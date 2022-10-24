Тур: 15. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: Бирсан Марсель
0'
6' Желтая карточкаПаун Николае
26' Желтая карточкаДава Джойским
0:0
27' Не забитый пенальтиТудорие Александру
Ход матча
6'
26'
27'
Владение мячом
13
Матей
Космин
97
Варга
Роланд
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
22 Раду БобокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сепси
ФКСБ
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|5 (2)
|0.33
|Тудорие Александру
|3
|0.2
|Георге Ион
|2 (1)
|0.13
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.13
|Чоботарю Денис
|2
|0.13
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.13
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.07
|Ахабар Анасс
|1
|0.07
|Матей Космин
|1 (1)
|0.07
|Домашкан Виталий
|1
|0.07
|Шафранко Павол
|1
|0.07
|Паун Николае
|1
|0.07
|Аганович Аднан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|3
|0.23
|Дава Джойским
|2
|0.15
|Тамм Йоонас
|2
|0.15
|Микулеску Давид
|2
|0.15
|Эджума Малком
|1
|0.08
|Коман Флоринел
|1
|0.08
|Олару Дариус
|1
|0.08
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.08
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Омрани Билель
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|5
|1
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Рондон Марио
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Матей Космин
|2
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|5
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Оайдэ Рэзван
|3
|0
|Крецу Валентин
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
4
33%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
5
38%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
4
31%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
21
19
5 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
3
14%
6
32%
46-60
6
29%
3
16%
61-75
7
33%
5
26%
76-90
Пропущено
12
17
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
6
35%
16-30
6
50%
4
24%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0
ФКСБ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Прогресул Спартак - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0
Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|28
|11
|7
|10
|31 - 31
|40
|2.
|Вииторул Констанца
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Рапид Бухарест
|15
|9
|2
|4
|17 - 10
|29
|4.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|1
|3
|22 - 12
|28
|5.
|Германнштадт
|14
|6
|5
|3
|17 - 13
|23
|6.
|Сепси
|0:0
|15
|5
|5
|5
|21 - 12
|20
|7.
|Петролул Плоешти
|15
|6
|2
|7
|14 - 17
|20
|8.
|ФКСБ
|0:0
|13
|4
|6
|3
|18 - 18
|18
|9.
|Ботошани
|14
|4
|6
|4
|12 - 18
|18
|10.
|Волунтари
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|11.
|Арджеш
|15
|5
|2
|8
|12 - 20
|17
|12.
|УТА Арад
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|13.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|3
|7
|17 - 19
|15
|14.
|Университатя
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|15.
|Миовени
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|3
|3
|20 - 15
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|ФКСБ
|0:0
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|УТА Арад
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|10.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|Ботошани
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|12.
|Сепси
|0:0
|7
|2
|2
|3
|12 - 4
|8
|13.
|Университатя
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Миовени
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|2.
|Университатя Крайова
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|4.
|Сепси
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Петролул Плоешти
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|8.
|Ботошани
|8
|2
|3
|3
|5 - 12
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|10.
|Волунтари
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|12.
|ФКСБ
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|Арджеш
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|15
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|8 (2)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5
|Миовени
|Vlad Pop
|1 5