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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Barreiro J.
Брисбен Роар
3:1
Конец матча
Сидней
0'
1:0
6' Гол
Остин Чарльз
10' Желтая карточка
Брэттан Люк
1:0
12' Не забитый пенальти
Остин Чарльз
2:0
12' Гол
Армиенто Карло
2:1
39' Гол
Касерес Энтони
3:1
72' Гол
Josh Brindell-South
81' Красная карточка
Ретре Пауло
90'+5
1
Фрик
Мэклин
27
Трюин
Кай
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
3
Кортни-Перкинс
Джордан
10
Милеуснич
Никола
26
О'Ши
Джеймс
19
Хинджерт
Джек
17
Армиенто
Карло
9
Остин
Чарльз
28
Joseph
Knowles
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
29
Aaron
Gurd
27
Adrian
Vlastelica
18
Кабальо
Диего
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
16
Patrick
Yazbek
17
Касерес
Энтони
19
Adrian
Segecic
12
Patrick
Wood
Брисбен Роар
Сидней

История личных встреч

Брисбен Роар
Сидней

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед

40 матчей

40%
25%
35%
16 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
37.5%
32.5%
12 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

3:1
AЛ(
1:1
КФ
1:0
0:2
1:1
0:0
1:1
1:0
5:1
КФ
0:2
1:3
2:1
2:1
1:2
0:3
3:1
0:0
2:0
1:1
3:2
1:3
0:0
5:4
0:0
0:2
1:1
2:5
4:0
3:1
2:1
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.47
1.29

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.52
1.11

Среднее время на гол

59
81

Всего голов

60
48

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Остин Чарльз 2 0.4
Josh Brindell-South 1 0.2
Армиенто Карло 1 0.2
Joseph Knowles 0 0
О'Ши Джеймс 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 3 0.6
Лолли Джо 2 0.4
Patrick Wood 2 0.4
Касерес Энтони 1 0.2
Доначи Джеймс 1 0.2
Adrian Segecic 1 0.2
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.2
Patrick Yazbek 0 0
Грант Райан 0 0
Брэттан Люк 0 0
Кабальо Диего 0 0
Jaiden Kucharski 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невилл Скотт 2 0
Jordan Holmes 0 1
О'Ши Джеймс 1 0
Чапман Коннор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Трюин Кай 1 0
Cyrus Dehmie 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patrick Wood 3 0
Ретре Пауло 1 1
Брэттан Люк 2 0
Грант Райан 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Касерес Энтони 1 0
Берджесс Макс 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
1
Брисбен Роар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
2
Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
2
50%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

4
11
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
3
27%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0
Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0
Сидней
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3
Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2

Результаты матчей

Брисбен Роар
Сидней

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 1 1 5 - 4 10
3. Централ Кост Маринерс 4 2 1 1 10 - 6 7
4. Сидней 5 2 1 2 11 - 11 7
5. Ньюкасл Джетс 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Веллингтон Феникс 5 1 3 1 10 - 9 6
7. Брисбен Роар 5 1 3 1 4 - 4 6
8. Макартур 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
12. Вестерн Юнайтед 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Ньюкасл Джетс 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Веллингтон Феникс 3 1 2 0 7 - 4 5
5. Брисбен Роар 4 1 2 1 3 - 3 5
6. Макартур 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Централ Кост Маринерс 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Сидней 2 0 1 1 4 - 5 1
10. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мельбурн Виктори 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Сидней 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Централ Кост Маринерс 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Мельбурн Виктори 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
7. Макартур 3 0 2 1 2 - 5 2
8. Аделаида Юнайтед 3 0 2 1 3 - 5 2
9. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Перт Глори Уильямс Райан 3
Макартур Нун Крэйг 3
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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