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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Сепси
0:0
Первый тайм: 39'
ФКСБ
0'
6' Желтая карточка
Паун Николае
26' Желтая карточка
Дава Джойским
0:0
27' Не забитый пенальти
Тудорие Александру

Ход матча

6'
Паун Николае
 
26'
 
Дава Джойским
27'
Тудорие Александру
0:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
ФКСБ
3.25
3.50
3.27
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
77
Аганович
Аднан
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
97
Варга
Роланд
9
Тудорие
Александру
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
28
Пантя
Александру
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
18
Эджума
Малком
98
Кордя
Андрей
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Сепси
ФКСБ

История личных встреч

Сепси
ФКСБ

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 5 (2) 0.33
Тудорие Александру 3 0.2
Георге Ион 2 (1) 0.13
Головфка Кэтэлин 2 0.13
Чоботарю Денис 2 0.13
Митря Богдан 2 (1) 0.13
Штефэнеску Мариус 1 0.07
Ахабар Анасс 1 0.07
Матей Космин 1 (1) 0.07
Домашкан Виталий 1 0.07
Шафранко Павол 1 0.07
Паун Николае 1 0.07
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 3 0.23
Дава Джойским 2 0.15
Тамм Йоонас 2 0.15
Микулеску Давид 2 0.15
Эджума Малком 1 0.08
Коман Флоринел 1 0.08
Олару Дариус 1 0.08
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.08
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Омрани Билель 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 5 1
Ниняй Бранислав 4 0
Аганович Аднан 3 0
Рондон Марио 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Матей Космин 2 0
Бэлаша Михай 2 0
Митря Богдан 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Димитров Радослав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 5 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Коман Флоринел 3 0
Оайдэ Рэзван 3 0
Крецу Валентин 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Тамм Йоонас 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Олару Дариус 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Пантя Александру 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
4
33%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
5
38%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
4
31%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

21
19
5 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
3
14%
6
32%
46-60
6
29%
3
16%
61-75
7
33%
5
26%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
6
35%
16-30
6
50%
4
24%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0
ФКСБ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Прогресул Спартак - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0
Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 11 7 10 31 - 31 40
2. Вииторул Констанца 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 13 9 1 3 22 - 12 28
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. Сепси 0:0 15 5 5 5 21 - 12 20
7. Петролул Плоешти 15 6 2 7 14 - 17 20
8. ФКСБ 0:0 13 4 6 3 18 - 18 18
9. Ботошани 14 4 6 4 12 - 18 18
10. Волунтари 15 4 5 6 12 - 16 17
11. Арджеш 15 5 2 8 12 - 20 17
12. УТА Арад 15 4 4 7 14 - 20 16
13. Киндия Тырговиште 14 4 3 7 17 - 19 15
14. Университатя 15 3 5 7 10 - 16 14
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 9 3 3 20 - 15 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 0:0 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 8 3 2 3 7 - 6 11
9. УТА Арад 7 3 2 2 10 - 8 11
10. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Сепси 0:0 7 2 2 3 12 - 4 8
13. Университатя 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 7 4 2 1 14 - 8 14
2. Университатя Крайова 14 3 4 7 12 - 18 13
3. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
4. Сепси 0:0 8 3 3 2 9 - 8 12
5. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
8. Ботошани 8 2 3 3 5 - 12 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
11. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
12. ФКСБ 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
13. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
14. Арджеш 7 1 1 5 4 - 14 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 15
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 8 (2)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 39'
    Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 38'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 38'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    37'
    Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 36'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 36'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 36'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Сепси: 45%, ФКСБ: 55%.
  • 35'
    Матей Космин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 35'
    Компаньо Андреа нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
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    • 34'
      Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
    • 34'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Marius Stefanescu наказан за толчок Олару Дариус
    • 33'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 32'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 32'
      Компаньо Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Эджума Малком из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Думитреску Андрес
    • 31'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Сепси: 46%, ФКСБ: 54%.
    • Офсайд
      30'
      Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде
    • 30'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 29'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Сепси контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Компаньо Андреа
    • 28'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Описание гола
      27'
      СПАСЕНО - Тудорие Александру пробил пенальти, но Stefan Tarnovanu отбивает!
    • Желтая карточка
      26'
      Дава Джойским получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      26'
      ПЕНАЛЬТИ! - Дава Джойским дергает за футболку соперника (это был Тудорие Александру) и рефери назначает пенальти!
    • 26'
      После проверки VAR судья изменил решение - Сепси пробьет пенальти!
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 44%, ФКСБ: 56%.
    • 23'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 22'
      Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Тамм Йоонас из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 22'
      Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Ниняй Бранислав
    • 20'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 37%, ФКСБ: 63%.
    • Офсайд
      19'
      Тудорие Александру из команды Сепси в офсайде
    • 19'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 19'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 18'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Варга Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 16'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 42%, ФКСБ: 58%.
    • 14'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 14'
      Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 12'
      Сепси контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      12'
      Кордя Андрей наказан за толчок Думитреску Андрес
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Кордя Андрей. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Варга Роланд
    • 10'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 34%, ФКСБ: 66%.
    • 10'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Матей Космин наказан за толчок Коман Флоринел
    • 9'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 8'
      Варга Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 8'
      Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      6'
      Паун Николае получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      6'
      Безумный фол. Паун Николае грубо играет против соперника. Пострадал Олару Дариус
    • 6'
      Тамм Йоонас из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Сепси начинает контратаку
    • 6'
      Матей Космин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      6'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, ФКСБ: 53%.
    • 4'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Компаньо Андреа
    • 4'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Компаньо Андреа
    • 3'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Чоботарю Денис из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Компаньо Андреа
    • 2'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 1'
      Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    ФКСБ
    3.25
    3.50
    3.27
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