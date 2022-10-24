Тур: 15. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Колтеску Себастьян
1:0
Второй тайм: 79'
0'
1:0
13' ГолГрозав Георге-Теодор
25' Желтая карточкаЛатовлевич Ясмин
34' Желтая карточкаАльсё Бриан
41' Желтая карточкаНжик Тони
50' Желтая карточкаГарита Пол
56' Вторая желтая карточкаАльсё Бриан
Ход матча
25'
34'
41'
50'
56'
Владение мячом
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Полузащитник
-
27 Дониса ЖулиоПолузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
Петролул Плоешти
Арджеш
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.27
|Грозав Георге-Теодор
|4
|0.27
|Тамаш Габриэль
|2
|0.13
|Думитриу Лучан
|2
|0.13
|Жаир
|1
|0.07
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|4
|0.27
|Исфан Александру
|3
|0.2
|Бертран Дориан
|2
|0.13
|Калкан Андреас
|2
|0.13
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Нжик Тони
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарита Пол
|4
|1
|Альсё Бриан
|4
|1
|Нжик Тони
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|2
|0
|Меца Давид
|2
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Калкан Андреас
|2
|0
|Сербан Ионут II
|2
|0
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Яколиш Антонио
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Стратон Кэтэлин
|1
|0
|Крету Джани
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
50%
4
31%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
25%
1
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
5
63%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
5
63%
1
17%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
2
15%
2
18%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
6
55%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
16
19
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
9
56%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0
Арджеш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арджеш - Волунтари 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1
Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Арджеш - Германнштадт 0:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Миовени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 0:2 Рапид Бухарест - Арджеш 2:1 Арджеш - Университатя 3:1 Сепси - Арджеш 4:0 Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|11
|7
|10
|31 - 31
|40
|2.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|1
|3
|22 - 12
|28
|5.
|Германнштадт
|14
|6
|5
|3
|17 - 13
|23
|6.
|Петролул Плоешти
|1:0
|15
|6
|2
|7
|13 - 17
|20
|7.
|Сепси
|14
|5
|4
|5
|21 - 12
|19
|8.
|Ботошани
|14
|4
|6
|4
|12 - 18
|18
|9.
|Волунтари
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|10.
|ФКСБ
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|11.
|Арджеш
|0:1
|15
|5
|2
|8
|12 - 19
|17
|12.
|УТА Арад
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|14.
|Университатя
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|15.
|Миовени
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|3
|3
|20 - 15
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|0:1
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|УТА Арад
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Петролул Плоешти
|1:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|11.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|Университатя
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|13.
|Сепси
|6
|2
|1
|3
|12 - 4
|7
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|2.
|Университатя Крайова
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|4.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Петролул Плоешти
|1:0
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Ботошани
|8
|2
|3
|3
|5 - 12
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|12.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|13.
|ФКСБ
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Арджеш
|0:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|15
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|8 (2)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6