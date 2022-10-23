Тур: 15. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Radu Petrescu
1:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаИлие Флорин
0:1
25' ПенальтиДяк Чиприан
54' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
58' Желтая карточкаСимон Габриэл
58' Желтая карточкаВлэдою Штефан
0:2
61' ПенальтиМалеле Сефас
70' Желтая карточкаЙебоа Эммануэль
83' Желтая карточкаПетрила Клаудиу
90' Желтая карточкаКолингер Денис
1:2
90' ПенальтиПирес Ромарио
90' Желтая карточкаХобан Овидиу
90'+7
Ход матча
23'
25'
0:1
54'
58'
58'
61'
0:2
70'
83'
90'
90'
1:2
90'
Владение мячом
12
Илиев
Пламен
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
93
Тьям
Мамаду
80
Фюлёп
Лоран
44
Матиас
Иури
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
- Основной состав
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
93 Тьям МамадуПолузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Matei Moraru
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя
ЧФР Клуж
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.27
|Филип Иоан
|1
|0.07
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.07
|Бричаг Марьюс
|1
|0.07
|Эли Лопес
|1
|0.07
|Фюлёп Лоран
|1
|0.07
|Влэдою Штефан
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|3 (2)
|0.23
|Мухар Карло
|3
|0.23
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.15
|Малеле Сефас
|2 (2)
|0.15
|Матиас Иури
|2
|0.15
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.15
|Хобан Овидиу
|1
|0.08
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.08
|Петрила Клаудиу
|1
|0.08
|Камора Мауру
|1
|0.08
|Маня Кристьян
|1
|0.08
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.08
|Бетанкор Хефте
|1
|0.08
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Кипчу Александру
|5
|0
|Илие Флорин
|2
|1
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Denis Ispas
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Пициан Андрей
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Бэлан Адриан
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|4
|1
|Камора Мауру
|3
|0
|Колингер Денис
|3
|0
|Дан Петреску
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Малеле Сефас
|2
|0
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Петрила Клаудиу
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бручич Карло
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
14
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
60%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
2
22%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
33%
7
33%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
4
19%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
6
35%
3
23%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
2
12%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0
Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Интер Эскальдес - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|11
|7
|10
|31 - 31
|40
|2.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|1
|3
|22 - 12
|28
|5.
|Германнштадт
|14
|6
|5
|3
|17 - 13
|23
|6.
|Сепси
|14
|5
|4
|5
|21 - 12
|19
|7.
|Ботошани
|14
|4
|6
|4
|12 - 18
|18
|8.
|Волунтари
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|9.
|ФКСБ
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|10.
|Петролул Плоешти
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|11.
|Арджеш
|14
|5
|2
|7
|12 - 18
|17
|12.
|УТА Арад
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|14.
|Университатя
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|15.
|Миовени
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|3
|3
|20 - 15
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|УТА Арад
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|Петролул Плоешти
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Университатя
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|2.
|Университатя Крайова
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|4.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Ботошани
|8
|2
|3
|3
|5 - 12
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|12.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|15
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|8 (2)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6