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Жеребьёвка чемпионата Европы 2024
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0 побед 20 ничьих 0 поражений
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  • Первый тайм
  • Группа А
    Испания
    Шотландия
    Норвегия
    Грузия

    Группа В
    Голландия
    Франция
    Ирландия
    Греция

    Группа С
    Италия
    Англия
    Украина
    Северная Македония

    Группа D
    Хорватия
    Уэльс
    Армения
    Турция

    Группа Е
    Польша
    Чехия
    Албания
    Фарерские острова

    Группа F
    Бельгия
    Австрия
    Швеция
    Азербайджан

    Группа G
    Венгрия
    Сербия
    Черногория
    Болгария

    Группа H
    Дания
    Финляндия
    Словения
    Казахстан


    Группа I
    Швейцария
    Израиль
    Румыния
    Косово


    Группа J
    Португалия
    Босния и Герцеговина
    Исландия
    Люксембург
  • 43'
    Предпоследняя пятая корзина берёт старт. 
  • 41'
    В группе А сыграет Грузия, в группу В отправляется Греция, в групуп С Северная Македония, в группу D Турция, Фарерские острова в E, Азербайджан в F, Болгария в G, Люксембургу в J, Казахстан в H, а Косово в I. 
  • 39'
    Четвёртая корзина на очереди. 
  • 38'
    Норвегия будет сражаться в группе А, Ирландия в В, Украина в С, Армения в D, Албания в Е, Швеция в F, Черногория в G, Словения в H, Румыния в I, и Исландия в J. 
  • 36'
    Переходим к третьей корзине. 
  • 34'
    Уэльс будет выступать в группе D, Чехия в Е, Австрия в F, Сербия в G, Финляндия в H, Израиль в I, а Босния и Герцеговина в J. 
  • 32'
    Ещё одна интересная дуэль будет, только в группе С - к Италии отправляется Англия. 
  • 32'
    Шотландия в группу А, а Франция в группу В - к Голландии. Это очень интересно. 
  • 31'
    Переходим ко втором корзине. 
  • 28'
    Польша будет играть в группе Е, Бельгия в F, Венгрия в G, Дания в H, Швейцария в I, а Португалия в J. 
  • 27'
    Итак, поехали! Первой свою группу узнаёт Испания - группа А. Голландия в группу В, Италия в группу С, Хорватия в D. 
  • 25'
    Заключительный видеоролик нам представили. В нём рассказали о процедуре жеребьёвки и затронули ограничения. С ними можно ознакомиться чуть ниже. 
  • 22'
    Джорджио поприветствовал всех присутствующих, после чего решил коротко пробежаться по предстающему турниру, напомнив о месте проведения и о деталях жеребьёвки. 
  • 21'
    Процедура уже очень близка, так как на сцену приглашается главный её творитель - Джорджио Маркетти. 
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    • 20'
      А пройдут матчи в - Дортмунде, Мюнхене, Франкфурте, Штуттгарте, Кёльне, Лейпциге, Дюссельдорфе, Берлине, Гамбурге и Гельзенкирхене. 
    • 18'
      После общения с легендарными немецкими футболистами запускается ещё один ролик. В нём краткий обзор каждого из десяти городов, в которых пройдут матч чемпионата Европы-2024. 
    • 15'
      Евро-2024 пройдёт в Германии, поэтому ведущие предлагают нарезки с предыдущих чемпионатов Европы с участием немецкой сборной, после чего на сцену приглашаются Юрген Клинсман и Карл-Хайнц Ридле. 
    • 11'
      Джанлука Дзамбротта и Деметрио Альбертини выносят кубок чемпионата Европы на сцену!
    • 7'
      Запускают видеоролик с эмоциональными моментами из предыдущего чемпионата Европы, победителем которого стала сборная Италии. 
    • 6'
      Отличная песня, прекрасное исполнение. А теперь ведущие рассказывают общие правила жеребьёвки, напоминая, что в ней примут участие 53 европейские национальные команды. 
    • 3'
      Для разогрева прозвучит композиция Looking for Love, которую исполнит Лена Майер-Ландрут. В 2010 году она представляла Германию на Евровидении, и выиграла его. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Церемония начинается! 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию жеребьёвки отбора Евро-2024, которую проведу я - Кирилл Дудник. 

    • Когда пройдёт жеребьёвка

      Церемония жеребьёвки пройдёт во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 9 октября. Мероприятие начнётся в 13:00 по московскому времени. Следить за процедурой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult. Там пройдёт трансляция в текстовом формате. Не пропустите!

      Кто участвует в жеребьёвке

      В жеребьёвке примут участие 53 из 55 европейских национальных команд. Сборная России не будет представлена из-за санкций УЕФА в отношении РФС, а сборная Германии на правах хозяина Евро-2024 сразу получила билет в финальную часть турнира.

      53 сборные были посеяны по корзинам. За основу был взят рейтинг команд по итогам завершившейся групповой стадии Лиги наций. Победители групп в дивизионе А собраны в отдельную корзину. Дело в том, что летом они сыграют в финале четырёх Лиги наций, поэтому в отборе на Евро-2024 они попадут в группы из пяти команд для высвобождения двух игровых дней.

      Состав корзин для жеребьёвки отбора на Евро-2024 приведём ниже.

      Корзина ЛН Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3
      Голландия Дания Франция Украина
      Хорватия Португалия Австрия Исландия
      Испания Бельгия Чехия Норвегия
      Италия Венгрия Англия Словения
      Швейцария Уэльс Ирландия
      Польша Израиль  Албания
      Босния и Герцеговина Черногория
      Сербия Румыния
      Шотландия Швеция
      Финляндия Армения
      Корзина 4 Корзина 5 Корзина 6
      Грузия Словакия Андорра
      Греция Северная Ирландия Сан-Марино
      Турция Кипр Лихтенштейн
      Казахстан Беларусь
      Люксембург Литва
      Азербайджан Гибралтар
      Косово Эстония
      Болгария Латвия
      Фареры Молдова
      Северная Македония Мальта

      Как пройдёт процедура

      Сборные из корзины Лиги наций распределят по группам от А до D, в этих группах будет по пять команд, сборные из корзины 1 - по группам от Е до H. Дальше участники церемонии будут переходить от одной корзины к другой, двигаясь сверху вниз. Сборная, шарик с названием которой достали, попадает в ближайшую группу по алфавиту, если это не противоречит ряду ограничений, о которых мы поговорим ниже.

      Как вы заметили, в шестой корзине находятся только три сборные. Они займут места в группах H, I и J. В этих группах будет по шесть участников, а в остальных – по пять.

      Какие будут ограничения

      При процедуре жеребьёвки будут учитываться некоторые ограничения. Так, например, некоторые команды разведут по разным группам по политическим причинам. Пары, которые разводятся, выглядят так:

      Армения и Азербайджан;

      Беларусь и Украина;

      Гибралтар и Испания;

      Косово и Босния и Герцеговина;

      Косово и Сербия.

      Также стоит отметить список сборных, в чьих странах могут возникнуть потенциально суровые зимние условия. По итогам жеребьёвки в одной группе не может оказаться более двух таких сборных. Список выглядит так:

      Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия, Эстония.

      Кроме того, пресс-служба УЕФА говорит о некоторых странах, которые расположены далеко от остальных участников отбора. Только одна сборная из такой страны может оказаться в конкретной группе. Список стран не называется, но можно догадаться, что здесь есть, например, Казахстан.

      Когда пройдут матчи

      Матчи отборочного цикла пройдут в 2023 году – с марта по ноябрь. Стыковые игры за дополнительные путёвки в финальную часть Евро-2024 запланированы на март 2024 года.

      Напрямую в финальную часть Евро-2024 проходят команды, которые займут в отборочных группах первые и вторые места. Последние три путёвки на континентальный футбольный форум разыграются в «стыках».

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