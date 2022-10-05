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Жеребьёвка чемпионата Европы 2024
 
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Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0 Вручение награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги наций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка чемпионата Европы 2024 - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2022, осталось 2 дня 3 часа 55 минут.



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