Тур: 5. Стадион: Moreton Daily Stadium. Главный судья: Barreiro J.
3:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолОстин Чарльз
10' Желтая карточкаБрэттан Люк
1:0
12' Не забитый пенальтиОстин Чарльз
2:0
12' ГолАрмиенто Карло
2:1
39' ГолКасерес Энтони
3:1
72' ГолJosh Brindell-South
81' Красная карточкаРетре Пауло
90'+5
Ход матча
6'
1:0
10'
12'
1:0
12'
2:0
39'
2:1
72'
81'
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
23
Грант
Райан
29
Aaron
Gurd
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
12
Patrick
Wood
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Cyrus Dehmie
-
-
13 Хор Генри
-
15 Jesse Daley
-
31 Lachlan Duke
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
-
29 Aaron GurdЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Patrick WoodНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоНападающий
-
21 Alex Parson
-
-
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Брисбен Роар
Сидней
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед
40 матчей
40%
25%
35%
16 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
37.5%
32.5%
12 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.47
1.29
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.52
1.11
Среднее время на гол
59
81
Всего голов
60
48
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Остин Чарльз
|2
|0.4
|Josh Brindell-South
|1
|0.2
|Армиенто Карло
|1
|0.2
|Joseph Knowles
|0
|0
|О'Ши Джеймс
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|3
|0.6
|Лолли Джо
|2
|0.4
|Patrick Wood
|2
|0.4
|Касерес Энтони
|1
|0.2
|Доначи Джеймс
|1
|0.2
|Adrian Segecic
|1
|0.2
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.2
|Patrick Yazbek
|0
|0
|Грант Райан
|0
|0
|Брэттан Люк
|0
|0
|Кабальо Диего
|0
|0
|Jaiden Kucharski
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|2
|0
|Jordan Holmes
|0
|1
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patrick Wood
|3
|0
|Ретре Пауло
|1
|1
|Брэттан Люк
|2
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
1
Брисбен Роар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сидней
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
2
Брисбен Роар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
67%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
2
50%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
4
11
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
3
27%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0
Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0
Сидней
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Макартур - Сидней 2:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3
Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2
Результаты матчей
Брисбен Роар
Сидней
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
41
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|3.
|Централ Кост Маринерс
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|4.
|Сидней
|5
|2
|1
|2
|11 - 11
|7
|5.
|Ньюкасл Джетс
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|3
|1
|10 - 9
|6
|7.
|Брисбен Роар
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|12.
|Вестерн Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Ньюкасл Джетс
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|5.
|Брисбен Роар
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Централ Кост Маринерс
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|3.
|Централ Кост Маринерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|7.
|Макартур
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|8.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|2 (3)
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Перт Глори
|Уильямс Райан
|3
|Макартур
|Нун Крэйг
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3