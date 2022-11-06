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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 36.
Гойяс
1:0
Конец матча
Жувентуде
0'
5' Желтая карточка
Moraes
35' Желтая карточка
Перес Фелипе
37' Желтая карточка
Диего Рибас
42' Желтая карточка
Ирмер Жан
63' Желтая карточка
Auremir
67' Желтая карточка
Luan Dias
79' Желтая карточка
Hugo Farias
1:0
81' Гол
Nícolas I
83' Желтая карточка
Vitor Gabriel1
90'+5
23
Tadeu
I
25
Lucas
Halter
29
Reynaldo2
66
Hugo
Farias
20
Диего
Рибас
27
Dada
Belmonte
5
Auremir
15
Caio
Vinicius2
10
Маркиньос
II
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
31
Cesar
Ribela
96
Энрике
Пауло
28
Миранда
Пауло
34
Vitor
Mendes
20
Moraes
5
Ирмер
Жан
50
Yuri
Oliveira
Lima
16
Jadson
III
19
Перес
Фелипе
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
63
Vitor
Gabriel1
Гойяс
3-4-2-1
Жувентуде
4-2-3-1

История личных встреч

Гойяс
Жувентуде

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СB
3:5
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 19 (3) 0.53
Nícolas I 5 0.14
Elvis II 4 (3) 0.11
Dada Belmonte 2 0.06
Диего Рибас 2 0.06
Vinicius XII 2 0.06
Маркиньос II 1 0.03
Да Силва 1 0.03
Аподи Диаллиссон 1 0.03
Кардозо Даниэль 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 5 0.14
Oscar Ruiz 5 0.14
Vitor Gabriel1 2 0.06
Ricardo Bueno 2 (1) 0.06
Jose M.F. Moreno Chico II 1 (1) 0.03
Paraguaio 1 0.03
Алвес Родриго 1 0.03
Capixaba1 1 0.03
Энрике Пауло 1 0.03
Moraes 1 0.03
Назарио Бруно 1 0.03
Jadson III 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Vitor Mendes 1 0.03
Перес Фелипе 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Elton I 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 10 0
Магиньо 9 0
Caio Vinicius2 7 1
Danilo IV 8 0
Раул Педро 8 0
Dada Belmonte 8 0
Luan Dias 7 0
Savio Alves 5 1
Матеус де Салес 5 0
Диего Рибас 4 0
Auremir 4 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Аподи Диаллиссон 3 0
Hugo Farias 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Yan Souto 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Lucas Halter 2 0
Сидней 1 0
Vinicius XII 1 0
Маркиньос II 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 8 1
Vitor Mendes 8 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Vitor Gabriel1 6 0
Виллиам Матеус 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Ирмер Жан 5 0
Перес Фелипе 5 0
Elton I 5 0
Capixaba1 5 0
Миранда Пауло 4 0
Назарио Бруно 4 0
Алвес Родриго 4 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 1
Moraes 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Thalisson 3 0
Pegorari 3 0
Витор да Силва 1 1
Энрике Пауло 2 0
Paraguaio 2 0
Питта Исидро 2 0
Gabriel Tota 2 0
Ногейра 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0

Результаты матчей

Гойяс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Жувентуде
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

12
8
Гойяс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Жувентуде
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

15
12
Гойяс
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
Жувентуде
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

22
15

Волевые поражения

27
20

Голы по времени матча

Забито

19
10
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 28
1
5%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
9
47%
2
20%
76-90

Пропущено

19
38
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
4
21%
4
11%
1-15
1
5%
10
26%
16-30
3
16%
2
5%
31-45
3
16%
6
16%
46-60
1
5%
7
18%
61-75
7
37%
9
24%
76-90

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 24
4
19%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
19%
3
18%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

27
24
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
6
22%
3
13%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
6
22%
6
25%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
3
11%
5
21%
76-90

Забито

40
27
14 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 16
5
13%
2
7%
1-15
2
5%
3
11%
16-30
7
18%
4
15%
31-45
7
18%
3
11%
46-60
4
10%
8
30%
30%
61-75
15
38%
7
26%
76-90

Пропущено

46
62
24 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 36
22 Пропускали первыми 24
27 Не пропускали 32
10
22%
7
11%
1-15
6
13%
13
21%
16-30
8
17%
6
10%
31-45
9
20%
12
19%
46-60
3
7%
10
16%
61-75
10
22%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 3:2 Гойяс - Коринтианс 0:0 Гойяс - Америка Минейро 2:2 Куяба - Гойяс 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Сеара - Гойяс 1:1 Гойяс - Форталеза 0:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3
Жувентуде
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Жувентуде - Коритиба Парана 0:1 Атлетико Минейро - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1
Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2

Результаты матчей

Гойяс
Жувентуде

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
4:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
1:0
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
2
11 раз 31%
0
9 раз 25%
3
1 раз 3%
1
16 раз 44%
0
15 раз 42%
2
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
5
5
13
1.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
8
10
7
11
1.5
2
16
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
21
15
12
24
1.5
5
31
1
35
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 35 22 11 2 63 - 22 77
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 36 17 14 5 52 - 31 65
3. Флуминенсе 36 19 7 10 59 - 41 64
4. Коринтианс 0:0 36 17 11 8 41 - 33 62
5. Фламенго 35 18 7 10 57 - 34 61
6. Атлетико Паранаэнсе 0:0 36 15 10 11 44 - 45 55
7. Америка Минейро 36 15 7 14 38 - 37 52
8. Атлетико Минейро 35 13 13 9 41 - 35 52
9. Сан-Паулу 36 12 15 9 51 - 41 51
10. Форталеза 35 13 9 13 37 - 38 48
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 35 13 8 14 36 - 40 47
12. Сантос 36 12 11 13 44 - 36 47
13. Гойяс 36 11 13 12 40 - 46 46
14. Ред Булл Брагантино 36 11 11 14 49 - 52 44
15. Коритиба Парана 35 11 5 19 35 - 56 38
16. Куяба 35 9 10 16 28 - 37 37
17. Сеара 0:0 36 6 17 13 30 - 37 35
18. Атлетико Гойяненсе 35 8 9 18 36 - 54 33
19. Аваи 36 7 8 21 30 - 59 29
20. Жувентуде 36 3 12 21 26 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 18 12 4 2 37 - 11 40
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 18 11 6 1 35 - 14 39
3. Коринтианс 0:0 18 11 5 2 23 - 10 38
4. Фламенго 18 11 3 4 36 - 13 36
5. Флуминенсе 18 11 3 4 36 - 20 36
6. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 10 6 2 28 - 17 36
7. Коритиба Парана 17 10 3 4 22 - 14 33
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 18 8 6 4 32 - 20 30
10. Сантос 18 8 5 5 28 - 17 29
11. Ред Булл Брагантино 18 8 5 5 29 - 22 29
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Гойяс 18 6 8 4 20 - 18 26
14. Форталеза 17 6 7 4 17 - 12 25
15. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 21 - 22 22
16. Аваи 18 6 4 8 22 - 26 22
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 0:0 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 18 2 8 8 16 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
4. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 18 6 8 4 17 - 17 26
5. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
6. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
7. Коринтианс 0:0 18 6 6 6 18 - 23 24
8. Форталеза 18 7 2 9 20 - 26 23
9. Америка Минейро 18 6 4 8 17 - 20 22
10. Сан-Паулу 18 4 9 5 19 - 21 21
11. Гойяс 18 5 5 8 20 - 28 20
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 5 4 9 16 - 28 19
13. Сантос 18 4 6 8 16 - 19 18
14. Сеара 0:0 18 3 9 6 14 - 16 18
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 18 3 6 9 20 - 30 15
17. Атлетико Гойяненсе 17 2 5 10 15 - 32 11
18. Жувентуде 18 1 4 13 10 - 38 7
19. Аваи 18 1 4 13 8 - 33 7
20. Коритиба Парана 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 24 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 12
Сеара Ричардсон 1 12
Сантос Rodrigo Fernandez2 13
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Ирмер Жан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Diego получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Перес Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Кайо Винисиус уходит с поля. Luan Dias выходит вместо него
    • Желтая карточка
      5'
      Мораес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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