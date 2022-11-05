Тур: 36.
0'
5' Желтая карточкаMoraes
35' Желтая карточкаПерес Фелипе
37' Желтая карточкаДиего Рибас
42' Желтая карточкаИрмер Жан
Ход матча
5'
35'
37'
42'
23
Tadeu
I
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
66
Hugo
Farias
20
Диего
Рибас
5
Auremir
10
Маркиньос
II
11
Раул
Педро
31
Cesar
Ribela
96
Энрике
Пауло
34
Vitor
Mendes
20
Moraes
16
Jadson
III
19
Перес
Фелипе
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
25 Lucas HalterЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
-
20 Диего РибасЗащитник
- Защитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
2 МагиньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Pedro Bahia
-
99 Luan Dias
-
-
-
14 Danilo IV
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
-
20 MoraesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
19 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
- Защитник
-
26 Para
-
17 Elton I
-
-
1 Pegorari
-
88 Gabriel Tota
-
Главный тренер: Celso Roth
История личных встреч
Гойяс
Жувентуде
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|19 (3)
|0.53
|Nícolas I
|4
|0.11
|Elvis II
|4 (3)
|0.11
|Dada Belmonte
|2
|0.06
|Диего Рибас
|2
|0.06
|Vinicius XII
|2
|0.06
|Маркиньос II
|1
|0.03
|Да Силва
|1
|0.03
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.03
|Кардозо Даниэль
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|5
|0.14
|Oscar Ruiz
|5
|0.14
|Vitor Gabriel1
|2
|0.06
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.06
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1 (1)
|0.03
|Paraguaio
|1
|0.03
|Алвес Родриго
|1
|0.03
|Capixaba1
|1
|0.03
|Энрике Пауло
|1
|0.03
|Moraes
|1
|0.03
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|Jadson III
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Vitor Mendes
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Elton I
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|10
|0
|Магиньо
|9
|0
|Caio Vinicius2
|7
|1
|Danilo IV
|8
|0
|Раул Педро
|8
|0
|Dada Belmonte
|8
|0
|Savio Alves
|5
|1
|Luan Dias
|6
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Диего Рибас
|4
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Аподи Диаллиссон
|3
|0
|Auremir
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Yan Souto
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Lucas Halter
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Маркиньос II
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|8
|1
|Vitor Mendes
|8
|1
|Yuri Oliveira Lima
|6
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Ирмер Жан
|5
|0
|Перес Фелипе
|5
|0
|Elton I
|5
|0
|Capixaba1
|5
|0
|Vitor Gabriel1
|5
|0
|Миранда Пауло
|4
|0
|Назарио Бруно
|4
|0
|Алвес Родриго
|4
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|1
|Moraes
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Thalisson
|3
|0
|Pegorari
|3
|0
|Витор да Силва
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Paraguaio
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Gabriel Tota
|2
|0
|Ногейра
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Жувентуде
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
12
8
Гойяс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Жувентуде
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
19
14
Волевые поражения
15
12
Гойяс
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Жувентуде
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
22
15
Волевые поражения
27
20
Голы по времени матча
Забито
18
10
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 27
1
6%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
17%
1
10%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
8
44%
2
20%
76-90
Пропущено
19
37
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
4
21%
4
11%
1-15
1
5%
10
27%
16-30
3
16%
2
5%
31-45
3
16%
6
16%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
7
37%
8
22%
76-90
Забито
21
17
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
4
19%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
24
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
6
22%
3
13%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
6
22%
6
25%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
3
11%
5
21%
76-90
Забито
39
27
14 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 15
5
13%
2
7%
1-15
2
5%
3
11%
16-30
7
18%
4
15%
31-45
7
18%
3
11%
46-60
4
10%
8
30%
30%
61-75
14
36%
7
26%
76-90
Пропущено
46
61
24 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 35
22 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 31
10
22%
7
11%
1-15
6
13%
13
21%
16-30
8
17%
6
10%
31-45
9
20%
12
20%
46-60
3
7%
10
16%
61-75
10
22%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 3:2 Гойяс - Коринтианс 0:0 Гойяс - Америка Минейро 2:2 Куяба - Гойяс 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Сеара - Гойяс 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3
Жувентуде
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Жувентуде - Коритиба Парана 0:1 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1
Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2
Результаты матчей
Гойяс
Жувентуде
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
1:0
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
2
11 раз 31%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
16 раз 46%
0
14 раз 40%
2
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
135
512
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
89
711
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
2114
1223
530
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|35
|22
|11
|2
|63 - 22
|77
|2.
|Флуминенсе
|36
|19
|7
|10
|59 - 41
|64
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|35
|17
|13
|5
|52 - 31
|64
|4.
|Фламенго
|35
|18
|7
|10
|57 - 34
|61
|5.
|Коринтианс
|35
|17
|10
|8
|41 - 33
|61
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|15
|9
|11
|44 - 45
|54
|7.
|Америка Минейро
|3:1
|36
|15
|7
|14
|37 - 37
|52
|8.
|Атлетико Минейро
|35
|13
|13
|9
|41 - 35
|52
|9.
|Сан-Паулу
|36
|12
|15
|9
|51 - 41
|51
|10.
|Форталеза
|35
|13
|9
|13
|37 - 38
|48
|11.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|35
|13
|8
|14
|36 - 40
|47
|12.
|Сантос
|36
|12
|11
|13
|44 - 36
|47
|13.
|Ред Булл Брагантино
|1:3
|36
|11
|11
|14
|49 - 51
|44
|14.
|Гойяс
|0:0
|36
|10
|14
|12
|39 - 46
|44
|15.
|Коритиба Парана
|35
|11
|5
|19
|35 - 56
|38
|16.
|Куяба
|35
|9
|10
|16
|28 - 37
|37
|17.
|Сеара
|35
|6
|16
|13
|30 - 37
|34
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|8
|9
|18
|36 - 54
|33
|19.
|Аваи
|36
|7
|8
|21
|30 - 59
|29
|20.
|Жувентуде
|0:0
|36
|3
|13
|20
|26 - 62
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|12
|4
|2
|37 - 11
|40
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|11
|5
|1
|35 - 14
|38
|3.
|Коринтианс
|17
|11
|4
|2
|23 - 10
|37
|4.
|Фламенго
|18
|11
|3
|4
|36 - 13
|36
|5.
|Флуминенсе
|18
|11
|3
|4
|36 - 20
|36
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|10
|6
|2
|28 - 17
|36
|7.
|Коритиба Парана
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|8.
|Америка Минейро
|3:1
|18
|9
|3
|6
|21 - 17
|30
|9.
|Сан-Паулу
|18
|8
|6
|4
|32 - 20
|30
|10.
|Сантос
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|11.
|Ред Булл Брагантино
|1:3
|18
|8
|5
|5
|29 - 21
|29
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|7
|5
|5
|22 - 16
|26
|13.
|Форталеза
|17
|6
|7
|4
|17 - 12
|25
|14.
|Гойяс
|0:0
|18
|5
|9
|4
|19 - 18
|24
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|16.
|Аваи
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|17.
|Куяба
|17
|5
|7
|5
|14 - 13
|22
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|5
|4
|9
|15 - 19
|19
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|0:0
|18
|2
|8
|8
|16 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|7
|0
|26 - 11
|37
|2.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|6
|8
|4
|17 - 17
|26
|5.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|6.
|Фламенго
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|7.
|Коринтианс
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|8.
|Форталеза
|18
|7
|2
|9
|20 - 26
|23
|9.
|Америка Минейро
|3:1
|18
|6
|4
|8
|16 - 20
|22
|10.
|Сан-Паулу
|18
|4
|9
|5
|19 - 21
|21
|11.
|Гойяс
|0:0
|18
|5
|5
|8
|20 - 28
|20
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|13.
|Сантос
|18
|4
|6
|8
|16 - 19
|18
|14.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|14 - 16
|17
|15.
|Куяба
|18
|4
|3
|11
|14 - 24
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|1:3
|18
|3
|6
|9
|20 - 30
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|2
|5
|10
|15 - 32
|11
|18.
|Жувентуде
|0:0
|18
|1
|5
|12
|10 - 37
|8
|19.
|Аваи
|18
|1
|4
|13
|8 - 33
|7
|20.
|Коритиба Парана
|18
|1
|2
|15
|13 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|24 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|13 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|13
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рафаэл Жозе
|1 11