93
Тьям
Мамаду
80
Фюлёп
Лоран
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
33
Колингер
Денис
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
11
Петрила
Клаудиу
15
Йебоа
Эммануэль
9
Малеле
Сефас
Университатя
ЧФР Клуж

История личных встреч

Университатя
ЧФР Клуж

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:0
К
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ДА
3:1
ДА
1:1
ДА
1:1
К
3:3
ДА
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.27
Филип Иоан 1 0.07
Бричаг Марьюс 1 0.07
Эли Лопес 1 0.07
Фюлёп Лоран 1 0.07
Пирес Ромарио 0 0
Влэдою Штефан 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухар Карло 3 0.23
Дяк Чиприан 2 (1) 0.15
Йебоа Эммануэль 2 0.15
Матиас Иури 2 0.15
Дебелюх Габриэл 2 0.15
Хобан Овидиу 1 0.08
Боатенг Бисмарк 1 0.08
Петрила Клаудиу 1 0.08
Малеле Сефас 1 (1) 0.08
Камора Мауру 1 0.08
Маня Кристьян 1 0.08
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.08
Бетанкор Хефте 1 0.08
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Кипчу Александру 5 0
Хоршия Овидиу 2 1
Бричаг Марьюс 3 0
Denis Ispas 3 0
Илие Флорин 1 1
Пырвулеску Пауль 2 0
Филип Иоан 2 0
Эли Лопес 2 0
Пициан Андрей 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Andrei Gorcea 2 0
Пурече Флориан 1 0
Бэлан Адриан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Симон Габриэл 1 0
Бик Овидиу 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Eugen Neagoe 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 3 1
Камора Мауру 3 0
Дан Петреску 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Малеле Сефас 2 0
Колингер Денис 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Хобан Овидиу 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бручич Карло 1 0
Браун Кристофер 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Бурка Андрей 1 0
Петрила Клаудиу 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
60%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

8
19
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
2
25%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
38%
7
37%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
4
21%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
6
40%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0
Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 11 7 10 31 - 31 40
2. Вииторул Констанца 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 0:0 13 8 2 3 20 - 11 26
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. Сепси 14 5 4 5 21 - 12 19
7. Ботошани 14 4 6 4 12 - 18 18
8. Волунтари 15 4 5 6 12 - 16 17
9. ФКСБ 12 4 5 3 18 - 18 17
10. Петролул Плоешти 14 5 2 7 12 - 17 17
11. Арджеш 14 5 2 7 12 - 18 17
12. УТА Арад 15 4 4 7 14 - 20 16
13. Университатя 0:0 15 3 6 6 9 - 14 15
14. Киндия Тырговиште 14 4 3 7 17 - 19 15
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 9 3 3 20 - 15 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 0:0 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 8 3 2 3 7 - 6 11
9. УТА Арад 7 3 2 2 10 - 8 11
10. Университатя 0:0 7 2 3 2 4 - 4 9
11. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Петролул Плоешти 7 2 2 3 5 - 8 8
13. Сепси 6 2 1 3 12 - 4 7
14. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 7 4 2 1 14 - 8 14
2. Университатя Крайова 14 3 4 7 12 - 18 13
3. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
4. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
6. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
7. Ботошани 8 2 3 3 5 - 12 9
8. ЧФР Клуж 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
11. Университатя 0:0 8 1 3 4 5 - 10 6
12. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
13. ФКСБ 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 15
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 8 (2)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Университатя Пирес Ромарио 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    18'
    Emmanuel Yeboah возвращается на поле.
  • 18'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Emmanuel Yeboah получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    16'
    Denis Ispas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    16'
    Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Denis Ispas выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.
  • 16'
    Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 16'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 15'
    Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Университатя: 49%, ЧФР Клуж: 51%.
  • 14'
    Филип Иоан из команды Университатя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя
    Ничья
    ЧФР Клуж
    5.20
    3.05
    2.10
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    Где смотреть матч Университатя 0:0 ЧФР Клуж онлайн

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