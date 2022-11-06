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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Barreiro J.
Брисбен Роар
2:0
Первый тайм: 24'
Сидней
0'
1:0
6' Гол
_Austin C.
10' Желтая карточка
_Brattan L.
11' Не забитый пенальти
_Austin C.
2:0
12' Гол
_Armiento C.

Ход матча

6'
_Austin C.
(_Knowles J.)
1:0
10'
 
_Brattan L.
11'
_Austin C.
 
12'
_Armiento C.
2:0
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Сидней
3.59
4.09
2.28
Все Коэффициенты
1
Фрик
Мэклин
27
Трюин
Кай
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
10
Милеуснич
Никола
26
О'Ши
Джеймс
19
Хинджерт
Джек
17
Армиенто
Карло
9
Остин
Чарльз
28
Joseph
Knowles
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
29
Aaron
Gurd
27
Adrian
Vlastelica
18
Кабальо
Диего
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
16
Patrick
Yazbek
17
Касерес
Энтони
19
Adrian
Segecic
12
Patrick
Wood
Брисбен Роар
Сидней

История личных встреч

Брисбен Роар
Сидней

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед

40 матчей

40%
25%
35%
16 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
37.5%
32.5%
12 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

3:1
AЛ(
1:1
КФ
1:0
0:2
1:1
0:0
1:1
1:0
5:1
КФ
0:2
1:3
2:1
2:1
1:2
0:3
3:1
0:0
2:0
1:1
3:2
1:3
0:0
5:4
0:0
0:2
1:1
2:5
4:0
3:1
2:1
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.47
1.29

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.52
1.11

Среднее время на гол

59
81

Всего голов

60
48

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

60
75

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0
Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0
Сидней
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3
Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Сидней
3.59
4.09
2.28
Все Коэффициенты
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