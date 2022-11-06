Тур: 5. Стадион: Moreton Daily Stadium (Brisbane). Главный судья: Barreiro J.
2:0
Первый тайм: 24'
0'
1:0
6' Гол_Austin C.
10' Желтая карточка_Brattan L.
11' Не забитый пенальти_Austin C.
2:0
12' Гол_Armiento C.
Ход матча
6'
1:0
10'
11'
12'
2:0
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
23
Грант
Райан
29
Aaron
Gurd
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
12
Patrick
Wood
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Cyrus Dehmie
-
-
13 Хор Генри
-
15 Jesse Daley
-
31 Lachlan Duke
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
-
29 Aaron GurdЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Patrick WoodНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоНападающий
-
21 Alex Parson
-
-
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Брисбен Роар
Сидней
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед
40 матчей
40%
25%
35%
16 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
37.5%
32.5%
12 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.47
1.29
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.52
1.11
Среднее время на гол
59
81
Всего голов
60
48
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
60
75
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0
Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0
Сидней
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3
Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2