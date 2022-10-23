Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Камора Мауру получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Камора Мауру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Игрок из команды Университатя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Пирес Ромарио выиграл воздушное противоборство у Daniel Birligea.

89' Пициан Андрей из команды Университатя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Удар от ворот произведет Университатя

84' Хайта Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Петрила Клаудиу получил желтую карточку от судьи

82' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Пициан Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матиас Иури выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Daniel Birligea наказан за толчок Бик Овидиу

81' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Роджер VII навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Петрила Клаудиу . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Мухар Карло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Daniel Birligea выиграл воздушное противоборство у Бик Овидиу

80' Denis Ispas пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

79' Хайта Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Матч возобновлен

79' Emmanuel Yeboah получил травму и заменен. Роджер VII выходит на поле.

79' Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

77' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Martin Remacle пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

74' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Матч возобновлен

73' Матч приостановлен из-за петард на поле

73' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Матч возобновлен

71' Фюлёп Лоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Emmanuel Yeboah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Emmanuel Yeboah получил желтую карточку от судьи

69' Тактическая замена. Малеле Сефас уходит с поля и его заменяет Daniel Birligea

69' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Пирес Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Пирес Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Камора Мауру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Университатя

64' Малеле Сефас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Малеле Сефас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Малеле Сефас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Тактическая замена. Ovidiu Horsia уходит с поля и его заменяет Хайта Флориан

61' Г О О О О О Л - Малеле Сефас из команды ЧФР Клуж забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Пламен Илиев прыгнул вправо!

61' Матч возобновлен

59' Колингер Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Emmanuel Yeboah выиграл воздушное противоборство у Филип Иоан

58' Влэдою Штефан получил желтую карточку от судьи

58' Симон Габриэл получил желтую карточку от судьи

58' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Университатя

56' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Симон Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матиас Иури выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Глупую желтую получил Боатенг Бисмарк за то, что отбил ногой мяч после свистка

54' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Пициан Андрей выиграл воздушное противоборство у Emmanuel Yeboah.

51' Симон Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матиас Иури выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Илие Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

48' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Denis Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Симон Габриэл пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

46' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля