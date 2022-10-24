Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Рефери не любит споров - именно за это Nicolae Dica сейчас получил желтую

90' Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку

90' Паун Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Удар от ворот произведет ФКСБ

89' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Чоботарю Денис получил желтую карточку от судьи

85' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Сепси

82' Олару Дариус из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

82' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет ФКСБ

81' Паун Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Георге Ион из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Оайдэ Рэзван получил желтую карточку от судьи

79' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет ФКСБ

78' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

77' Георге Ион из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Ох, нехорошо это выглядит. Димитров Радослав получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Хорошую попытку сделал Микулеску Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Оооо... вот это был удар! Рондон Марио должен был забить с этой позиции.

70' Хорошую попытку сделал Рондон Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Хорошую попытку сделал Кордя Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Ниняй Бранислав получил желтую карточку от судьи

63' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Marius Stefanescu выиграл воздушное противоборство у Adrian Sut.

62' Удар от ворот произведет Сепси

62' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет ФКСБ

59' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Омрани Билель пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

56' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет ФКСБ

55' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' УДАЛЕНИЕ! - Cristiano Bergodi удален за устное оскорбление в адрес судьи

52' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

51' Г О О О О О Л - Компаньо Андреа из команды ФКСБ забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Roland Niczuly прыгнул вправо!

49' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.