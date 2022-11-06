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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Reibelt C.
Веллингтон Феникс
0:0
Первый тайм: 41'
Макартур
0'
39' Желтая карточка
Ускок Томислав

Ход матча

39'
 
Ускок Томислав
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Макартур
1.83
4.10
4.50
Все Коэффициенты
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
8
Benjamin
Old
5
Угаркович
Стивен
11
Краев
Божидар
23
Clayton
Rhys
Lewis1
9
Завада
Оскар
7
Барбарусес
Костас
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
6
Ускок
Томислав
2
Макгинг
Джейк
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
17
Нун
Крэйг
7
Да
Силва
Даниэль
24
Charles
William
M'Mombwa
99
Арзани
Дэниел
94
Anthony
Carter
Веллингтон Феникс
Макартур

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Макартур

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

К
2:0
3:1
1:1
0:3
0:1
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэйн Бен 2 0.4
Саттон Сэм 1 0.2
Барбарусес Костас 1 0.2
Краев Божидар 1 0.2
Угаркович Стивен 0 0
Benjamin Old 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллар Мэттью 2 0.4
Арзани Дэниел 1 0.2
Lachlan Rose 1 0.2
Anthony Carter 1 0.2
Нун Крэйг 0 0
Туре Альхассан 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейн Тим 2 0
Nicholas Pennington 2 0
Сасе Иан 0 1
Угаркович Стивен 1 0
Краев Божидар 1 0
Завада Оскар 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Joshua Laws 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспропотамитис Джонатан 1 1
Нун Крэйг 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Давила Улисес 1 0
Миллар Мэттью 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Суман Николас 1 0
Туре Альхассан 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Макартур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
2
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1
Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0
Сидней Юнайтед - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Макартур

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 1 1 5 - 4 10
3. Централ Кост Маринерс 4 2 1 1 10 - 6 7
4. Сидней 4 2 1 1 10 - 8 7
5. Ньюкасл Джетс 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Макартур 0:0 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
9. Веллингтон Феникс 0:0 5 0 4 1 6 - 8 4
10. Брисбен Роар 4 0 3 1 1 - 3 3
11. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
12. Вестерн Юнайтед 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Ньюкасл Джетс 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Макартур 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Централ Кост Маринерс 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Веллингтон Феникс 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
8. Брисбен Роар 3 0 2 1 0 - 2 2
9. Сидней 2 0 1 1 4 - 5 1
10. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мельбурн Виктори 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Сидней 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Централ Кост Маринерс 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Мельбурн Виктори 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Макартур 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
7. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
8. Аделаида Юнайтед 3 0 2 1 3 - 5 2
9. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Веллингтон Феникс 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 2 (3)
Мельбурн Сити Тилио Марко 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Перт Глори Уильямс Райан 3
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Сидней Patrick Wood 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Макартур
1.83
4.10
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 0:0 Макартур онлайн

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