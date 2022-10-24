Tony Njike выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

[player1] выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Петролул Плоешти имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Латовлевич Ясмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Латовлевич Ясмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Octavian Valceanu делает важнейший сейв!

43' Меца Давид пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

43' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

43' Матч возобновлен

41' Tony Njike получил желтую карточку от судьи

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Безумный фол. Tony Njike грубо играет против соперника. Пострадал Сэто Такаюки

40' Борца Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Арджеш

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Альсё Бриан получил желтую карточку от судьи

32' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Калкан Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Исфан Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Tony Njike нанес удар, но тот был заблокирован.

29' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Арджеш

28' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

28' Мариус Марсел Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Арджеш

26' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Латовлевич Ясмин получил желтую карточку от судьи

24' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

23' Меца Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

22' Латовлевич Ясмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

22' Исфан Александру бьет со штрафного в створ, но Octavian Valceanu держит все под контролем

19' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Felix Mathaus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Мариус Марсел Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Арджеш

16' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

16' Иробисо Кристиан Окечукву оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Команда Петролул Плоешти забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Грозав Георге-Теодор забивает с левой ноги!

10' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Иробисо Кристиан Окечукву нанес удар головой, но Catalin Straton спокойно отбил мяч.

8' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе

5' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Борца Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Арджеш

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.