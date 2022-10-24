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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Сепси
0:1
Конец матча
ФКСБ
0'
6' Желтая карточка
Паун Николае
26' Желтая карточка
Дава Джойским
0:0
27' Не забитый пенальти
Тудорие Александру
0:1
51' Пенальти
Компаньо Андреа
53' Красная карточка
Cristiano Bergodi
64' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
79' Желтая карточка
Оайдэ Рэзван
86' Желтая карточка
Чоботарю Денис
90' Желтая карточка
Крецу Валентин
90' Желтая карточка
Николае Дикэ
90'+8
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
77
Аганович
Аднан
6
Паун
Николае
13
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
97
Варга
Роланд
9
Тудорие
Александру
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
28
Пантя
Александру
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
18
Эджума
Малком
98
Кордя
Андрей
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Сепси
ФКСБ

История личных встреч

Сепси
ФКСБ

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 5 (2) 0.33
Тудорие Александру 3 0.2
Георге Ион 2 (1) 0.13
Головфка Кэтэлин 2 0.13
Чоботарю Денис 2 0.13
Митря Богдан 2 (1) 0.13
Штефэнеску Мариус 1 0.07
Ахабар Анасс 1 0.07
Матей Космин 1 (1) 0.07
Домашкан Виталий 1 0.07
Шафранко Павол 1 0.07
Паун Николае 1 0.07
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 3 0.23
Дава Джойским 2 0.15
Тамм Йоонас 2 0.15
Микулеску Давид 2 0.15
Эджума Малком 1 0.08
Коман Флоринел 1 0.08
Олару Дариус 1 0.08
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.08
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Омрани Билель 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 5 1
Ниняй Бранислав 5 0
Аганович Аднан 3 0
Рондон Марио 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Cristiano Bergodi 1 1
Матей Космин 2 0
Бэлаша Михай 2 0
Митря Богдан 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Димитров Радослав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 5 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Крецу Валентин 3 0
Коман Флоринел 3 0
Попеску Октавиан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Николае Дикэ 1 0
Тамм Йоонас 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Олару Дариус 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Шербан Сорин 1 0
Пантя Александру 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
5
38%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
4
31%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

21
20
5 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
3
14%
7
35%
46-60
6
29%
3
15%
61-75
7
33%
5
25%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
6
35%
16-30
6
46%
4
24%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0
ФКСБ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Прогресул Спартак - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0
Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Думбрэвица - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 28 11 7 10 31 - 31 40
2. Вииторул Констанца 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Рапид Бухарест 15 9 2 4 17 - 10 29
4. ЧФР Клуж 13 9 1 3 22 - 12 28
5. Германнштадт 14 6 5 3 17 - 13 23
6. ФКСБ 13 5 5 3 19 - 18 20
7. Петролул Плоешти 15 6 2 7 14 - 17 20
8. Сепси 15 5 4 6 21 - 13 19
9. Ботошани 14 4 6 4 12 - 18 18
10. Волунтари 15 4 5 6 12 - 16 17
11. Арджеш 15 5 2 8 12 - 20 17
12. УТА Арад 15 4 4 7 14 - 20 16
13. Киндия Тырговиште 14 4 3 7 17 - 19 15
14. Университатя 15 3 5 7 10 - 16 14
15. Миовени 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 9 3 3 20 - 15 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
4. Рапид Бухарест 7 5 2 0 10 - 4 17
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. ФКСБ 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 8 3 2 3 7 - 6 11
9. УТА Арад 7 3 2 2 10 - 8 11
10. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Ботошани 6 2 3 1 7 - 6 9
12. Университатя 7 2 2 3 5 - 6 8
13. Сепси 7 2 1 4 12 - 5 7
14. Киндия Тырговиште 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Миовени 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 7 4 2 1 14 - 8 14
2. Университатя Крайова 14 3 4 7 12 - 18 13
3. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
4. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
5. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Германнштадт 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Петролул Плоешти 7 3 0 4 7 - 9 9
8. Ботошани 8 2 3 3 5 - 12 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
10. ФКСБ 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Волунтари 7 1 3 3 5 - 10 6
12. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
13. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
14. Арджеш 7 1 1 5 4 - 14 4
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 17
Германнштадт Паращив Даниэль 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 8 (2)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Миовени Vlad Pop 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Сепси: 50%, ФКСБ: 50%.
  • 97'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 97'
    Контроль мяча: Сепси: 50%, ФКСБ: 50%.
  • 97'
    Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Георге Ион нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Пантя Александру из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 95'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Рондон Марио выиграл воздушное противоборство у Микулеску Давид.
  • 95'
    Контроль мяча: Сепси: 50%, ФКСБ: 50%.
  • 94'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • 94'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Тактическая замена. Омрани Билель уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter
    • Желтая карточка
      92'
      Рефери не любит споров - именно за это Nicolae Dica сейчас получил желтую
    • Желтая карточка
      91'
      Рефери не любит споров - именно за это Крецу Валентин сейчас получил желтую
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 90'
      Георге Ион нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      90'
      Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Сепси: 50%, ФКСБ: 50%.
    • 49'
      Ниняй Бранислав из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 49'
      Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Ниняй Бранислав выиграл воздушное противоборство у Компаньо Андреа.
    • 48'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 47'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Олару Дариус из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 46'
      Эджума Малком создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      ФКСБ начинает контратаку
    • Угловой
      46'
      Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Варга Роланд из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Сепси: 50%, ФКСБ: 50%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Аганович Аднан
    • 44'
      Эджума Малком из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 42'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Думитреску Андрес из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Паун Николае выиграл воздушное противоборство у Компаньо Андреа.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
    • 41'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 40'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 40'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Сепси: 49%, ФКСБ: 51%.
    • 39'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 38'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Угловой
      37'
      Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 36'
      Крецу Валентин из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 36'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Сепси: 45%, ФКСБ: 55%.
    • 35'
      Матей Космин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Компаньо Андреа нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
    • 34'
      Крецу Валентин из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
    • 34'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Marius Stefanescu наказан за толчок Олару Дариус
    • 33'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 32'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 32'
      Компаньо Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Эджума Малком из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Думитреску Андрес
    • 31'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Сепси: 46%, ФКСБ: 54%.
    • Офсайд
      30'
      Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде
    • 30'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 29'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Сепси контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Компаньо Андреа
    • 28'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Описание гола
      27'
      СПАСЕНО - Тудорие Александру пробил пенальти, но Stefan Tarnovanu отбивает!
    • Желтая карточка
      26'
      Дава Джойским получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      26'
      ПЕНАЛЬТИ! - Дава Джойским дергает за футболку соперника (это был Тудорие Александру) и рефери назначает пенальти!
    • 26'
      После проверки VAR судья изменил решение - Сепси пробьет пенальти!
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 44%, ФКСБ: 56%.
    • 23'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 22'
      Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Тамм Йоонас из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 22'
      Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Ниняй Бранислав
    • 20'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 37%, ФКСБ: 63%.
    • Офсайд
      19'
      Тудорие Александру из команды Сепси в офсайде
    • 19'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 19'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 18'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Варга Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 16'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 42%, ФКСБ: 58%.
    • 14'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 14'
      Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 12'
      Сепси контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      12'
      Кордя Андрей наказан за толчок Думитреску Андрес
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Кордя Андрей. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Варга Роланд
    • 10'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 34%, ФКСБ: 66%.
    • 10'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      9'
      Матей Космин наказан за толчок Коман Флоринел
    • 9'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 8'
      Варга Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 8'
      Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      6'
      Паун Николае получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      6'
      Безумный фол. Паун Николае грубо играет против соперника. Пострадал Олару Дариус
    • 6'
      Тамм Йоонас из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Сепси начинает контратаку
    • 6'
      Матей Космин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      6'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, ФКСБ: 53%.
    • 4'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Компаньо Андреа
    • 4'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Компаньо Андреа
    • 3'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Чоботарю Денис из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Компаньо Андреа
    • 2'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 1'
      Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 0:1 ФКСБ онлайн

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